Tarif unic pentru distribuția gazelor: ANRE schimbă regulile pe piața energetică
SafeNews, 16 decembrie 2025 18:20
genția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis introducerea unui tarif unic de distribuție a gazelor naturale, care va fi aplicat la nivel național. Noua măsură va elimina diferențele de preț existente între regiuni și va crea condiții egale pentru toți consumatorii și furnizorii de gaze din Republica Moldova. Până acum, fiecare dintre cei […] Articolul Tarif unic pentru distribuția gazelor: ANRE schimbă regulile pe piața energetică apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
18:40
CEC a aprobat metodologia de verificare a modului în care partidele politice își gestionează banii # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 16 decembrie 2025, o nouă metodologie care stabilește modul în care va fi verificată gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul prevede regulile minime pentru desfășurarea unor misiuni speciale de verificare, realizate pe baza unor proceduri convenite, conform Legii privind partidele politice. Scopul acestor misiuni este de […] Articolul CEC a aprobat metodologia de verificare a modului în care partidele politice își gestionează banii apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
18:20
genția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis introducerea unui tarif unic de distribuție a gazelor naturale, care va fi aplicat la nivel național. Noua măsură va elimina diferențele de preț existente între regiuni și va crea condiții egale pentru toți consumatorii și furnizorii de gaze din Republica Moldova. Până acum, fiecare dintre cei […] Articolul Tarif unic pentru distribuția gazelor: ANRE schimbă regulile pe piața energetică apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
14:30
Rusia va bloca complet YouTube în următoarele șase luni până la un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională și tehnologii, motivând că platforma video „continuă să ignore legislația rusă”. Svintsov a îndemnat utilizatorii să treacă la alternative locale precum Rutube sau „VK Video”. Măsura survine după încetinirea […] Articolul Rusia blochează total YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus apare prima dată în SafeNews.
14:20
Procuratura Anticorupție a transmis în instanță cauza unui avocat acuzat de escrocherie, după ce acesta ar fi indus în eroare o clientă și soțul acesteia, obținând peste 29 000 de lei în mod fraudulos. Potrivit anchetei, avocatul, profitând de încrederea clienților și de statutul său profesional, le-ar fi spus că este necesară efectuarea mai multor […] Articolul ULTIMA ORĂ | Avocat condamnat anterior, judecat din nou pentru escrocherie apare prima dată în SafeNews.
14:20
Declarațiile primului martor al apărării în dosarul Plahotniuc răstoarnă un șir de probe ale acuzării: ”Nu am primit nicio indicație de la Plahotniuc” # SafeNews
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la […] Articolul Declarațiile primului martor al apărării în dosarul Plahotniuc răstoarnă un șir de probe ale acuzării: ”Nu am primit nicio indicație de la Plahotniuc” apare prima dată în SafeNews.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru miercuri, 17 decembrie. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț ce nu va depăși 22,77 lei, iar prețul maxim pentru un litru de motorină a fost […] Articolul Carburanții se ieftinesc: ANRE a stabilit noile prețuri plafon pentru 17 decembrie apare prima dată în SafeNews.
14:10
Inspectorii de mediu din Edineț au descoperit un caz de tăiere ilegală a 127 de arbori de salcâm în fâșia forestieră a Primăriei Șofrîncani. Diametrele arborilor tăiați variau între 12 și 24 cm, iar prejudiciul estimat adus mediului se ridică la 44 250 de lei. Persoanele responsabile au fost identificate, iar dosarul urmează să fie […] Articolul FOTO | Tăieri ilegale descoperite în Edineț: Prejudiciu de peste 44 de mii de lei apare prima dată în SafeNews.
14:00
Zelenski cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei până la deocuparea tuturor teritoriilor Ucrainei # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că sancțiunile și presiunile internaționale asupra Federației Ruse nu trebuie relaxate până la eliberarea tuturor teritoriilor ucrainene ocupate. Declarațiile au fost făcute marți, 16 decembrie, în discursul de deschidere al unei conferințe diplomatice desfășurate la Haga. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia trebuie să resimtă consecințele acțiunilor sale atât […] Articolul Zelenski cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei până la deocuparea tuturor teritoriilor Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
14:00
LIVE | Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova # SafeNews
Articolul LIVE | Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:40
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea Villanova, provincia Forlì-Cesena, și ulterior expulzați din Italia, după o operațiune a Poliției de Stat, declanșată ca urmare a sesizărilor locuitorilor din zonă, potrivit publicației Rotalianul. Operațiunea a fost declanșată după ce rezidenții au semnalat prezența unor […] Articolul VIDEO | Doisprezece cetățeni moldoveni au fost expulzaţi din Italia: Motivul apare prima dată în SafeNews.
13:40
Luni, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat că Republica Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: valori fundamentale, piața internă și relații externe. „Aceasta înseamnă că […] Articolul VIDEO | Marta Kos: „Republica Moldova trece la următoarea etapă a negocierilor tehnice” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # SafeNews
Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina susţine ideea unui armistiţiu, în special pentru atacurile asupra infrastructurii energetice, în perioada Crăciunului, scrie News.ro. Întrebat despre această idee de încetare a […] Articolul Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace apare prima dată în SafeNews.
13:30
Medaliatul olimpic Denis Vieru a fost protagonistul unui masterclass de amploare desfășurat în trei orașe din Ucraina – Lviv, Hmelnițki și Cernăuți – unde a reunit sute de copii și tineri pasionați de judo. Prezența sportivului moldovean a transformat evenimentul într-un adevărat moment de inspirație pentru viitorii campioni. Denis Vieru le-a oferit participanților ocazia rară […] Articolul FOTO | Olimpicul Denis Vieru, mentor pentru viitorii campioni ai judo-ului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Zelenski la Haga: „Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze” # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți, 16 decembrie, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, cu ocazia conferinței dedicate instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, organizată sub egida Consiliului Europei. În cadrul discuțiilor, șefii de stat s-au concentrat pe situația de pe front, pe rezistența remarcabilă a Ucrainei și pe […] Articolul VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Zelenski la Haga: „Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Cadrele didactice din întreaga țară au organizat astăzi o acțiune simbolică de protest în instituțiile de învățământ, pentru a atrage atenția asupra situației salariale din sistemul educațional. Sub mesajul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”, profesorii au cerut autorităților soluții concrete în contextul elaborării bugetului de stat pentru anul 2026. În timpul […] Articolul Foi albe în școli, nemulțumiri vechi: Profesorii cer salarii ajustate la inflație apare prima dată în SafeNews.
13:20
O femeie din municipiul Soroca a fost condamnată la 15 ani de detenție pentru omorul concubinului său. Sentința a fost pronunțată luni, 15 decembrie, de instanța de judecată. Potrivit probelor administrate în dosar, crima a avut loc pe 19 iunie, la domiciliul celor doi, în timp ce aceștia consumau băuturi alcoolice. Pe fondul unui conflict […] Articolul Femeie din Soroca, condamnată la 15 ani de închisoare pentru omorul concubinului apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți într-o instituție de învățământ din localitatea Gorki-2, districtul urban Odințovo, situat la vest de Moscova. Incidentul a fost confirmat de poliția rusă și de Serviciul de Investigații al Federației Ruse. Potrivit autorităților, agresorul, un alt elev al școlii, ar fi atacat inițial agentul de pază […] Articolul Atac cu cuțitul într-o școală din apropierea Moscovei: Un copil de 10 ani a murit apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
12:00
Un cetățean al Republicii Moldova a fost prins la volan fără drept de conducere. Incidentul a avut loc marți, 16 decembrie 2025, în localitatea Stânca, județul Iași. În jurul orei 01:40, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Stânca au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. La volan se afla […] Articolul FLASH | Permis doar pe telefon. Un șofer din Moldova prins fără drept de conducere apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Acesta s-a ales cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a manifestat un comportament violent, sistematic, față de membrii familiei sale – […] Articolul Bărbat condamnat la 19 ani pentru violență în familie și infracțiuni sexuale apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri în urma unui incendiu produs întro parcare din Chișinău. Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pe strada Ginta Latină 20. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. Flăcările au cuprins o construcție auxiliară din interiorul unei parcări individuale. Șopronul […] Articolul FLASH | Incendiu întro parcare din capitală, un bărbat a suferit arsuri apare prima dată în SafeNews.
11:40
Organizatorul unei scheme de înșelare, prin care 28 de persoane au fost păgubite cu aproximativ 2.500.000 de lei, a fost trimis în judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit procurorilor, schema a fost pusă la cale în vara și toamna anului 2021 de un bărbat de 41 […] Articolul Vindeau mașini inexistente din UE, organizatorul schemei a ajuns în judecată apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
10:30
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 16 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:30
Articolul LIVE | Licitația cu strigare, pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat apare prima dată în SafeNews.
09:50
Șefa fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a reacționat după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale soțului său, fost conducător al SPPS. „Autoritatea Națională de Integritate are obligația legală de a verifica averile și interesele personale ale demnitarilor publici. Faptul că această instituție s-a […] Articolul Zinaida Popa reacționează după sesizarea ANI privind verificarea averii soțului său apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Momentul în care o femeie de 87 de ani a început să plângă într-un supermarket, unde a intrat pentru prima oară în viață: „Totul atât de ieftin” # SafeNews
O vizită obișnuită la supermarket s-a transformat într-o experiență emoționantă pentru o femeie de 87 de ani, care a vizitat magazinul Mercadona din Spania alături de familia sa. Momentul a fost surprins de nepotul ei și postat pe TikTok, unde videoclipul a strâns peste 2,6 milioane de vizualizări. În imaginile video, bunica privește cu uimire […] Articolul VIDEO | Momentul în care o femeie de 87 de ani a început să plângă într-un supermarket, unde a intrat pentru prima oară în viață: „Totul atât de ieftin” apare prima dată în SafeNews.
09:30
În perioada 8–14 decembrie, oamenii legii au desfășurat acțiuni ample care au vizat consumul, distribuirea, transportarea și promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin rețele sociale și platforme online. Potrivit datelor oficiale, în urma intervențiilor au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de 6.433.258 de lei. În acest interval, polițiștii au documentat 83 de cauze […] Articolul Droguri de peste 6,4 milioane de lei, scoase din circuit într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
09:10
CIA a pierdut un dispozitiv nuclear în anii ’60, iar astăzi ar putea amenința 600 de milioane de oameni # SafeNews
În anii 1960, CIA a pierdut un dispozitiv nuclear în Himalaya, într-o operațiune secretă menită să monitorizeze programul nuclear chinez, dezvăluie New York Times și publicația Onet. Dispozitivul, alimentat cu plutoniu radioactiv, ar putea reprezenta o amenințare pentru aproximativ 600 de milioane de oameni. Expediția a vizat vârful Nanda Devi (7.816 m), unde agenția americană […] Articolul CIA a pierdut un dispozitiv nuclear în anii ’60, iar astăzi ar putea amenința 600 de milioane de oameni apare prima dată în SafeNews.
09:00
LIVE | Ședința Curții de Conturi de examinare a auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în anii 2023-2024 # SafeNews
Articolul LIVE | Ședința Curții de Conturi de examinare a auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în anii 2023-2024 apare prima dată în SafeNews.
08:50
Serviciul Fiscal de Stat a încasat circa 1,2 miliarde de lei la Bugetul public național în perioada 8–12 decembrie. Potrivit SFS, instituția a pus accent pe conformarea voluntară a contribuabililor. Un instrument folosit a fost vizita fiscală. În acest interval, inspectorii au efectuat 366 de vizite fiscale la 337 de contribuabili. În aceeași perioadă, Direcția […] Articolul SFS raportează venituri record la buget în perioada 8–12 decembrie apare prima dată în SafeNews.
08:50
Ucraina a lansat producția de drone de luptă pe teritoriul Germaniei, printr-o societate mixtă ucraineano-germană, Quantum Frontline Industries. Proiectul, destinat Ministerului Apărării al Ucrainei, va produce zeci de mii de drone anual, cu contracte estimate la sute de milioane de euro. Anunțul a fost făcut luni, 15 decembrie, la un forum economic de la Berlin, […] Articolul Ucraina începe producția de drone de luptă în Germania apare prima dată în SafeNews.
08:30
Potrivit Poliției de Frontieră, în data de 15 decembrie 2025 s-au înregistrat 49.643 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău cu 14.957 de persoane, Leușeni cu 6.514, Sculeni cu 5.553, Palanca cu 5.003 și Otaci cu 3.226 de traversări. Pe sensul de intrare în Republica Moldova, autoritățile […] Articolul Zeci de mii de traversări într-o zi. Situația la frontieră apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, a depus cererea de demisie. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, într-o postare publică. Potrivit ministrului, cererea a fost semnată în cursul zilei de astăzi. Nu au fost oferite detalii despre motivele concrete ale demisiei. Vladimir Bolea a declarat că domeniul […] Articolul Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică a demisionat apare prima dată în SafeNews.
08:30
Încă doi procurori au ajuns în fața Comisiei de evaluare. Audierile au avut loc pe 15 decembrie 2025 și fac parte din procesul de verificare externă a integrității din sistem. Este vorba despre Gheorghe Borș, procuror-șef interimar la Procuratura Generală, și Gheorghe Iapără, procuror în Procuratura Anticorupție. Ambii au fost audiați public, în complete diferite […] Articolul Verdict așteptat în 30 de zile. Cine sunt procurorii audiați apare prima dată în SafeNews.
08:20
Apple se pregătește să crească prețurile pentru întreaga sa gamă de produse în prima jumătate a anului 2026, potrivit unui insider din industrie. Decizia vine pe fondul unei crize pe piața cipurilor de memorie, care afectează costurile de producție. Sursele indică faptul că Apple își încheie contractele pe termen lung cu furnizorii de memorie Samsung […] Articolul Apple pregătește majorări de preț pentru 2026: Criza cipurilor lovește gama de produse apare prima dată în SafeNews.
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează o perioadă de vreme relativ stabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer variabil și absența precipitațiilor pe tot parcursul intervalului. Izolat, mai ales în orele nocturne și dimineața, se poate forma ceață slabă, care ar putea reduce temporar vizibilitatea. Vântul va sufla slab, fără intensificări semnificative, iar temperaturile vor […] Articolul METEO | Vreme calmă în Republica Moldova: Meteorologii avertizează asupra ceții nocturne apare prima dată în SafeNews.
08:00
Cadrele didactice ies astăzi la protest: Cer salarii echitabile și respect pentru Educație # SafeNews
Astăzi, 16 decembrie, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. Inițiativa are loc chiar în ziua în care Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului, iar profesorii vor transmite un mesaj clar: „Educația nu poate […] Articolul Cadrele didactice ies astăzi la protest: Cer salarii echitabile și respect pentru Educație apare prima dată în SafeNews.
07:50
INCREDIBIL | Șofer eliberat, după ce a ajuns cu mașina într-un stâlp, lovind o motociclistă. Era drogat # SafeNews
Un șofer român în vârstă de 31 de ani, din localitatea Staden, Belgia, a fost eliberat condiționat după ce sâmbătă după-amiază a provocat un accident grav pe Diksmuidesteenweg, în Hooglede, informează Mandelnieuws. Potrivit autorităților, șoferul a ieșit de pe carosabil, a lovit o motociclistă de 16 ani și s-a izbit ulterior de un stâlp de […] Articolul INCREDIBIL | Șofer eliberat, după ce a ajuns cu mașina într-un stâlp, lovind o motociclistă. Era drogat apare prima dată în SafeNews.
07:40
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău a fost eliberat din funcție, în urma a două proceduri disciplinare # SafeNews
Judecătorul Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost eliberat din funcție prin decizia Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Hotărârea a fost adoptată după examinarea a două cauze disciplinare inițiate în baza sesizărilor înaintate de Procuratura Anticorupție. Potrivit deciziei Colegiului disciplinar, în ambele cazuri s-a constatat încălcarea regulilor […] Articolul Un magistrat de la Judecătoria Chișinău a fost eliberat din funcție, în urma a două proceduri disciplinare apare prima dată în SafeNews.
07:30
Trei posturi TV, amendate de Consiliul Audiovizualului pentru nerespectarea nivelului sonor # SafeNews
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat trei posturi de televiziune cu amenzi în valoare de câte 3.000 de lei, pentru încălcarea reglementărilor privind uniformizarea volumului sunetului în emisie. Sancțiunile vizează diferențele neconforme între volumul comunicărilor comerciale audiovizuale și cel al programelor audiovizuale. Potrivit deciziei CA, la postul de televiziune „Canal Regional” au fost constatate 20 de […] Articolul Trei posturi TV, amendate de Consiliul Audiovizualului pentru nerespectarea nivelului sonor apare prima dată în SafeNews.
07:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat o operațiune specială de excepție, desfășurată în portul Novorossiysk, care marchează o premieră istorică în războiul din Ucraina. Pentru prima dată, dronele subacvatice „Sub Sea Baby” au detonat un submarin rus din clasa 636.3 „Varshavyanka” (cunoscută în NATO drept Kilo), provocând daune critice și scoțând nava practic […] Articolul OPERAȚIUNE ISTORICĂ: Ucraina scufundă un submarin rus cu drone subacvatice apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ministerul Finanțelor, prin Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență externă, a lansat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional „Registrul de stat al achizițiilor publice” (e-Achiziții). Propunerile pot fi depuse până la 10 februarie 2026. Noul sistem are ca obiectiv digitalizarea completă a proceselor de achiziții publice și va asigura interoperabilitatea cu […] Articolul Ministerul Finanțelor lansează achiziția pentru dezvoltarea sistemului e-Achiziții apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un incident ieșit din comun a avut loc în seara zilei de 14 decembrie la punctul de trecere Porubne-Siret, la granița ucraineano-română, unde un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a doborât la pământ, împiedicând astfel pătrunderea în România. Imaginile incidentului […] Articolul VIDEO | Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României apare prima dată în SafeNews.
06:50
FOTO | A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți” # SafeNews
Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi la Iakuțk, considerat cel mai rece oraș de pe planetă, unde termometrele au coborât până la minus 45 de grade Celsius. Chiar și în aceste condiții extreme, viața în capitala republicii Saha din Extremul Orient rus se desfășoară aproape normal. Localnicii spun că temperaturile înregistrate sunt, de fapt, […] Articolul FOTO | A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Nicolai Grozdev, din nou rege în cușcă: moldoveanul și-a apărat titlul la „WOW 25”, la Madrid # SafeNews
Sportivul moldovean Nicolai Grozdev a demonstrat încă o dată că este un nume de temut în artele marțiale mixte europene. Luptătorul și-a apărat cu succes titlul de campion în cadrul turneului internațional „WOW 25”, desfășurat pe 13 decembrie la Madrid, Spania. Cunoscut sub pseudonimul „Slick Nick”, Grozdev l-a avut ca adversar pe galezul Brett Jones, […] Articolul Nicolai Grozdev, din nou rege în cușcă: moldoveanul și-a apărat titlul la „WOW 25”, la Madrid apare prima dată în SafeNews.
06:30
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a declarat că părinții recruților ar trebui să fie fericiți că își trimit fiii la războiul împotriva Ucrainei, pe care l-a descris drept un „război sfânt”. Afirmațiile au fost făcute în timpul unei transmisiuni în direct, în care Kadîrov a respins acuzațiile potrivit cărora recruții din republică ar fi forțați să […] Articolul „Ar trebui să fie fericite” A spus Ramzan Kadîrov mamelor ale căror copii mor în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
06:20
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Râșcani și Soroca au desfășurat recent razii tematice pentru a verifica respectarea legislației privind vânătoarea legală a iepurelui de câmp, vulpii și șacalului. Acțiunile de control au avut drept scop prevenirea braconajului și asigurarea utilizării durabile a resurselor cinegetice. În urma verificărilor, în raioanele Glodeni și Râșcani […] Articolul Amenzi pentru nereguli în vânătoarea iepurelui, vulpii și șacalului apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:10
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în această seară în localitatea Bardar, iar imaginile postate pe rețelele de socializare arată un automobil răsturnat în mijlocul carosabilului. La fața locului au intervenit prompt echipaje de ambulanță și salvatori, care încearcă să asigure asistența medicală și să evacueze victimele. Traficul în zonă este momentan […] Articolul FOTO | Mașină răsturnată la Bardar: Echipaje de salvare la fața locului apare prima dată în SafeNews.
19:10
ULTIMA ORĂ | Statul preia infrastructura petrolieră de la Aeroport: Activitatea investițională a „Lukoil-Moldova” a fost refuzată # SafeNews
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis refuzarea aprobării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că hotărârea prevede revenirea, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” […] Articolul ULTIMA ORĂ | Statul preia infrastructura petrolieră de la Aeroport: Activitatea investițională a „Lukoil-Moldova” a fost refuzată apare prima dată în SafeNews.
19:00
Biroul Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot care viza mai multe ținte din California, inclusiv agenți și vehicule ale serviciului vamal și de imigrație (ICE) din Los Angeles și comitatul Orange. Anunțul a fost făcut luni de procurorul general american, Pam Bondi, transmite Reuters, citată de Agerpres. Potrivit oficialului american, […] Articolul FBI a dejucat un complot cu atentate multiple în California, vizând inclusiv agenți ICE apare prima dată în SafeNews.
Ieri
18:30
Președinta R. Moldova participă la adoptarea Convenției privind Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, în Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei, iar Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. […] Articolul Președinta R. Moldova participă la adoptarea Convenției privind Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.