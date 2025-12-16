FOTO | Tăieri ilegale descoperite în Edineț: Prejudiciu de peste 44 de mii de lei

09:40

O vizită obișnuită la supermarket s-a transformat într-o experiență emoționantă pentru o femeie de 87 de ani, care a vizitat magazinul Mercadona din Spania alături de familia sa. Momentul a fost surprins de nepotul ei și postat pe TikTok, unde videoclipul a strâns peste 2,6 milioane de vizualizări. În imaginile video, bunica privește cu uimire […] Articolul VIDEO | Momentul în care o femeie de 87 de ani a început să plângă într-un supermarket, unde a intrat pentru prima oară în viață: „Totul atât de ieftin” apare prima dată în SafeNews.