Drumarii continuă lucrările de întreținere pe rețeaua drumurilor naționale și regionale

Peste 19 mii de persoane din toate regiunile țării au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ. Activitățile au fost realizate de angajații IGSU în cadrul campaniei cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții". În acest context, salvatorii și pompierii au mers din ușă în […]