Dinamo București a făcut anunțul: Se lucrează la transferul atacantului moldovean, Vladislav Blănuță

16:30

Epopeea celor două clădiri din capitală promise de Ministerul Educației Primăriei Chișinău, pentru a „soluțina” problema claselor cu 40 de elevi din capitală continuă. „Le-am spus celor de la minister că fără o consultare publică a celor peste 800 de studenți ai Colegiului de Microelectrotehnică și care învață în unul dintre blocuri și au căminul în imediata apropiere a colegiulu nu putem accepta acest lucru, pentru că vor fi puși în situația să facă un traseu zilnic destul de anevoios”, a declarat șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, a declarat, la ședința de astăzi a serviciilor municipale.