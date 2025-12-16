În ajutor femeilor cu dizabilități, victime ale violenței: La ce număr poți apela gratuit suportul juridic

14:40

Dispute pe datoriile statului față de agricultori, care au ajuns la 3,4 miliarde lei. Deputatul PAS Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, s-a arătat indignat că autoritățile au admis o asemenea situație. „De ce s-au admis așa restanțe? Când vom ieși pe foaie albă? Avem indicatori care să arate că toate aceste investiții au adus valoare adăugată, productivitate mai mare?”, a întrebat Marian. „Vorbim despre modernizare și schimbarea standardelor de producere. Toate acestea vin cu un preț foarte înalt. Menținerea capacității de investiție și a dorinței de a investi și a încrederii că ei vor fi susținuți este crucială. Altfel nu putem vorbi despre un progres”, a fost răspunsul.