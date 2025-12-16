Ion Ceban: Planul Antidrog este gata și urmează să fie prezentat public

11:10

Președinția Republicii Moldova a găzduit un grup de studenți de la Academia de Studii Economice din Moldova și mai mulți participanți ai Programului național pentru învățarea limbii române. Toți au fost curioși să descopere activitatea instituției prezidențiale. Oaspeții au descoperit povestea clădirii și au vizitat încăperile în care s-au conturat primele decizii importante pentru țară, […]