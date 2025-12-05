SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni
Bizlaw.md, 5 decembrie 2025 08:30
Guvernul american a anunțat că suspendă o parte din sancțiunile impu...
• • •
Acum 30 minute
08:30
Acum 24 ore
17:10
Vetting: Un magistrat care candidează pentru un post la CSJ a promovat evaluarea, în timp ce alți doi judecători nu au trecut procedura # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
15:50
Cât planifică Guvernul să investească anul viitor în economie și care sunt domeniile prioritare # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru a...
13:10
CSP l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga și a inițiat o procedură disciplinară în privința lui Dumitru Robu # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor a examinat astăzi cauza disciplin...
10:50
Contractele comerciale sunt o parte indispensabilă din viața cotidia...
09:10
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP P...
Ieri
15:50
Concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecător la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru ...
14:10
Conceptul sistemului informațional JUSTAT, aprobat. Platformă digitală pentru colectarea și analiza datelor judiciare # Bizlaw.md
Conceptul sistemului informațional JUSTAT a fost aprobat astăzi. Doc...
13:30
Statul va plăti aproape 130 de mii de euro unor avocați care vor reprezenta Republica Moldova într-un arbitraj internațional # Bizlaw.md
Statul va achita 129.600 euro Biroului Asociat de Avocați „Bur...
13:10
Agenția Servicii Publice ar putea lua în evidența de stat, &ic...
09:10
Data de 26 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului ...
08:50
Investigații împotriva TikTok și LinkedIn privind mecanismele de raportare a conținutului ilegal # Bizlaw.md
Autoritatea irlandeză de supraveghere a serviciilor digitale a desch...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit ar putea fi valabilă și în 2026. Ce alte măsuri fiscale propun deputații # Bizlaw.md
Bonusurile, discounturile, rabaturile și punctele valorice vor dimin...
14:00
12 magistrați, recent numiți în funcție, au depus astăzi jurăm&a...
11:30
CJUE: operatorul unei piețe online are calitatea de operator în ceea ce privește datele cu caracter personal cuprinse în anunțurile publicate pe platforma sa # Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) precizează că operatoru...
10:40
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
08:50
Bitcoin şi Ethereum s-au prăbuşit, pe fondul reluării vânzărilor masive din piaţa cripto # Bizlaw.md
Bitcoin şi Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsur...
1 decembrie 2025
17:00
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni ...
16:00
Câștigul salarial mediu lunar brut a ajuns în trimestrul...
13:30
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat trebuie să notifice CNAJGS dacă doresc prelungirea contractelor # Bizlaw.md
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat trebuie să...
13:20
Începând din data de 16 iunie a intrat în vigoare ...
12:30
Profitul sectorului bancar a ajuns la peste 3,4 miliarde lei î...
10:00
VIG își consolidează controlul asupra Moldasig și preia un nou pachet de acțiuni. Cine a vândut # Bizlaw.md
Vienna Insurance Group (VIG) a cumpărat pachetul de 5% deținut de &Ici...
08:40
Gestul aparent banal care te poate costa 20.000 de euro în avion. Companiile aeriene franceze introduc cele mai dure sancțiuni # Bizlaw.md
Companiile aeriene franceze au introdus cele mai dure sancțiuni din ...
28 noiembrie 2025
15:50
Un bărbat, care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider al companiei la care lucre, a fost achitat după doi ani de procese # Bizlaw.md
Un muncitor din Coreea de Sud. acuzat că a furat două prăjituri &ici...
14:10
Trei procurori vor fi demiși pentru fapte de corupție. Colegiul de d...
12:50
”Yandex Go” nu este de acord cu amenda de aproape 800.000 de lei aplicată de Consiliul Concurenței și o va contesta # Bizlaw.md
„Yandex Go” spune că nu este de acord cu decizia Consiliul...
10:30
CtEDO obligă Republica Moldova să plătească 56.750 de euro unei companii pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea F....
09:50
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de eva...
08:50
Parlamentul European vrea să adopte noi reguli prin care băncile și alți furnizori de servicii de plată și-ar proteja mai bine clienții împotriva fraudei online # Bizlaw.md
Statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit asupra uno...
27 noiembrie 2025
16:30
Comisia vetting menține concluziile inițiale după reevaluarea a trei judecători de la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reeva...
15:20
Astazi a fost lansat Registrul garanțiilor de origine, sistemul elec...
14:50
O acțiune colectivă juridică fără precedent a fost inițiată împo...
13:10
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie –...
12:40
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale BNM vor fi modificate. Proiectul de lege, votat în prima lectură de Parlament # Bizlaw.md
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Na...
09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea în funcție a unor judecători # Bizlaw.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind...
08:40
Operatorul platformei „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro”, amendat de Consiliul Concurenței # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Concurenței a adoptat o decizie prin care a constat...
26 noiembrie 2025
16:00
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze, precum și...
13:10
Activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice vor fi sancționate # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat completarea Codului contravențional cu un nou art...
12:40
12 comunități de energie regenerabilă, în care IMM-urile vor p...
11:10
Programul de stimulare pe termen lung (stock option plan): procedura de aplicare, elaborată # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul modificărilor unor hotăr&...
10:00
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la un operator de distribuție a gazelor naturale. Detalii din cadrul investigației # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul u...
08:40
Ministrul britanic al justiției, David Lammy, propune ca judecătorii...
25 noiembrie 2025
16:20
În doar trei ani de la lansarea BRM EST, subsidiara din Moldov...
14:30
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anu...
11:10
Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul ...
10:00
Amendă de peste 2 milioane de lei pentru pentru o companie de asigurări. Ce nereguli a depistat BNM # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a amendat compania „INTACT Asigurări Generale” SA cu 2.015...
09:00
OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să a...
24 noiembrie 2025
17:10
Salariul minim pentru 2026: deși sindicatele au cerut 8.050 de lei, autoritățile au decis că 6.300 e suficient # Bizlaw.md
Salariul minim pe țară ar putea fi stabilit, începând cu...
15:30
Profitul până la impozitare al companiilor de asigurări s-a redu...
