Drumarii continuă lucrările de întreținere pe rețeaua drumurilor naționale și regionale
Provincial, 15 decembrie 2025 13:10
Pe parcursul săptămânii trecute, drumarii au continuat lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere pe rețeaua drumurilor publice naționale, conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier. Astfel, pentru siguranța și confortul participanților la trafic, muncitorii din cadrul unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri" au desfășurat lucrări de întreținere și siguranță rutieră pe drumurile naționale și regionale din […]
• • •
Drumarii continuă lucrările de întreținere pe rețeaua drumurilor naționale și regionale
La Dondușeni, într-un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc „alături", dar rar „împreună", un grup de localnici a decis să spargă tăcerile și clișeele dintre ei prin cea mai neașteptată formă: teatrul de păpuși. Așa s-a născut spectacolul „Cine-i vinovatul?", o piesă construită din fragmente reale de viață – discuții sincere, neînțelegeri trecute sub […]
Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana". În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliul unui tânăr de 17 ani, în podul casei, au fost găsite mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală […]
Doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului din sectorul Rîșcani, fiind bănuiți de comiterea unui jaf în capitală. Victima, o femeie de 61 de ani, a sesizat autoritățile după ce a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei. Incidentul s-a produs în incinta unui […]
La data de 13 decembrie curent, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova a desfășurat Campionatul raional de șah – un eveniment sportiv dedicat pasionaților de șah de toate vârstele. La campionat au participat 15 sportivi din mai multe localități ale raionului, printre care orașul Leova, orașul Iargara, satele Tomaiul Nou, Colibabovca și Sărata Nouă, […]
Duminică, 14 decembrie s-au disputat meciurile etapei a 6-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. 14 decembrie, duminică Sporting Nisporeni – FC Tiras Criuleni 11-5 Au marcat: Gheorghe Bulicanu (12) , Lilian Bulicanu (14), Eduard Grițiuc (16, 19), Ian Iacovenco (16), Marius Grădinaru (18), Daniel Găină (20), Vlad Movilă (32), Sergiu […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri […]
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. […]
Campania IGSU „Tu poți ceea de ce au nevoie alții"! Peste 19 mii de persoane informate despre riscul incendiilor și al intoxicațiilor cu monoxid de carbon
Peste 19 mii de persoane din toate regiunile țării au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ. Activitățile au fost realizate de angajații IGSU în cadrul campaniei cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții". În acest context, salvatorii și pompierii au mers din ușă în […]
Duminică, 14 decembrie, la stadionul liceului teoretiv Mircea Eliade din Nisporeni, a avut loc turneul ,,Cupa de iarnă", au fost premiați laureații campionatului raional și au fost făcute totalurile anului fotbalistic 2025. La turneul ,,Cupa de iarnă" au participat 13 echipe: Prut Zberoaia, Viitorul Nisporeni, Codru Milești, Speranța Nisporeni, FC Milești, FC Bălănești, Unirea Grozești, […]
Ieri, 14 decembrie 2025, în Piața Vasile Alecsandri, a avut loc inaugurarea oficială a Bradului de Anul Nou, eveniment care a marcat startul Sărbătorilor de Iarnă 2026 în municipiul Bălți. La eveniment au participat viceprimarii municipiului Bălți, Tatiana Dubițkaia și Ghenadie Șmulschi, alături de consilieri municipali, care au adresat mesaje de salut bălțenilor și oaspeților […]
Ministerul Finanțelor invită persoanele interesate să participe, la data de 16 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, la sesiunea de informare dedicată principalelor noutăți legislative în domeniul achizițiilor publice, precum și abaterilor constatate în procesul de achiziții. Evenimentul va include și o prezentare detaliată privind sistemului de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice, reglementat […]
Inspectorii de mediu din Florești, au desfășurat razii în raion, având drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate, în special pe sectorul râului Răut. În cadrul verificărilor efectuate, inspectorii au identificat cazuri de braconaj piscicol prin utilizarea plaselor de tip monofilament, confecționate din fir de nailon flexibil – unelte interzise de legislația […]
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Cazul a avut loc în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor, explozia s-a […]
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani. Vă […]
Integrarea copiilor reveniți din diaspora, discutată de ministrul Dan Perciun și un grup de părinți
Un grup de părinți revenit recent din diaspora s-a întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despre integrarea copiilor în sistemul educațional din Republica Moldova. În cadrul întrunirii, părinții au împărtășit experiențele de integrare ale copiilor lor. Printre provocările semnalate se numără disparitățile dintre curriculumul din alte țări și cel din […]
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
Centrul de Pregătire a Selecționatelor Moldovei va găzdui pe 20 decembrie etapa finală a turneului „Liga Veteranilor 2025″. Evenimentul, ajuns la ediția a opta, va aduna 4 echipe de veterani – campioanele regiunilor Nord (Federația de fotbal mun. Bălți), Est (ARF Anenii Noi), Centru (Volta E.F., campioana Amoligii 35+, echipă delegată de Socca Moldova) și […]
VIDEO// Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri!
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri", a spus Vlah.
Primarul municipiului Edineț, reacție la acuzațiile aduse de ANI: acest dosar este unul instrumentat politic…
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, respinge concluziile Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a constatat existența unei așa-numite „averi nejustificate" în cazul său. Edilul susține că actul emis de ANI este eronat și bazat pe o interpretare „forțată și selectivă" a situației sale patrimoniale. "Este inacceptabil ca un primar ales democratic să fie supus unor […]
Bolea: dezvoltarea regională presupune o cooperare strânsă între autoritățile centrale și cele locale, precum și implicarea activă a tuturor comunităților
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la Forumul Național al Minorităților, cea mai amplă platformă de dialog și cooperare dintre autoritățile publice, societatea civilă, liderii comunităților etnice și partenerii internaționali. Evenimentul a avut drept obiectiv consolidarea coeziunii sociale, promovarea valorilor democratice și europene, precum și implicarea activă a minorităților naționale în […]
Primăria municipiului Bălți invită agenții economici, conducăto
Startul competiției „Fotbal în Școli – Liga Futsal” ediția 2025/2026. Demarează luni, 15 decembrie # Provincial
Luni, 15 decembrie, va începe turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din țară. Competiția se va desfășura la complexele sportive din comuna Pănășești, raionul Strășeni și din orașul Căușeni. Turneul va reuni 16 echipe. Toate partidele vor […] Post-ul Startul competiției „Fotbal în Școli – Liga Futsal” ediția 2025/2026. Demarează luni, 15 decembrie apare prima dată în Provincial.
Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare # Provincial
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1800 kg de produse lactate de import. În urma verificărilor, s-a constatat că produsele au fost etichetat necorespunzător: deși ambalajul ilustra fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de […] Post-ul Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare apare prima dată în Provincial.
Persoane din grupuri vulnerabile, vârstnicii și persoanele cu dizabilități vor avea acces la servicii sociale de calitate, în cadrul unui nou Centru multifuncțional de servicii sociale, din satul Copceac. Centrul are capacitatea de a deservi zilnic aproximativ 100 de persoane. Cetățenii vor putea beneficia de 4 servicii sociale noi, precum cantina socială, cu livrare de mese calde la […] Post-ul Centru multifuncțional de servicii sociale, deschis în satul Copceac apare prima dată în Provincial.
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină, în valoare totală de peste 288 de […] Post-ul Laboratorul Centrului de Sănătate Căușeni, dotat cu echipament medical performant apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 12 decembrie 2025, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului, prezidată de domnul Gheorghe Tabuncic. La ședință au fost prezenți 31 de consilieri raionali, care au examinat și aprobat 34 de proiecte de decizii ce au vizat domenii precum dezvoltarea economică, educația, infrastructura și buna funcționare a […] Post-ul Consiliul raional Cahul s-a întrunit în ședință ordinară apare prima dată în Provincial.
După semnarea oficială a Acordului de cooperare între satul Srațimir, Municipiul Silistra, Provincia Silistra, Republica Bulgaria, și satul Dimitrovca, orașul Cimișlia, delegația bulgară condusă de primarul Radoslav Stoianov a efectuat o vizită în orașul Cimișlia. Potrivit autorităților, oaspeții au făcut un tur prin centrul orașului, însoțiți de primarul Sergiu Andronachi și viceprimarii Dorin Coroian și […] Post-ul Delegația din Srațimir, Bulgaria – în vizită de lucru la Cimișlia și Dimitrovca apare prima dată în Provincial.
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 11 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor, victimele s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă, un […] Post-ul Două decese la Molovata, cauzate de exploatarea necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Provincial.
La 9 decembrie 2025, în orașul Telenești a fost inaugurat Centrul Comunitar de Zi pentru Persoane Vârstnice, un spațiu modern dedicat activităților pentru cei 1570 de seniori ai comunității. Noul Centru este amplasat în incinta Casei de Cultură și cuprinde patru săli funcționale: Sala de formare și dezvoltare – destinată instruirilor, discuțiilor, întâlnirilor tematice și […] Post-ul Centrul Comunitar de Zi pentru Persoane Vârstnice – inaugurat la Telenești apare prima dată în Provincial.
Alexandru Munteanu, la „Casa muzicii” din Călărași: Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, în contextul deplasării de serviciu în raionul Călărași, magazinul de instrumente muzicale „Casa muzicii”. Afacerea îi aparține lui Alexandru Leahu, care, din pasiunea pentru muzică, a deschis, în 2012, un magazin specializat, pentru a contribui la susținerea culturii naționale și a educației artistice. Actualmente, „Casa muzicii” este o rețea de […] Post-ul Alexandru Munteanu, la „Casa muzicii” din Călărași: Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit apare prima dată în Provincial.
Conferința proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător” s-a desfășurat la Chișinău # Provincial
La Chișinău s-a desfășurat Conferința intermediară a proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat împreună cu Finlanda, Lituania și Suedia. Proiectul a contribuit semnificativ la consolidarea capacităților Ministerului Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu, oferind expertiză și tehnologii avansate pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului. Ambasadoarea […] Post-ul Conferința proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător” s-a desfășurat la Chișinău apare prima dată în Provincial.
Consiliul raional Ialoveni s-a întrunit astăzi, 12 decembrie 2025, în ședință ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate 23 de proiecte de decizie, fiind în prealabil dezbătute în Comisiile consultative de specialitate. Ordinea de zi a inclus următoarele subiecte importante: Cu privire la aprobarea bugetului raional Ialoveni pentru anul 2026 în prima Lectură […] Post-ul Consiliul raional Ialoveni a aprobat 23 de proiecte, inclusiv bugetul pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
Directorul general al AND: Reabilitarea străzii Independenței din orașul Sîngerei este un beneficiu major pentru întreaga comunitate # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează că au fost finalizate lucrările de reabilitare a Străzii Independenței din orașul Sîngerei, faza II. Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor a avut loc în prezența directorului general al AND, Ștefan Popa, a reprezentanților MIDR, administrației, autorităților publice locale, antreprenorului, proiectantului, INST și Inspectoratului de Poliție. „Reabilitarea străzii Independenței din orașul […] Post-ul Directorul general al AND: Reabilitarea străzii Independenței din orașul Sîngerei este un beneficiu major pentru întreaga comunitate apare prima dată în Provincial.
Sîngerei: atelier de lucru interinstituțional privind protecția copiilor aflați în situații de risc # Provincial
În cadrul unui atelier de discuții la Consiliul Raional Sîngerei a fost abordată tema „Implicarea Autorităților Publice Locale în procesele de prevenire, identificare și monitorizare a copiilor în situații de risc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Direcției Educație, IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei, Inspectoratului de Poliție Sîngerei, Secției Cultură, Centrului de Tineret Sîngerei, Agenției Teritoriale […] Post-ul Sîngerei: atelier de lucru interinstituțional privind protecția copiilor aflați în situații de risc apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc. Investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii […] Post-ul Circa 10 kg de droguri ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute apare prima dată în Provincial.
A fost amenajat pontonul din Parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani al capitalei, în adiacența Centrului de Tineret din zonă. Proiectul a fost realizat prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2025. Anterior, în acest loc exista un ponton vechi, nesigur pentru vizitatori. Lucrările recente au inclus construirea unei punți pietonale moderne pe malul lacului „La […] Post-ul Ponton modern amenajat în Parcul “La Izvor” din capitală apare prima dată în Provincial.
Cahul: dialog între Ministerul Sănătății și autoritățile locale pentru îmbunătățirea serviciilor medicale # Provincial
La 11 decembrie curent, în incinta Consiliului raional Cahul, a avut loc o întrunire de lucru cu participarea ministrului Sănătății, Emil Ceban, secretarului de stat Ion Prisăcaru, directorului CNAM, Ion Dodon, și președintelui raionului Cahul, Pavel Groza. La discuții au fost prezenți conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice, medici de familie și reprezentanți ai autorităților locale […] Post-ul Cahul: dialog între Ministerul Sănătății și autoritățile locale pentru îmbunătățirea serviciilor medicale apare prima dată în Provincial.
Finanțare europeană pentru cultură: Republica Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” # Provincial
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a […] Post-ul Finanțare europeană pentru cultură: Republica Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” apare prima dată în Provincial.
CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova în anii 2023-2025. Ajutorul de stat reprezintă un instrument esențial al politicii de concurență, menit să asigure echilibrul dintre intervențiile statului și funcționarea corectă a pieței. […] Post-ul CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat apare prima dată în Provincial.
Comuna Pociumbeni, inclusiv satul Druța, a făcut pași importanți către modernizare și confort pentru locuitori, datorită proiectelor finanțate prin Programul Național „Satul European”. Grație acestora, instituțiile comunitare și peste 400 de persoane au acum acces la apă în gospodării, iar iluminatul stradal extins și modernizat, sporește siguranța și calitatea vieții în comunitate, informează PROVINCIAL cu […] Post-ul „Satul European”: apă la robinet și iluminat modern pentru comunitatea din Pociumbeni apare prima dată în Provincial.
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Inițiativa are scopul să asigure dezvoltarea și modernizarea instituției. Subiectul a fost abordat în cadrul discuției ministrului Dan Perciun și rectorului UTM, Viorel Bostan, cu profesorii și studenții de la Cahul. Ministrul Dan […] Post-ul Universitatea din Cahul ar putea deveni centru universitar integrat al UTM apare prima dată în Provincial.
Circa 40 de antrenori și sute de campioni, de la cei mici până la sportivi de performanță – au fost aplaudați la Gala Sportului din 11 decembrie curent, organizată de Consiliul Raional, Primăria municipiului Ungheni și Direcția Educație. Prezent la eveniment, primarul Vitalie Vrabie a recunoscut că este impresionat de „această reuniune”, organizată la inițiativa […] Post-ul (FOTO) Sportivii și antrenorii din Ungheni, premiați la Gala Sportului 2025 apare prima dată în Provincial.
Liceul Teoretic „Ion Suruceanu” din satul Suruceni, Ialoveni a inaugurat un nou spațiu de recreere pentru elevi, creat cu sprijinul premiului de 75 000 de lei oferit de Consiliul raional în cadrul concursului „Gândește global, acționează local”. “Un mediu modern, sigur și prietenos, creat pentru relaxare, lectură și socializare. Felicităm elevii pentru performanță și apreciem […] Post-ul Suruceni: spațiu modern de recreere pentru elevii Liceului “Ion Suruceanu” apare prima dată în Provincial.
Masterclass UEFA în Moldova. Raoni Medina și FMF consolidează dezvoltarea futsalului juvenil # Provincial
Astăzi, 12 decembrie, Raoni Medina a avut o întâlnire oficială la Casa Fotbalului cu Secretarul General FMF, Serghei Butelschi, și cu Directorul selecționatelor specializate FMF, Alexandru Golban, pentru a discuta următorii pași de implementare a programelor și proiectelor pilot în fotbalul juvenil moldovenesc. În perioada recentă, Federația Moldovenească de Fotbal a încheiat cu succes o […] Post-ul Masterclass UEFA în Moldova. Raoni Medina și FMF consolidează dezvoltarea futsalului juvenil apare prima dată în Provincial.
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în perioada 2020 – 2024. Achizițiile publice reprezintă un domeniu esențial pentru buna funcționare […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC apare prima dată în Provincial.
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a […] Post-ul Grav accident rutier la Ghindești: o femeie și-a pierdut viața apare prima dată în Provincial.
S-a încheiat campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” # Provincial
S-a încheiat campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete”, o perioadă dedicată conștientizării și mobilizării comunității în combaterea tuturor formelor de violență. Acțiunile desfășurate pe parcursul campaniei au reafirmat faptul că schimbarea reală se construiește prin implicare, responsabilitate și solidaritate. În cadrul ultimei zile a campaniei, angajații Direcției de […] Post-ul S-a încheiat campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” apare prima dată în Provincial.
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la MEC și Ministerul Culturii # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) încheiate la 31 decembrie 2024 și ale Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 […] Post-ul Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la MEC și Ministerul Culturii apare prima dată în Provincial.
