(video) Tragedie la o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar
UNIMEDIA, 15 decembrie 2025 17:20
Imagini apărute pe internet surprind momentul în care sistemul de catapultare al unui avion Su-34 al Federației Ruse se declanșează în timp ce aeronava este la sol, într-un hangar, pilotul și copilotul fiind proiectaţi cu viteză de tavan, scrie adevarul.ro.
• • •
