Socialiștii contestă la Curtea Constituțională funcția de „emisar special”
Curentul.md, 16 decembrie 2025 10:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a sesizat Curtea Constituțională pentru verificarea constituționalității decretului prezidențial pe instituirea funcției de „emisar special”. Liderul partidului, Igor dodon, a menționat că „recent, Președintele Republicii Moldova a instituit, prin decret, funcția de „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”. La prima vedere, pare o inițiativă acceptabilă. În realitate, însă, aceasta ridică […]
Acum 15 minute
10:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a sesizat Curtea Constituțională pentru verificarea constituționalității decretului prezidențial pe instituirea funcției de „emisar special”. Liderul partidului, Igor dodon, a menționat că „recent, Președintele Republicii Moldova a instituit, prin decret, funcția de „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”. La prima vedere, pare o inițiativă acceptabilă. În realitate, însă, aceasta ridică […]
Acum o oră
10:10
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții # Curentul.md
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Cum au fost aceşti ani? I.C.: În aceşti ani, SEBN Moldova s-a afirmat atât în cadrul grupului SEBN SE, cât și pe piața locală, ca un partener/agent economic competitiv, dinamic și responsabil. […]
Acum 2 ore
09:40
Cinci transplanturi, realizate de către medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” în doar 48 de ore # Curentul.md
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat cinci intervenții de transplant, în doar 48 de ore: două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate finalizate cu succes. Operațiile au fost efectuate săptămâna trecută. Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a […]
09:10
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Haga # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va […]
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o întrevedere în care au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. Șeful Guvernului a subliniat deschiderea Republicii Moldova pentru creșterea comerțului bilateral, intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și atragerea mai multor investitori azeri. Printre domeniile […]
Acum 24 ore
18:10
Vizita Maiei Sandu în Grecia: integrarea europeană și securitatea energetică, pe agenda discuțiilor # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și […]
17:40
Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri: pedepse de până la 11 ani de închisoare # Curentul.md
Șapte inculpați au fost condamnați pentru trafic de droguri, după pronunțarea a patru sentințe de condamnare de către instanță, în dosare instrumentate de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 […]
17:10
Asistentul secretarului general al NATO, Boris Ruge, în vizită oficială în Republica Moldova # Curentul.md
Ambasadorul Boris Ruge, asistentul secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politica de securitate, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 8–10 decembrie 2025. La Chișinău, asistentul secretarului general al NATO s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, precum și cu alți oficiali de rang înalt, pentru a discuta despre […]
16:50
Zinaida Popa: Indiferent de culoarea politică sau de cine se află la guvernare, legea trebuie să fie aceeași pentru toți # Curentul.md
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) – Zinaida Popa, soția ex-directorului SPPS, Vasile Popa, și șef al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, a declarat că ANI are obligația legală de a verifica averile și interesele […]
16:40
Republica Moldova își evaluează riscurile de spălare a banilor: raport prezentat cu sprijinul Consiliului Europei # Curentul.md
Consiliul Europei, în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, au organizat un eveniment dedicat prezentării Raportului privind evaluarea riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT ENR). Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, organelor de supraveghere, organelor de aplicare a legii, sectorului privat și partenerilor internaționali, […]
16:20
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”. Evenimentul are are loc în ajunul deschiderii Gift Expo 2025, care se va desfășura în perioada 18-21 decembrie 2025. Bradul este instalat în pavilionul central și este împodobit nu cu globuri obișnuite, ci cu cadouri oferite de producătorii autohtoni, expozanți […]
16:20
MAN face apel la unificarea eforturilor în Chișinău și național și solicită fracțiunii PAS să sprijine adoptarea de urgență a Legii cu privire la funcționarea parcărilor # Curentul.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a luat act de declarațiile publice făcute de fracțiunea PAS privind problematica parcărilor din municipiul Chișinău și salută „faptul că reprezentanții PAS recunosc public existența documentelor elaborate la nivelul Primăriei Chișinău, inclusiv Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Aceste documente […]
16:10
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de raportare, ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași, acțiuni realizate […]
16:10
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei International Tobacco SRL. Evenimentul a reunit companiile partenere ale International Tobacco, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ziarişti etc. Într-o atmosferă caldă, a fost făcut bilanţul celor 20 de ani de activitate, dar şi s-au accentuat perspectivele ce există. […]
15:40
Ion Ceban, primarul capitalei, astăzi în ședința serviciilor operative, a atenționat toți angajații din Primăria Chișinău că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a început campania electorală și că vor urma presiuni și atacuri, inclusiv publice, asupra lor în următoarea perioadă. „Cei de la guvernare încearcă cu orice preț și prin diverse metode și intimidări să […]
15:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a ținut un discurs în cadrul mesei rotunde desfășurate în Parlament cu prilejul Zilei Internaționale a Neutralității, eveniment organizat de Fracțiunea socialiștilor, care a reunit reprezentanți ai partidelor de opoziție, precum și persoane politice și publice cunoscute. Politicianul a remarcat că, reprezentanții puterii au fost, de […]
14:40
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a fost înregistrat de un grup de deputați ai fracțiunii […]
14:10
Ion Ceban: Primăria este obligată să execute hotărâri judecătorești din mandatele foștilor primari # Curentul.md
„Hotărârile judecătorești sunt luate tot mai des în ultima perioadă, iar noi trebuie să executăm inepțiile conducătorilor precedenți ai Primăriei Chișinău. Există mai multe hotărâri de judecată din anii mandatelor altor primari, prin care Primăria mun. Chișinău este obligată să acorde spații locative, să încheie contracte de vânzare-cumpărare sau de locațiune a terenurilor, de modificare […]
13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. Probele […]
13:10
Concurs organizat de SFS: bunuri confiscate de jumătate de milion de lei, scoase la vânzare # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, fiind propuse 10 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 500,1 mii lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere […]
12:50
Linie gratuită de suport juridic pe WhatsApp pentru femeile cu dizabilități victime ale violenței # Curentul.md
Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova – „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, anunță lansarea liniei gratuite de suport juridic și informațional pe WhatsApp, destinată femeilor cu dizabilități din întreaga Republică Moldova care se confruntă cu violența. Numărul dedicat este +373 67 777 380, iar mesajele sunt gratuite, […]
12:10
Irina Selevestru, președinta CNI Moldinsov, a participat la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional # Curentul.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie, la Colocviul V al UNCITRAL – Comisia ONU pentru Drept Comercial Internațional, organism creat în 1966 cu misiunea de a armoniza și moderniza legislația comercială internațională, pentru a asigura un comerț transfrontalier sigur și previzibil. Evenimentul a avut loc la […]
11:40
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14 decembrie, curent, pentru a analiza situația politică în urma alegerilor parlamentare din 2025 și pentru a stabili direcțiile de acțiune ale partidului în perioada următoare. În cadrul ședinței, președintele partidului, Boris Volosatîi, a prezentat raportul privind rezultatele electorale și evaluarea […]
11:10
Ministrul Mediului anunță investiții majore la lacul Ghidighici, cel mai mare lac din țară # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
Ieri
10:40
Serviciul Vamal a încasat venituri de peste 905 milioane de lei colectați la buget într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 905,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%. Totodată, în perioada 8 – 14 […]
10:10
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux din UE, trimisă în judecată. Prejudiciu de 6 milioane de lei # Curentul.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celei de-a doua persoane învinuite în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă din Uniunea Europeană, cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de lei. Acțiunea survine după cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care viza un inculpat în vârstă […]
09:40
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu […]
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum și extinderea cooperării […]
14 decembrie 2025
15:00
Irina Vlah: Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri", a spus Vlah.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în perioada 2020 – 2024. Achizițiile publice reprezintă un domeniu esențial pentru buna funcționare […]
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata compensației pentru energie, acordată sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie 2025. De acest sprijin beneficiază 605 538 persoane, suma totală transferată fiind de 454,4 milioane lei. Finanțarea a fost realizată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare […]
16:10
CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova în anii 2023-2025. Ajutorul de stat reprezintă un instrument esențial al politicii de concurență, menit să asigure echilibrul dintre intervențiile statului și funcționarea corectă a pieței. […]
15:40
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: Moldova este gata să meargă înainte # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene […]
15:10
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a […]
15:10
Peste 605 mii de gospodării vor primi compensații la căldură în acest sezon: 1,2 milioane de cetățeni sprijiniți de stat # Curentul.md
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură, pe durata sezonului de încălzire. Mai mult de jumătate din numărul total de beneficiari vor primi valoarea maximă de compensații – 800 de lei pentru combustibili solizi și 1000 de lei pentru alte surse de energie. „Programul Ajutor la contor […]
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut și ulterior a nimicit un lot de 7.500 kg de mărar proaspăt importat, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, reprezentând un risc pentru sănătatea consumatorilor. Depășirea LMA a fost de aproape 10 ori față de valorile admise. […]
14:10
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de […]
13:40
CCRM a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) încheiate la 31 decembrie 2024 și ale Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 […]
13:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi va participa la Sir Bani Yas Forum 2025 și va avea întrevederi bilaterale # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sir Bani Yas Forum este unul dintre cele mai relevante evenimente internaționale de dialog strategic, desfășurat […]
12:40
Trei arme pneumatice nedeclarate, găsite în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Tel Aviv # Curentul.md
Arme pneumatice nedeclarate, depistate în bagajul unui străin la vama Aeroport. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău în conlucrare cu angajații IGPF, urmare a verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Tel Aviv. În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost […]
12:20
Ion Ceban: MAN cere PAS să renunţe la toate creşterile de bugete pentru întreţinerea structurilor administraţiei publice centrale în 2026 # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat că „PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale, suma depășind 2 miliarde de lei. În același timp, au tăiat de la investiții în drumuri, din subvenții și compensații”. Politicianul a menționat, totodată, că Guvernul aşa […]
12:20
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a declarat că socialiștii sunt gata să inițieze demiterea președintelui Maia Sandu. El a spus că, numirea de către Maia Sandu a așa-numiților „emisari speciali” este un pas vădit anticonstituțional. Constituția nu prevede o asemenea funcție, ceea ce înseamnă că președintele […]
12:10
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 51 514 400 lei, informează CURENTUL. Potrivit Ministerului Finanțelor, pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 717 de tranzacții de către 566 de investitori, reconfirmând interesul populației pentru acest instrument sigur de economisire și investiții. În […]
12:10
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: A venit timpul să fie demarate ample discuţii, consultări la scară largă despre garanţiile de securitate pe care le poate obţine R.Moldova # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Neutralităţii, instituită de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2017 și care e marcată anual la 13 decembrie. Politiciana spune că, în contextul noilor provocări cu care se confruntă umanitatea, inclusiv regiunea din care face […]
11:40
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27% în 2025: peste 85 milioane lei acumulate # Curentul.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și constituie 85,8 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost identificate 1 748 persoane fizice ce […]
11:10
Președinția și-a deschis ușile pentru studenți și cursanții programului național de limbă română # Curentul.md
Președinția Republicii Moldova a găzduit un grup de studenți de la Academia de Studii Economice din Moldova și mai mulți participanți ai Programului național pentru învățarea limbii române. Toți au fost curioși să descopere activitatea instituției prezidențiale. Oaspeții au descoperit povestea clădirii și au vizitat încăperile în care s-au conturat primele decizii importante pentru țară, […]
10:40
Ministrul Finanțelor și coordonatoarea ONU au discutat despre extinderea cooperării pentru dezvoltare durabilă # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut ieri, 11 decembrie, o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate domeniile de cooperare dintre Ministerul Finanțelor și agențiile ONU. Yesim Oruc a reconfirmat sprijinul ONU pentru consolidarea parteneriatului cu Republica Moldova. Ea a subliniat rolul esențial […]
10:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, dar […]
09:40
Investiții de peste 130 milioane lei în raionul Călărași: Guvernul promite continuarea modernizării # Curentul.md
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Călărași. Primarii au apreciat realizările din ultimii ani, în special, construcția șoselei de ocolire a comunei Bahmut, dotarea […]
09:20
Un comentator politic cere clarificări după numirea lui Dorin Recean ca emisar prezidențial: „Sunt prea multe întrebări fără răspuns” # Curentul.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că numirea lui Dorin Recean, de către președintele Maia Sandu, în funcția de emisar a stârnit o serie de întrebări în spațiul public și acestea ar trebui clarificate chiar de fostul premier, informează CURENTUL. Jurnalistul a spus că, pe lângă întrebările despre fondurile și bugetul din care cei doi emisari […]
