Tarif unic pentru distribuția gazelor: ANRE schimbă regulile pe piața energetică

06:30

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a declarat că părinții recruților ar trebui să fie fericiți că își trimit fiii la războiul împotriva Ucrainei, pe care l-a descris drept un „război sfânt". Afirmațiile au fost făcute în timpul unei transmisiuni în direct, în care Kadîrov a respins acuzațiile potrivit cărora recruții din republică ar fi forțați să