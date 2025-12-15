Atenționare MAE pentru cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă

18:20

Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, condamnă „jocurile murdare ale PAS, de comun cu unele surse media care distribuie intenționat minciuni”. „Astăzi am ieșit cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli, atenție, cu acordul părinților, pentru copii de peste 13 ani, și nu pentru toți copiii din Chișinău. Această declarație […]