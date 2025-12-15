(video) Ion Ceban: PAS a inventat tot felul de funcții gen emisari, boși, care au câte 5 apartamente, vile și mașini de sute de mii, dar nimeni nu spune nimic

11:00

Celebrul actor şi regizor Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiţi fără suflare în casa lor din Los Angeles. Mai multe publicaţii de peste ocean vorbesc de o crimă. Potrivit surselor jurnaliştilor de la People - vinovat ar fi chiar fiul celor doi. Informaţiile diferă de la sursă la sursă şi deocamdată nu există o confirmare oficială. Sursele TMZ spun că cei doi au suferit răni provocate de un cuţit. Rob Reiner a jucat în filme precum Lupul de pe Wall Street şi Nopţi albe în Seattle, şi a avut o apariţie şi în serialul Magicienii din Waverly Place, scrie presa română.