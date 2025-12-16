(foto/video) Cine e atacatorul care a ucis un copil, într-un liceu de lângă Moscova: Ținta adolescentului era o profesoară
UNIMEDIA, 16 decembrie 2025 14:10
Noi detalii terifiante despre atacul de la o școală de lângă Moscova, unde un elev cu un cuțit a ucis un copil de 10 ani și a rănit grav un paznic ies la iveală. Suspectul, reținut de oamenii legii, s-a dovedit a fi un adolescent de 15 ani, pe nume Timofei, care își făcea studiile în clasa a 9-a, în aceeași instituție. Acesta a pus la cale crima timp de câteva zile, iar ținta lui era una dintre profesoare.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
14:20
Tată pe post de monstru: Un bărbat și-a violat ani la rând propria fiică, în timp ce soția pleca la tratamente medicale. Ce sentință a primit # UNIMEDIA
Un bărbat de 41 de ani care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră a fost condamnat la pușcărie. Potrivit informațiilor, aceste va petrece următorii 19 ani după gratii.
Acum 30 minute
14:10
(video) Ședința CMC a eșuat, din nou, din lipsă de cvorum: PAS și PSRM nu vor să vină la muncă, să nu fie votat bugetul # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încercat astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a avut cvorumul necesar pentru a desfășura ședința.
14:10
Din Cipru în Grecia și acum la Haga: Maia Sandu va participa la Conferința de creare a Comisiei de Reclamații pentru Ucraina # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026.
14:10
(foto/video) Cine e atacatorul care a ucis un copil, într-un liceu de lângă Moscova: Ținta adolescentului era o profesoară # UNIMEDIA
Noi detalii terifiante despre atacul de la o școală de lângă Moscova, unde un elev cu un cuțit a ucis un copil de 10 ani și a rănit grav un paznic ies la iveală. Suspectul, reținut de oamenii legii, s-a dovedit a fi un adolescent de 15 ani, pe nume Timofei, care își făcea studiile în clasa a 9-a, în aceeași instituție. Acesta a pus la cale crima timp de câteva zile, iar ținta lui era una dintre profesoare.
14:10
Invalda INVL este unul dintre cele mai importante grupuri de administrare a activelor și investițiilor din țările baltice, cu o istorie de peste 30 de ani. Compania este specializată în investiții private, active reale, credit privat și strategii alternative, administrând active de peste 2 miliarde de euro și operând pe piețele din statele baltice, Polonia și Europa Centrală și de Est. În cadrul noului fond, în valoare de 410 milioane de euro, grupul continuă să se extindă, realizând achiziții semnificative în sectoare strategice — de la servicii ecologice la sănătate.
14:00
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele” # UNIMEDIA
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză” în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului”, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
Acum o oră
13:30
Fostă șefă Victoriabank, martoră în dosarul Plahotniuc, spune că „procurori i-ar fi promis că o scapă de dosar dacă face depoziții împotriva fostului lider PDM” # UNIMEDIA
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a fost audiată în ședința de ieri, 15 decembrie, iar declarațiile acesteia au fost favorabile fostului lider PD. Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că „nu a primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc” și a dezmințit informațiile potrivit cărora fostul lider al PDM ar fi avut activități dubioase și ilegale, inclusiv tranzacții suspecte, în perioada în care deținea pachetul de acțiuni la Victoriabank.
13:30
(video) Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, s-a logodit pentru a treia oară # UNIMEDIA
Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură cunoscută în cercurile mondene din Palm Beach, a anunțat președintele Donald Trump, scrie adevarul.ro.
13:30
(video) Grosu, prima reacție la zvonul despre crearea „Partidului PAS-iștilor Supărați”: Nu am avut așa semnale, dar e decizia lor # UNIMEDIA
Liderul PAS Igor Grosu nu a primit „semnale” că foștii săi colegi de partid, printre care și Andrei Spînu și Ala Nemerenco, ar intenționa să formeze un nou partid. „Este evident decizia lor”, a declarat Grosu în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova
Acum 2 ore
13:20
Prețul benzinei scade mâine cu 14 bani: Vezi cât va costa motorina și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 17 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 14 bănuți mai puțin, iar cel de motorină se ieftinește cu 13 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
13:10
(video) Gavriliță: Dacă vom avea un an cu deflație, nu va cere nimeni micșorări de salarii. Profesorii înțeleg că nu e corect să împrumutăm de la copii bani ca să dăm lefuri # UNIMEDIA
Replici la consultările publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, desfîșurate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, astăzi. După ce sindicaliștii și-au exprimat, din nou, nemulțumirea că nu s-a făcut ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a venit cu un contraargument: „Dacă vom avea un an cu deflație, nu va veni nimeni să ceară micșorări de salarii. Cred că și profesorii înțeleg că nu ar fi corect să împrumutăm practic de la copiii pe care îi educăm acești bani ca să dăm salariile”.
13:00
(foto/video) Un copil de 10 ani, ucis în atacul dintr-un liceu de lângă Moscova: Elevul care l-a înjughiat și-a făcut selfie cu el pe fundal # UNIMEDIA
Un copil din clasa a IV-a a fost ucis în atacul comis de un elev la un liceu dintr-o suburbie a Moscovei. Totodată, un agent de pază a fost rănit și este în stare gravă la moment.
13:00
A 2-a oară cu noroc: Ex-șefa interimară a Curții de Apel Chișinău, Ana Popov, reevaluată de Vetting, a luat „da” și de la CSM: Doi membri, cu opinii separate # UNIMEDIA
Judecătoarea Ana Panov, fostă șefă interimară a Curții de Apel Chișinău, a trecut reevaluarea în cadrul procesului de Vetting și a primit aviz pozitiv și din partea Consiliului Superior al Magistraturii, deși doi membri ai CSM au formulat opinii separate. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței din 16 decembrie.
13:00
În Rusia, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații, scrie digi24.ro.
12:40
(live/update) CSM, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare externă a judecătoarei Sofia Ghidirim nu a fost examinat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 16 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte.
12:40
(video) „Când am pus mâna pe el, era deja mort”. Copilul de 16 ani din Edineț, ucis în bătaie în fața mamei: M-a amenințat că mă omoară și pe mine, nu puteam să intervin # UNIMEDIA
Băiatul de 16 ani din Edineț a fost ucis în bătaie de o rudă, chiar în fața mamei sale. Femeia a povestit pentru tvn.mdcă nu a putut interveni pentru că a fost amenințată. „Nu puteam intra că nu-mi dădea voie. Nici la poliție nu puteam să sunăm, a zis că dacă o facem, ne omoră pe toți”, a declarat mama copilului.
12:30
(video) Ședința CMC a eșuat, din nou, din lipsă de cvorum: „Constatăm că 2 fracțiuni nu vor să vină la muncă” # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încercat astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a avut cvorumul necesar pentru a desfășura ședința.
12:30
Flăcări într-o parcare din capitală: Un șopron a luat foc în plină dimineață. Proprietarul, transportat la spital cu arsuri # UNIMEDIA
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri de gradul II, în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare individuală din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins o construcție auxiliară de pe strada Ginta Latină, iar victima a fost transportată la spital, anunță reprezentanții IGSU.
12:30
La o zi după ce a apărut știrea că Japonia își va pierde în curând ultimii doi urși panda uriași, care vor fi înapoiați Chinei, mii de fani au luat cu asalt marți Grădina Zoologică Ueno din Tokyo pentru a-i vedea pentru ultima oară, mulți dintre ei luându-și rămas-bun de la gemeni cu lacrimi în ochi, relatează Reuters, citată hotnews.ro.
Acum 4 ore
12:20
(live/update) CSM, în ședință: Fosta șefă interimară a Curții de Apel Chișinău a luat „DA”, după reevaluarea Vetting # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 16 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte.
12:20
(foto/video) Un copil de 10 ani, ucis în atacul dintr-un liceu de lângă Moscova: Mama sa a aflat depre tragedie în timp ce își aștepta fiul, la poartă # UNIMEDIA
Un copil din clasa a IV-a a fost ucis în atacul comis de un elev la un liceu dintr-o suburbie a Moscovei. Totodată, un agent de pază a fost rănit și este în stare gravă la moment.
12:10
„Societatea e mai dezbinată decât oricând”. Irina Vlah propune consolidarea cetățenilor printr-un Mare Angajament Național # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor.
12:00
(video) Un elev de 15 ani a atacat cu cuțitul mai mulți colegi, la un Liceu de lângă Moscova: Momentul în care atacatorul este reținut # UNIMEDIA
Un elev înarmat cu un cuțit a atacat mai mulți colegi de ai săi, din Liceul Uspenskaia din satul Gorki-2 din Odințovo, regiunea Moscova, informează MASH. Momentul în care atacatorul este reținut a fost filmat de martori oculari și distribuit pe rețele.
11:50
(video) „Noua lege a salarizării despre care tot vorbiți e ca hulubul de pe gard.” Replici între Marian, Gavriliță și sindicaliști, la consultările pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026 # UNIMEDIA
Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului a desfășurat, astăzi, consultări publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Asta după ce proiectul a fost votat, în prima lectură, de majoritatea PAS, cu critici din partea opoziției. Reprezentanții sindicatelor, care vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei cel puțin la rata inflației au avut mai multe schimburi de replici cu șeful Comisiei, Radu Marian, dar și cu ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță.
11:50
(foto) Detalii despre apartamentul procurat cu implicarea judecătoarei Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul Plahotniuc: Magistrata stă în locuință prin comodat # UNIMEDIA
În cadrul ședinței din 15 decembrie de examinare a dosarului penal privind frauda bancară, în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată. Aceasta a făcut mai multe dezvăluiri, inclusiv că a avut o discuție la telefon, anterior, cu una dintre judecătoarele din complet, Ana Cucerescu, se arată într-o investigație telegraph.md.
11:30
(live) Ședința CMC. Consilier MAN: Cerem guvernării să majoreze salariile profesorilor. Dezvoltarea țării are loc prin educație # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc astăzi, din nou, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 proiecte.
11:20
(live) „Într-o țară europeană e normal ca salariul din educație să fie egal cu media pe economie.” Replici între Marian și sindicaliști, la consultările pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026 # UNIMEDIA
Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului desfășoară, la această oră, consultări publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Asta după ce proiectul a fost votat, în prima lectură, de majoritatea PAS, cu critici din partea opoziției. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
(video) Trăiau ascunși într-o casă părăsită: Doisprezece moldoveni, care nu aveau permis de ședere în Italia, expulzați # UNIMEDIA
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea italiană Villanova și expulzați din Italia, după o acțiune a Poliției de Stat din provincia Forlì-Cesena, desfășurată în urma sesizărilor făcute de locuitorii din zonă, transmite rotalianul.com.
11:20
(live) O nouă convocare: CMC încercă astăzi, pentru a 10-a oară, să se întrunească în ședință # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc astăzi, din nou, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 proiecte.
11:20
Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski și liderii europeni: „Suntem mai aproape decât am fost vreodată” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a comentat luni că finalul războiului din Ucraina este mai aproape ca niciodată, în timp ce oficialii americani au dat asigurări în cursul zilei că SUA au oferit Kievului garanţii de securitate „foarte puternice”, comparabile cu protecţia oferită de Articolul 5 al NATO. Acestea au adus progrese în negocierile de pace, însă această declarație a venit cu un avertisment: oferta SUA este una limitată în timp, relatează CNN, potrivit adevarul.ro.
11:00
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri privind un plan de pace în Statele Unite, după consultările dintre Washington și Moscova și după zile de negocieri intense la Berlin, relatează Kyiv Post, citat de digi24.ro.
11:00
Au plătit pentru mașini fantome: 28 de oameni, păgubiți cu 2,5 mil. lei, după ce au vrut boliduri din UE, care existau doar pe imagini. Capul schemei, trimis în judecată # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vândute” la prețuri avantajoase.
10:40
(live) „Cum ieșim din situația asta?” Consultări la Comisia economie pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026, după ce PAS l-a votat în lectura I: Ministrul Finanțelor întârzie # UNIMEDIA
Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului desfășoară, la această oră, consultări publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Asta după ce proiectul a fost votat, în prima lectură, de majoritatea PAS, cu critici din partea opoziției. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
Trezoreria SUA respinge oferta lansată de Xtellus Partners pentru activele internaționale ale Lukoil # UNIMEDIA
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele internaţionale ale grupului rus Lukoil, transmite adevarul.ro.
10:30
(live) Consultări la Comisia economie pe proiectul legii bugetului de stat pentru 2026, după ce PAS l-a votat în lectura I: Ministrul Finanțelor întârzie # UNIMEDIA
Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului desfășoară, la această oră, consultări publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Asta după ce proiectul a fost votat, în prima lectură, de majoritatea PAS, cu critici din partea opoziției. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:30
Un angajat al unei subdiviziuni a Ministerului Afacerilor de Interne este acuzat că ar fi violat o tânără. Cazul a fost înregistrat noaptea trecută într-o localitate din raionul Căușeni, scrie pulsmedia.
Acum 6 ore
10:20
Achiziția unui apartament este mai mult decât o simplă tranzacție – este un pas esențial în viața fiecărei persoane. Alegerea locuinței potrivite influențează direct confortul zilnic, starea de bine și modul în care îți organizezi viața. Un rol decisiv îl are compartimentarea, care definește funcționalitatea, estetica și armonia fiecărui spațiu.
10:10
(live/update) CSM, în ședință: O contestație depusă de membrul Consiliului, Ion Guzun, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 16 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte.
10:10
Chicu: Pentru prima dată în ultimii 8 ani, salariul profesorilor nu va fi majorat nici măcar cu 1%. Au dreptul moral să protesteze? # UNIMEDIA
Deputatul blocului Alternativa Ion Chicu, ex-premier, scrie că, „în 2026, pentru prima dată în ultimii 8 ani, salariul cadrelor didactice nu va fi majorat nici măcar cu 1%”. „Salariul lor real e mai mic cu 10% față de 2021”, precizează liderul PDCM.
10:00
(live) CSM, în ședință: O contestație depusă de membrul Consiliului, Ion Guzun, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 16 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte.
09:50
Verșinin: Avem 1250 de funcționari cu salariu peste 100 mii. Dacă s-ar reduce la 50 mii, am economisi 1 mlrd. pe an, nu 2 mil. cum vrea PAS # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, critică intenția PAS de a plafona salariile conducerii ANRE, ANRCETI și CNPF la nivelul salariului mediu pe economie, susținând că măsura va genera economii mult mai mici decât cele reale posibile.
09:40
„Nu am putut găsi asta nicăieri în altă parte.” Valentina Naforniță dezvăluie de ce își crește fiii în Moldova și nu în Austria, Elveția sau Italia # UNIMEDIA
Renumita soprană Valentina Naforniță, care acum a lăsat cariera pe locul doi și momentan se ocupă de cei trei fii, doi dintre ei fiind gemenei, a dezvăluit, în premieră, de ce a decis că își va crește copiii în Republica Moldova. „Ce vor alege ei mai târziu va fi decizia lor sau ce o să hotărâm noi împreună ca familie, însă acum reau ca ei să aibă parte de toată dragostea și de toată energia asta pe care eu nu am mai putut să o găsesc în altă parte”, a relatat artista, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
09:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii a anunțat existența unei situații excepționale la sediul misiunii diplomatice. În acest context,serviciile consulare au fost suspendate.
09:20
Microbuz cu acte false, oprit la frontiera româno-moldovenească: Șoferul ar fi plătit 200 de euro pentru „document” # UNIMEDIA
Un bărbat este cercetat de polițiștii de frontieră români după ce a încercat să intre în România la volanul unui microbuz înmatriculat în R. Moldova, prezentând un certificat de înmatriculare fals. Cazul a fost documentat de angajații Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.
09:10
Leafa șefului ANRE ar putea rămâne peste 100 mii lei, chiar și după tăierile anunțate de PAS: Conducerea CNPF și ANRCETI va primi nu mai mult de 5 salarii medii # UNIMEDIA
Inițiativa PAS de plafonare a salariilor șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI limitează creșterea acestora, dar nu schimbă esențial realitatea - veniturile rămân la niveluri foarte mari.
09:10
Libertatea de a merge mai departe, cu un spațiu pe măsură. Škoda Octavia 4x4 - mașina familiei moderne # UNIMEDIA
Pentru familiile din Moldova care caută un automobil sigur, spațios și gata de orice drum, Škoda Octavia 4x4 rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri ale momentului. Modelul disponibil în stoc la Škoda Moldova răspunde perfect nevoilor părinților moderni: siguranță avansată, interior mare, tehnologie modernă și o gamă variată de accesorii pentru călătorii fără griji.
09:10
Volodimir Zelenski își menține poziția și nu vrea să cedeze Donbasul rușilor: „Nu vorbim încă despre un referendum” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în prezent, nu se discută despre organizarea unui referendum privind rezolvarea problemei teritoriale a Donbasului, menționând că Ucraina nu va recunoaște sub nicio formă regiunea ca aparținând Federației Ruse. Declarațiile au fost formulate ca răspuns la întrebările jurnaliștilor prezenți la Berlin, scrie adevarul.ro.
09:00
Pe 16 decembrie, Revoluția din 1989 a început la Timișoara și a avut loc o bătălie pentru tronul Moldovei în 1607.
08:50
„Nu am putut găsi asta nicăieri în altă parte.” Valentina Naforniță dezvăluie de ce își crește fii în Moldova și nu în Austria, Elveția sau Italia # UNIMEDIA
Renumita soprană Valentina Naforniță, care acum a lăsat cariera pe locul doi și momentan se ocupă de cei trei fii, doi dintre ei fiind gemenei, a dezvăluit, în premieră, de ce a decis că își va crește copiii în Republica Moldova. „Ce vor alege ei mai târziu va fi decizia lor sau ce o să hotărâm noi împreună ca familie, însă acum reau ca ei să aibă parte de toată dragostea și de toată energia asta pe care eu nu am mai putut să o găsesc în altă parte”, a relatat artista, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
08:40
Ce au stabilit liderii europeni pentru Ucraina, în urma întâlnirii cu reprezentanții SUA: „Depinde de Rusia să arate voința pentru o pace durabilă” # UNIMEDIA
Liderii europeni reuniți la Berlin, împreună cu emisari americani, au convenit angajamente concrete pentru sprijinirea Ucrainei, de la securitate și forțe armate la reconstrucție economică, subliniind totodată că pacea depinde de voința Rusiei, scrie adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.