O companie obține despăgubiri la CtEDO după ce instanțele naționale au ignorat faptul că nu putea achita taxa de stat din cauza contului blocat

Bizlaw.md, 5 decembrie 2025 13:10

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 5 minute
13:30
Patru judecători, așteptați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vin...
Acum 30 minute
13:10
O companie obține despăgubiri la CtEDO după ce instanțele naționale au ignorat faptul că nu putea achita taxa de stat din cauza contului blocat Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
Acum 4 ore
11:30
Concurs pentru suplinirea posturilor de judecător la curțile de apel Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs...
11:10
S-a decis! Când va avea loc Congresul avocaților Bizlaw.md
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 se va desfășura &ic...
10:10
Un procuror, candidat la funcția de judecător la CSJ, s-a retras din concurs Bizlaw.md
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea...
Acum 6 ore
08:30
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni Bizlaw.md
Guvernul american a anunțat că suspendă o parte din sancțiunile impu...
Acum 24 ore
17:10
Vetting: Un magistrat care candidează pentru un post la CSJ a promovat evaluarea, în timp ce alți doi judecători nu au trecut procedura Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
15:50
Cât planifică Guvernul să investească anul viitor în economie și care sunt domeniile prioritare Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru a...
Ieri
13:10
CSP l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga și a inițiat o procedură disciplinară în privința lui Dumitru Robu Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor a examinat astăzi cauza disciplin...
10:50
Contractele încheiate prin mijloace electronice Bizlaw.md
Contractele comerciale sunt o parte indispensabilă din viața cotidia...
09:10
10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă Bizlaw.md
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP P...
3 decembrie 2025
15:50
Concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecător la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru ...
14:10
Conceptul sistemului informațional JUSTAT, aprobat. Platformă digitală pentru colectarea și analiza datelor judiciare Bizlaw.md
Conceptul sistemului informațional JUSTAT a fost aprobat astăzi. Doc...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Statul va plăti aproape 130 de mii de euro unor avocați care vor reprezenta Republica Moldova într-un arbitraj internațional Bizlaw.md
Statul va achita 129.600 euro Biroului Asociat de Avocați „Bur...
13:10
Antreprenorii independenți vor fi luați în evidența de stat online și gratuit Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice ar putea lua în evidența de stat, &ic...
09:10
26 decembrie: termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 Bizlaw.md
Data de 26 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului ...
08:50
Investigații împotriva TikTok și LinkedIn privind mecanismele de raportare a conținutului ilegal Bizlaw.md
Autoritatea irlandeză de supraveghere a serviciilor digitale a desch...
2 decembrie 2025
14:50
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit ar putea fi valabilă și în 2026. Ce alte măsuri fiscale propun deputații Bizlaw.md
Bonusurile, discounturile, rabaturile și punctele valorice vor dimin...
14:00
12 magistrați au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii Bizlaw.md
12 magistrați, recent numiți în funcție, au depus astăzi jurăm&a...
11:30
CJUE: operatorul unei piețe online are calitatea de operator în ceea ce privește datele cu caracter personal cuprinse în anunțurile publicate pe platforma sa Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) precizează că operatoru...
10:40
Alpinia S.R.L. v. Republica Moldova. O nouă condamnare la CtEDO Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
08:50
Bitcoin şi Ethereum s-au prăbuşit, pe fondul reluării vânzărilor masive din piaţa cripto Bizlaw.md
Bitcoin şi Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsur...
1 decembrie 2025
17:00
UE are un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale Bizlaw.md
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni ...
16:00
Creștere modestă a câștigului salarial mediu lunar brut în trimestrul III 2025 Bizlaw.md
Câștigul salarial mediu lunar brut a ajuns în trimestrul...
13:30
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat trebuie să notifice CNAJGS dacă doresc prelungirea contractelor Bizlaw.md
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat trebuie să...
13:20
Taxa de stat la depunerea contestației: explicațiile ANSC Bizlaw.md
Începând din data de 16 iunie a intrat în vigoare ...
12:30
Creditele și depozitele în creștere aduc profit record băncilor Bizlaw.md
Profitul sectorului bancar a ajuns la peste 3,4 miliarde lei î...
10:00
VIG își consolidează controlul asupra Moldasig și preia un nou pachet de acțiuni. Cine a vândut Bizlaw.md
Vienna Insurance Group (VIG) a cumpărat pachetul de 5% deținut de &Ici...
08:40
Gestul aparent banal care te poate costa 20.000 de euro în avion. Companiile aeriene franceze introduc cele mai dure sancțiuni Bizlaw.md
Companiile aeriene franceze au introdus cele mai dure sancțiuni din ...
28 noiembrie 2025
15:50
Un bărbat, care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider al companiei la care lucre, a fost achitat după doi ani de procese Bizlaw.md
Un muncitor din Coreea de Sud. acuzat că a furat două prăjituri &ici...
14:10
Trei procurori au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție Bizlaw.md
Trei procurori vor fi demiși pentru fapte de corupție. Colegiul de d...
12:50
”Yandex Go” nu este de acord cu amenda de aproape 800.000 de lei aplicată de Consiliul Concurenței și o va contesta Bizlaw.md
„Yandex Go” spune că nu este de acord cu decizia Consiliul...
10:30
CtEDO obligă Republica Moldova să plătească 56.750 de euro unei companii pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea F....
09:50
O nouă evaluare externă finalizată în Procuratura Anticorupție. Concluzia Comisiei Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de eva...
08:50
Parlamentul European vrea să adopte noi reguli prin care băncile și alți furnizori de servicii de plată și-ar proteja mai bine clienții împotriva fraudei online Bizlaw.md
Statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit asupra uno...
27 noiembrie 2025
16:30
Comisia vetting menține concluziile inițiale după reevaluarea a trei judecători de la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reeva...
15:20
Registrul electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă, lansat Bizlaw.md
Astazi a fost lansat Registrul garanțiilor de origine, sistemul elec...
14:50
Dreptul la uitare. Google, sub acuzare la Milano într-un proces colectiv Bizlaw.md
O acțiune colectivă juridică fără precedent a fost inițiată împo...
13:10
1 – 10 decembrie, ultima subscriere prin platforma eVMS.md din acest an Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie –...
12:40
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale BNM vor fi modificate. Proiectul de lege, votat în prima lectură de Parlament Bizlaw.md
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Na...
09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea în funcție a unor judecători Bizlaw.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind...
08:40
Operatorul platformei „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro”, amendat de Consiliul Concurenței Bizlaw.md
Plenul Consiliului Concurenței a adoptat o decizie prin care a constat...
26 noiembrie 2025
16:00
Profit mai mult decât triplu pentru Premier Energy Bizlaw.md
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze, precum și...
13:10
Activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice vor fi sancționate Bizlaw.md
Guvernul a aprobat completarea Codului contravențional cu un nou art...
12:40
12 comunități de energie regenerabilă pentru IMM-uri Bizlaw.md
12 comunități de energie regenerabilă, în care IMM-urile vor p...
11:10
Programul de stimulare pe termen lung (stock option plan): procedura de aplicare, elaborată Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul modificărilor unor hotăr&...
10:00
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la un operator de distribuție a gazelor naturale. Detalii din cadrul investigației Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul u...
08:40
Procesele cu juriu vor fi anulate în Anglia, cu excepția cazurilor de omor și viol Bizlaw.md
Ministrul britanic al justiției, David Lammy, propune ca judecătorii...
25 noiembrie 2025
16:20
BRM EST: Tranzacții de peste 650 milioane euro în trei ani și planuri de extindere Bizlaw.md
În doar trei ani de la lansarea BRM EST, subsidiara din Moldov...
14:30
Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată Bizlaw.md
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anu...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.