Concurs organizat de SFS: bunuri confiscate de jumătate de milion de lei, scoase la vânzare
Curentul.md, 15 decembrie 2025 13:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, fiind propuse 10 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 500,1 mii lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 30 minute
13:10
Concurs organizat de SFS: bunuri confiscate de jumătate de milion de lei, scoase la vânzare # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, fiind propuse 10 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 500,1 mii lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere […]
Acum o oră
12:50
Linie gratuită de suport juridic pe WhatsApp pentru femeile cu dizabilități victime ale violenței # Curentul.md
Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova – „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, anunță lansarea liniei gratuite de suport juridic și informațional pe WhatsApp, destinată femeilor cu dizabilități din întreaga Republică Moldova care se confruntă cu violența. Numărul dedicat este +373 67 777 380, iar mesajele sunt gratuite, […]
Acum 2 ore
12:10
Irina Selevestru, președinta CNI Moldinsov, a participat la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional # Curentul.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie, la Colocviul V al UNCITRAL – Comisia ONU pentru Drept Comercial Internațional, organism creat în 1966 cu misiunea de a armoniza și moderniza legislația comercială internațională, pentru a asigura un comerț transfrontalier sigur și previzibil. Evenimentul a avut loc la […]
11:40
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14 decembrie, curent, pentru a analiza situația politică în urma alegerilor parlamentare din 2025 și pentru a stabili direcțiile de acțiune ale partidului în perioada următoare. În cadrul ședinței, președintele partidului, Boris Volosatîi, a prezentat raportul privind rezultatele electorale și evaluarea […]
Acum 4 ore
11:10
Ministrul Mediului anunță investiții majore la lacul Ghidighici, cel mai mare lac din țară # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
10:40
Serviciul Vamal a încasat venituri de peste 905 milioane de lei colectați la buget într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 905,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%. Totodată, în perioada 8 – 14 […]
10:10
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux din UE, trimisă în judecată. Prejudiciu de 6 milioane de lei # Curentul.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celei de-a doua persoane învinuite în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă din Uniunea Europeană, cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de lei. Acțiunea survine după cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care viza un inculpat în vârstă […]
09:40
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu […]
Acum 6 ore
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum și extinderea cooperării […]
Acum 24 ore
15:00
Irina Vlah: Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri", a spus Vlah.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în perioada 2020 – 2024. Achizițiile publice reprezintă un domeniu esențial pentru buna funcționare […]
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata compensației pentru energie, acordată sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie 2025. De acest sprijin beneficiază 605 538 persoane, suma totală transferată fiind de 454,4 milioane lei. Finanțarea a fost realizată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare […]
16:10
CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova în anii 2023-2025. Ajutorul de stat reprezintă un instrument esențial al politicii de concurență, menit să asigure echilibrul dintre intervențiile statului și funcționarea corectă a pieței. […]
15:40
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: Moldova este gata să meargă înainte # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene […]
15:10
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a […]
15:10
Peste 605 mii de gospodării vor primi compensații la căldură în acest sezon: 1,2 milioane de cetățeni sprijiniți de stat # Curentul.md
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură, pe durata sezonului de încălzire. Mai mult de jumătate din numărul total de beneficiari vor primi valoarea maximă de compensații – 800 de lei pentru combustibili solizi și 1000 de lei pentru alte surse de energie. „Programul Ajutor la contor […]
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut și ulterior a nimicit un lot de 7.500 kg de mărar proaspăt importat, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, reprezentând un risc pentru sănătatea consumatorilor. Depășirea LMA a fost de aproape 10 ori față de valorile admise. […]
14:10
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de […]
13:40
CCRM a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) încheiate la 31 decembrie 2024 și ale Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 […]
13:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi va participa la Sir Bani Yas Forum 2025 și va avea întrevederi bilaterale # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sir Bani Yas Forum este unul dintre cele mai relevante evenimente internaționale de dialog strategic, desfășurat […]
12:40
Trei arme pneumatice nedeclarate, găsite în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Tel Aviv # Curentul.md
Arme pneumatice nedeclarate, depistate în bagajul unui străin la vama Aeroport. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău în conlucrare cu angajații IGPF, urmare a verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Tel Aviv. În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost […]
12:20
Ion Ceban: MAN cere PAS să renunţe la toate creşterile de bugete pentru întreţinerea structurilor administraţiei publice centrale în 2026 # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat că „PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale, suma depășind 2 miliarde de lei. În același timp, au tăiat de la investiții în drumuri, din subvenții și compensații”. Politicianul a menționat, totodată, că Guvernul aşa […]
12:20
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a declarat că socialiștii sunt gata să inițieze demiterea președintelui Maia Sandu. El a spus că, numirea de către Maia Sandu a așa-numiților „emisari speciali” este un pas vădit anticonstituțional. Constituția nu prevede o asemenea funcție, ceea ce înseamnă că președintele […]
12:10
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 51 514 400 lei, informează CURENTUL. Potrivit Ministerului Finanțelor, pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 717 de tranzacții de către 566 de investitori, reconfirmând interesul populației pentru acest instrument sigur de economisire și investiții. În […]
12:10
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: A venit timpul să fie demarate ample discuţii, consultări la scară largă despre garanţiile de securitate pe care le poate obţine R.Moldova # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Neutralităţii, instituită de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2017 și care e marcată anual la 13 decembrie. Politiciana spune că, în contextul noilor provocări cu care se confruntă umanitatea, inclusiv regiunea din care face […]
11:40
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27% în 2025: peste 85 milioane lei acumulate # Curentul.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și constituie 85,8 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost identificate 1 748 persoane fizice ce […]
11:10
Președinția și-a deschis ușile pentru studenți și cursanții programului național de limbă română # Curentul.md
Președinția Republicii Moldova a găzduit un grup de studenți de la Academia de Studii Economice din Moldova și mai mulți participanți ai Programului național pentru învățarea limbii române. Toți au fost curioși să descopere activitatea instituției prezidențiale. Oaspeții au descoperit povestea clădirii și au vizitat încăperile în care s-au conturat primele decizii importante pentru țară, […]
10:40
Ministrul Finanțelor și coordonatoarea ONU au discutat despre extinderea cooperării pentru dezvoltare durabilă # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut ieri, 11 decembrie, o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate domeniile de cooperare dintre Ministerul Finanțelor și agențiile ONU. Yesim Oruc a reconfirmat sprijinul ONU pentru consolidarea parteneriatului cu Republica Moldova. Ea a subliniat rolul esențial […]
10:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, dar […]
09:40
Investiții de peste 130 milioane lei în raionul Călărași: Guvernul promite continuarea modernizării # Curentul.md
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Călărași. Primarii au apreciat realizările din ultimii ani, în special, construcția șoselei de ocolire a comunei Bahmut, dotarea […]
09:20
Un comentator politic cere clarificări după numirea lui Dorin Recean ca emisar prezidențial: „Sunt prea multe întrebări fără răspuns” # Curentul.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că numirea lui Dorin Recean, de către președintele Maia Sandu, în funcția de emisar a stârnit o serie de întrebări în spațiul public și acestea ar trebui clarificate chiar de fostul premier, informează CURENTUL. Jurnalistul a spus că, pe lângă întrebările despre fondurile și bugetul din care cei doi emisari […]
11 decembrie 2025
19:10
Deputatul Grigore Novac propune audieri publice pe tema drepturilor omului, în cooperare cu experții europeni # Curentul.md
Deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, s-a întâlnit cu doamna Gudrun Mosler-Törnström, Raportor pentru drepturile omului al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, precum și cu domnul Denis Durmish și doamna Ludmila Samoila. În cadrul întrevederii, au fost discutate aspecte esențiale legate de Strategia privind drepturile […]
18:40
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari, a primit un set nou de mobilier școlar pentru sălile de clasă. Donația a fost oferită în cadrul unui proiect pilot inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), realizat în parteneriat cu Biroul politici de reintegrare și Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul […]
18:10
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi. Dosarul „Cobza, cunoștințe, tehnici și muzici […]
17:40
ANSA a distrus 10.720 kg de margarină de masă pentru torturi. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că lotul a fost eliminat după ce s-a depistat că suma dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD depășea nivelurile maxime admise de legislație (depistat: 6.900 + 1.700 µg/kg, admis: 2.500 µg/kg). Lotul de […]
17:10
Igor Dodon a discutat cu reprezentanții ONU despre alegeri și consolidarea instituțiilor democratice # Curentul.md
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația Diviziei de Asistență Electorală din cadrul Departamentului ONU, precum și cu experții Biroului pentru Politici și Programe PNUD, condusă de dna Yesim Oruc, Coordonatoarea Rezidentă ONU în Republica Moldova. În cadrul întâlnirii, părțile și-au exprimat opiniile privind procesele politice curente, […]
16:40
Glumă cu final tragic: bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) […]
16:40
Energocom marchează o premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova. Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), compania a realizat ieri, 10 decembrie 2025, prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând în mod simbolic 1 MWh. Testul are rolul de a verifica operabilitatea și […]
16:10
Investițiile maghiare în Moldova, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și Ambasada Ungariei # Curentul.md
Posibilitățile de atragere a investițiilor maghiare în Republica Moldova și consolidarea colaborării bilaterale în domeniile de interes reciproc au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ungariei în țara noastră, Sandor Szabo. Oficialii s-au referit la eforturile autorităților de la Chișinău în vederea implementării reformelor în domeniile cheie și realizării agendei europene a […]
15:40
Contrabandă cu vinuri în SUA: companii amendabile cu până la 600.000 lei și pedepse de până la 10 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați […]
15:10
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica socială pentru bugetul alternativ pe anul 2026. Vladimir Odnostalco a argumentat necesitatea unui sprijin suplimentar din partea statului pentru categoriile social vulnerabile, având în vedere deteriorarea situației socio-economice și demografice din țară, creșterea sărăciei și migrarea populației. În acest context, […]
14:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la un program specializat de instruire dedicat protocolului instituțional, imaginii profesionale și comunicării interculturale. Cursul a fost oferit de Ariana Trofim, formator certificat internațional, care a reușit să îmbine într-un mod profesionist principiile protocolului instituțional cu exemple practice și recomandări aplicabile. Tatiana Șevciuc, Președinta Curții de […]
14:00
Consultanții politici discută la Kiev despre campanii hibride și comportamentul alegătorilor în criză # Curentul.md
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru a analiza dinamica schimbărilor politice și a comportamentului electoral. Evenimentul se axează pe procesele de transformare accelerate la nivel global și regional, punând accentul pe […]
13:40
Parlamentul a marcat Ziua Internațională a Drepturilor Omului printr-o discuție tematică și o expoziție # Curentul.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Obștească „Amnesty International Moldova”, a organizat o masă rotundă și a inaugurat expoziția „Anii trec, drepturile rămân”, evenimente dedicate drepturilor persoanelor în etate. La discuții au participat studenți ai facultăților de drept, deputați membri ai Comisiei pentru drepturile omului și relații […]
13:10
Vladislav Cojuhari a prezidat Conferința miniștrilor justiției ai Consiliului Europei la Strasbourg # Curentul.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a întreprins o vizită de lucru la Strasbourg, unde a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. Evenimentul, organizat sub egida Președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa Secretarului General Alain Berset, a reunit miniștrii justiției din cele 46 de state membre ale […]
12:50
Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # Curentul.md
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău și, într-un editorial pe politics.md, a vorbit despre adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei”. El a notat că, „formaţiunea […]
12:40
Eugen Osmochescu clarifică: doar Portul Internațional Liber Giurgiulești este vizat de discuțiile privind schimbarea proprietarului # Curentul.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) prin prisma atribuțiilor sale funcționale, monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Astfel, ministrul Eugen Osmochescu a declarat că „discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la la Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și […]
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor […]
11:40
Dmitri Torner: Privatizările nu doar că pot salva bugetul, dar şi pot diminua din povara administrării datoriei de stat # Curentul.md
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului de stat pentru 2026 și vine cu soluții, într-o postare pe contul său de Facebook. El afirmă că, Legea bugetului de stat pentru anul 2026 a provocat diferite emoţii şi reacţii – unele pozitive, altele – negative. „Astfel, unora le-a […]
11:10
Petr Vlah: Alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi eventualele alegeri anticipate ale başcanului vor fi, în mare parte, în afara politicului # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi posibilele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se schimbă de la o zi la alta şi apar tot mai multe indicii că, în premieră, alegerile din autonomie ar putea fi depolitizate. „Când spun depolitizate, am în vedere că influenţa […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.