Alertă la Chișinău: peste 90% dintre cazurile de gripă săptămîna trecută sînt la copii
Noi.md, 15 decembrie 2025 16:30
În Chișinău, în ultima săptămînă, au fost înregistrate 27 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 25 la copii. Potrivit responsabililor din domeniul sănătății, toți sînt internați în spital.Numărul total de infecții ale căilor respiratorii a crescut ușor într-o săptămînă, de la 1 046 la 1 090 de cazuri. Carolina Olaru, care exercită în prezent atribuțiile de șefă a Direcției generale asisten
• • •
Artur Ioniță a înscris în partida cu AlbinoLeffe din cadrul etapei a 18-a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian.Artur Ioniță a fost căpitanul echipei Triestina Calcio în meciul cu AlbinoLeffe și a deschis scorul în minutul 14 din penalty. Ioniță a marcat și ultimul gol al partidei în minutul 84, stabilind scorul final de 5-2 în favoarea echipei Triestina Calcio.{{839240}}
Zinaida Popa a venit cu o reacție publică după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis inițierea unui control privind averea și interesele personale ale soțului său, Vasile Popa, fost director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).Potrivit acesteia, nu există nimic de ascuns, iar finalizarea controlului este dorită tocmai pentru a clarifica toate suspiciunile
Autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, Ucraina și alte state vecine și-au unit forțele în cadrul Reuniunii Comitetului Regional de Coordonare a Proiectului I-FORCE, desfășurată recent la Lyon.Evenimentul a avut scopul de a întări capacitățile naționale și regionale în combaterea criminalității organizate și a amenințărilor transfrontaliere.{{853882}}Reuniunea, condusă de e
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că primari din suburbii și angajați ai Primăriei sînt supuși unor presiuni tot mai mari din partea organelor de control, în special a Autorității Naționale de Integritate (ANI). Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie. {{853263}}„Mulți primari din suburbii și angajați la fe
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea unui control detaliat asupra averii lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, după ce au apărut suspiciuni privind proveniența fondurilor folosite pentru mai multe achiziții imobiliare.Adresarea, analizată de inspectorul de integritate, indică faptul că Popa, conform declarațiilor de avere și intere
Primarul municipiului Chișinău a publicat imagini video care arată rezultatele lucrărilor de modernizare a infrastructurii bulevardului Dacia din sectorul Botanica.În comunicatul publicat, primarul a menționat ce fel de lucrări au fost efectuate.{{853488}}„Carosabil reabilitat, trotuare reparate, piste pentru bicicliști, stații noi, spații verzi irigate, arbori noi plantați, scuaruri amena
Vlad Plahotniuc este din nou astăzi în fața magistraților, la o nouă ședință de judecată, notează Noi.md.14:52 // Vlad Plahotniuc le-a spus jurnaliștilor că va depune mărturii în dosarul, în care figurează Igor Dodon.Anterior, Vlad Plahotniuc a cerut audierea mai multor martori, fiind acceptată o listă de 27 de persoane. Astăzi, acesta, după ce a fost adus în sala de judecată, a fost asalt
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate.Acest lucru a fost declarat de deputata din partea PAS Larisa Novac, care a menționat că un proiect de lege în acest sens a fost înregist
Săptămîna trecută mai multe spații publice din sectorul Centru au fost eliberate de obstacole neautorizate și curățate pentru locuitori.Anunțul a fost făcut de Pretura sectorului Centru, care a precizat că intervențiile au avut loc între 8 și 12 decembrie, pentru a reda cetățenilor accesul la terenurile de uz public.{{827380}}Echipele întreprinderii au desfășurat lucrări de salubrizare, în
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 15 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,91 lei/litru (-12 bani), iar al motorinei standard – 19,40 lei/litru (-11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile s-au axat pe avansarea parcursului european al Republicii Moldova, consolidarea relațiilor bilaterale moldo-elene și dezvoltarea cooperării economice.Un accent deosebit a fost pus pe securitatea energetică, precum și pe extinderea colaborării în alte domenii considerate strategice pentru Chișinău
Liderii Uniunii Europene ar putea lua luni, 15 decembrie, o decizie privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, similar procesului aplicat recent Ucrainei.Acest lucru a fost declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.{{853090}}Întrebată despre p
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcînd trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova.În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice, transmite Noi.md
Cel mai mare centru de testare a siguranței din lume a fost inaugurat de GEELY și a obținut instant cinci recorduri GUINNESS # Noi.md
Grupul chinez GEELY AUTO a inaugurat oficial, pe 12 decembrie 2025, Centrul Global de Siguranță ALL-DOMAIN din Hangzhou Bay, provincia Zhejiang, China.Această platformă devine cel mai mare laborator de testare a siguranței auto la nivel mondial, cu o suprafață construită de 81.930,745 m², stabilind simultan cinci recorduri mondiale GUINNESS.Investiția depășește 2 miliarde de yuani (peste 2
Adriana Ochișanu vine cu noi declarații după acuzațiile apărute în spațiul public la adresa fiului său, care are statul de martor în cazul decesului Andreei Cuciuc. {{849210}}Artista respinge ferm speculațiile și vorbește despre o campanie de defăimare care, în opinia sa, îl vizează în realitate pe maestrul Nicolae Botgros, transmite Unimedia.„Nu m-am gîndit niciodată că fiul meu va f
GEELY STARRAY EM-I stabilește un record GUINNESS WORLD RECORDS™ pentru consum redus de combustibil # Noi.md
Un parcurs record de-a lungul celei mai emblematice coaste a Australiei.Cu un consum de combustibil de doar 3,83 L/100 km, GEELY STARRAY EM-I (GEELY EX5 EM-I) a obținut oficial un titlu GUINNESS WORLD RECORDS™, stabilind cel mai scăzut consum de combustibil pe traseul de coastă Sydney–Melbourne realizat de un vehicul sport utilitar (SUV) de serie, propulsat de un sistem plug-in hybrid.Dova
Vitaminele și mineralele sînt esențiale pentru imunitatea copiilor, mai ales, în sezonul rece. O alimentație variată rămîne principalul mod prin care copiii își pot asigura aportul necesar de vitamine, însă, în anumite situații, e nevoie de suplimente.De aceea, este bine să cunoaștem importanța fiecărei vitamine și momentele în care trebuie administrate pentru a sprijini sănătatea copiilor.
Evaluarea Euro NCAP realizată în luna decembrie pentru GEELY STARRAY EM-i confirmă oficial rezultatele anunțate anterior pentru versiunea GEELY EX5 EM-i.Bazată pe aceeași arhitectură de siguranță, versiunea EX5 EM-i oferă un nivel ridicat de protecție și tehnologii avansate de asistență la condus. În luna aprilie, GEELY EX5 EM-i a obținut ratingul maxim de 5 stele Euro NCAP, demonstrân
Compensații la energie: Cei ce au optat pentru plata în numerar, pot primi de azi banii la poștă # Noi.md
Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începînd de astăzi, 15 decembrie.Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate.{{853822}}Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie procesate din 12 decembrie, notează Noi.md cu referire la IPN.Ministe
Muzeul Luvru din Paris a fi închis luni, după ce angajații au votat în favoarea declanșării unei greve, cauzate de nemulțumiri legate de salarii și condiții de muncă, afectînd accesul a zeci de mii de vizitatori, potrivit Reuters.„Din cauza unei greve, muzeul este în prezent închis publicului”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al muzeului.Acțiunea, coordonată de sindicate
Municipiul Ungheni va deveni, în perioada 19–20 septembrie 2026, gazda unei etape a Campionatului Balcanic la Motocross, competiție inclusă în calendarul oficial FIM Europe.Evenimentul va reuni sportivi, echipe și suporteri din mai multe țări balcanice, consolidând poziția orașului pe harta competițiilor internaționale de sport cu motor, informează Noi.md cu referire la Unghiul.Organizarea
Weekend periculos: 69 de șoferi sub influența alcoolului sau a drogurilor, înlăturați de la volan # Noi.md
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au desfășurat controale intensive în trafic, fiind depistate peste 4 230 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.Cea mai gravă situație a fost înregistrată în cazul șoferilor care au condus sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice: 69 de persoane au fost înlăturate de la volan, după ce au fost prinse în flagrant, reprezent
Osmochescu a povestit cum a venit propunerea din partea domnului Munteanu de a deveni ministru # Noi.md
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a povestit cum a primit propunerea din partea premierului Munteanu de a face parte din Guvern. Acesta a menționat că, în momentul primului apel, nu se afla în țară.„Primul telefon care a survenit a fost cînd eram în biserică, de fapt. Nu am putut să răspund”, a afirmat oficialul la o emisiune de la tvr.{{847740}}„Nu eram
Republica Moldova avansează în alinierea la standardele UE în domeniul migrației, după ce, în perioada 9–12 decembrie, Biroul Național de Statistică a găzduit o misiune de experți din România dedicată armonizării statisticilor europene.Expertele Institutului Național de Statistică din România, Lavinia Elena Bălteanu și Ruxandra Moldoveanu, au discutat, timp de patru zile, cu specialiștii BNS,
Autoritățile germane au prevenit un presupus complot care viza un atac cu mașină-capcană asupra unui tîrg de Crăciun din sudul țării, arestînd cinci bărbați considerați implicați în pregătirea atentatului.Autoritățile din Germania au anunțat sîmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați că pregăteau un atentat cu mașină-bombă, de inspirație islamistă, ce urma să vizeze un tîrg de Crăciun di
Serviciul Fiscal de Stat anunță organizarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate. În cadrul concursului vor fi propuse 10 loturi de bunuri, valoarea totală a acestora fiind estimată la 500,1 mii lei.Potrivit instituției, licitația va avea loc la data de 17 decembrie 2025, începînd cu ora 13:15. La concurs sînt invitați să participe agenții economici înregistrați în Republica Mo
Alexandru Paraschiv, care a cîștigat pentru Moldova prima medalie istorică la Campionatul Mondial de Box pentru seniori, speră să obțină noi rezultate excelente și să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Despre aceasta el a informat la revenirea în țară, făcînd bilanțul participării la Campionatul Mondial de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde a cîștigat medalia de bronz,
Aeroportul din Strasbourg în alertă: Europarlamentari, blocați în avion din cauza unei valize suspecte # Noi.md
Alertă de securitate pe Aeroportul din Strasbourg din cauza unei valize suspecte, anunță B1 Tv. În aceste momente mai mulți europarlamentari romîni sînt blocați în avion.Printre aceștia se află Maria Grapini, Vasile Dîncu, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Claudiu Tîrziu, Diana Șoșoacă și Șerban Sturdza, informează Noi.md cu referire la Stiri pe surse. {{850756}}Cu toții stau în aceste momente î
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 14 cazuri de folosire a documentelor de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.Cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în următoarele puncte: SPF „Aeroportul Chișinău” – 7 cazuri; PTF „Leușeni” – 3 cazuri; PTF „Palanca” – 2 ca
În regiunea Transnistria se introduce regimul de urgență în economie.Despre decizia adoptată a informat, în cadrul unei conferințe prin teleconferință, așa-numitul președinte al RMN nerecunoscut, Vadim Krasnoselski.Potrivit lui, această măsură temporară este necesară pentru a depăși dificultățile legate de aprovizionarea regiunii cu gaze naturale. Riscurile de nesiguranță sînt legate de sc
Oamenii și întreprinderile nu au nevoie de compensații, dar de prețuri adecvate și corecte la gaze, căldură și energie electrică.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.Potrivit acestuia, trei ani la rînd, mai ales în 2023–2024, experții au semnalat: Moldo
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămînal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, notează Noi.md.În perioada de raportare, ofițerii CNA au desfășurat peste 30 de percheziții într-o cauză penală despre corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor.În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. Astfel, în anul 2026 va fi reabilitat
Ultima audiere din acest an a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor l-a vizat pe judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia, notează Noi.md.Audierea s-a desfășurat în fața Completului D, format din Marcel van de Wetering (vicepreședinte al Comisiei și președinte al completului), Iurie Gațcan și Lilian Enciu.{{853626}}În cadrul părții publice a
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație.Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prez
Un lot de 3400 kg de ardei proaspăt importat a fost reținut și distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide.Probele, prelevate în cadrul Programului național de monitorizare a conținutului de nitrați și reziduurilor de pesticide, au evidențiat prezența pesticidelor Clorpirif
Cel puțin 643 de persoane au murit în Sri Lanka în ultimele săptămîni, în urma ciclonului „Ditwa”, care a lovit statul insular la sfîrșitul lunii noiembrie.Informația a fost comunicată de Centrul pentru combaterea dezastrelor naturale. {{850961}}„Numărul victimelor cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile înregistrate în țară în ultimele zile a ajuns la 643”, a declarat departament
Pagubele economice provocate de incendiul din complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong, care a curmat viața a cel puțin 160 de persoane, au depășit 5 miliarde de dolari hongkonghezi (642 milioane de dolari americani). Despre aceasta informează South China Morning Post, citînd specialiști în evaluarea consecințelor catastrofelor. Incendiul a izbucnit pe 26 noiembrie și a fost stins co
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, notează Noi.md.Cazul a avut loc în seara zilei de 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09.Potrivit informațiilor, explozia s-a produs la soba de încălzit, în care era instalat un schi
Hanuka, Sărbătoarea Luminilor, a fost marcată și la Chișinău, printr-o ceremonie publică de aprindere a primei din cele opt lumînări care simbolizează victoria binelui asupra răului.Hanuka este o sărbătoare evreiască ce își are originea în secolul al II-lea înaintea erei noastre. Timp de opt zile, în fiecare seară este aprinsă cîte o lumînare, iar această tradiție este respectată și de evreii
În Mannheim, Germania, trei persoane au fost rănite în urma aterizării de urgență a unui avion de mici dimensiuni pe o stradă aglomerată în timpul zilei.Se precizează că la bord se aflau un pilot în vîrstă de 23 de ani, colegul său de 23 de ani și un bărbat de 37 de ani. {{846343}}„Pilotul a suferit leziuni grave, iar ceilalți doi pasageri – au fost răniți ușor. Toți pasagerii au fost tran
Moldova a lansat un Plan de Acțiuni privind Reziliență Democratică – o foaie de parcurs pentru combaterea interferențelor externe în procesele electorale. Acesta a fost prezentat la trei săptămîni după ce Comisia Europeană a anunțat strategia. Președinta Maia Sandu a anunțat noul plan după o ședință ordinară a Consiliului Național de Securitate, care a aprobat documentul. Textul acestuia a
Peste 700 de permise de conducere eliberate în municipiile Bălți și Edineț, în perioada februarie–septembrie 2025, urmează să fie anulate, după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a identificat o schemă de corupție prin care erau fraudate examenele teoretice. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8.Potrivit lui Eșanu, schema a fost
Duminică, în casa regizorului și actorului Rob Reiner din cartierul Brentwood din Los Angeles, SUA, au fost descoperite cadavrele unui bărbat și al unei femei.Potrivit presei, cu referire la surse din cadrul forțelor de ordine, victimele sînt Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michelle Singer Reiner, în vîrstă de 68 de ani. Poliția examinează incidentul ca pe o presupusă crimă.
Moldova își modernizează frontierele: Guvernul pregătește un program național pentru 2026–2030 # Noi.md
Republica Moldova urmează să implementeze un nou program național de management al frontierei pentru perioada 2026–2030, document care se află pe agenda Guvernului pentru săptămîna viitoare.Programul este elaborat în conformitate cu ciclul multianual de politici strategice europene și are drept scop consolidarea securității frontierelor, precum și eficientizarea fluxului de persoane și mărfuri
Începînd cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei.Aceasta corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 17 decembrie. Comparativ cu anul curent, salariul minim nominal va crește cu 500 de
