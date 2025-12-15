Liga Veteranilor. 4 echipe vor lupta pentru titlul de campioană
Provincial, 15 decembrie 2025 07:40
Centrul de Pregătire a Selecționatelor Moldovei va găzdui pe 20 decembrie etapa finală a turneului „Liga Veteranilor 2025″. Evenimentul, ajuns la ediția a opta, va aduna 4 echipe de veterani – campioanele regiunilor Nord (Federația de fotbal mun. Bălți), Est (ARF Anenii Noi), Centru (Volta E.F., campioana Amoligii 35+, echipă delegată de Socca Moldova) și […] Post-ul Liga Veteranilor. 4 echipe vor lupta pentru titlul de campioană apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum o oră
07:40
Centrul de Pregătire a Selecționatelor Moldovei va găzdui pe 20 decembrie etapa finală a turneului „Liga Veteranilor 2025″. Evenimentul, ajuns la ediția a opta, va aduna 4 echipe de veterani – campioanele regiunilor Nord (Federația de fotbal mun. Bălți), Est (ARF Anenii Noi), Centru (Volta E.F., campioana Amoligii 35+, echipă delegată de Socca Moldova) și […] Post-ul Liga Veteranilor. 4 echipe vor lupta pentru titlul de campioană apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
15:10
VIDEO// Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri! # Provincial
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri", a spus Vlah. Post-ul VIDEO// Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri! apare prima dată în Provincial.
12:50
Primarul municipiului Edineț, reacție la acuzațiile aduse de ANI: acest dosar este unul instrumentat politic… # Provincial
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, respinge concluziile Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a constatat existența unei așa-numite „averi nejustificate” în cazul său. Edilul susține că actul emis de ANI este eronat și bazat pe o interpretare „forțată și selectivă” a situației sale patrimoniale. “Este inacceptabil ca un primar ales democratic să fie supus unor […] Post-ul Primarul municipiului Edineț, reacție la acuzațiile aduse de ANI: acest dosar este unul instrumentat politic… apare prima dată în Provincial.
12:40
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, respinge concluziile Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a constatat existența unei așa-numite „averi nejustificate” în cazul său. Edilul susține că actul emis de ANI este eronat și bazat pe o interpretare „forțată și selectivă” a situației sale patrimoniale. “Este inacceptabil ca un primar ales democratic să fie supus unor […] Post-ul Primarul municipiului Edineț a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de ANI apare prima dată în Provincial.
12:30
Bolea: dezvoltarea regională presupune o cooperare strânsă între autoritățile centrale și cele locale, precum și implicarea activă a tuturor comunităților # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la Forumul Național al Minorităților, cea mai amplă platformă de dialog și cooperare dintre autoritățile publice, societatea civilă, liderii comunităților etnice și partenerii internaționali. Evenimentul a avut drept obiectiv consolidarea coeziunii sociale, promovarea valorilor democratice și europene, precum și implicarea activă a minorităților naționale în […] Post-ul Bolea: dezvoltarea regională presupune o cooperare strânsă între autoritățile centrale și cele locale, precum și implicarea activă a tuturor comunităților apare prima dată în Provincial.
12:30
Primăria municipiului Bălți invită agenții economici, conducătorii instituţiilor și ai întreprinderilor – să se alăture inițiativei de înfrumusețare a orașului prin decorarea vitrinelor, fațadelor și a spațiilor adiacente, în spiritul sărbătorilor de iarnă. “Prin creativitate și implicare, putem transforma Bălțiul într-un oraș plin de lumină, culoare și emoție, oferind locuitorilor și oaspeților o atmosferă autentică […] Post-ul Primăria Bălți lansează concursul „Povestea de Crăciun 2025”, ediția a II-a apare prima dată în Provincial.
12:20
Startul competiției „Fotbal în Școli – Liga Futsal” ediția 2025/2026. Demarează luni, 15 decembrie # Provincial
Luni, 15 decembrie, va începe turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din țară. Competiția se va desfășura la complexele sportive din comuna Pănășești, raionul Strășeni și din orașul Căușeni. Turneul va reuni 16 echipe. Toate partidele vor […] Post-ul Startul competiției „Fotbal în Școli – Liga Futsal” ediția 2025/2026. Demarează luni, 15 decembrie apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare # Provincial
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1800 kg de produse lactate de import. În urma verificărilor, s-a constatat că produsele au fost etichetat necorespunzător: deși ambalajul ilustra fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de […] Post-ul Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare apare prima dată în Provincial.
17:30
Persoane din grupuri vulnerabile, vârstnicii și persoanele cu dizabilități vor avea acces la servicii sociale de calitate, în cadrul unui nou Centru multifuncțional de servicii sociale, din satul Copceac. Centrul are capacitatea de a deservi zilnic aproximativ 100 de persoane. Cetățenii vor putea beneficia de 4 servicii sociale noi, precum cantina socială, cu livrare de mese calde la […] Post-ul Centru multifuncțional de servicii sociale, deschis în satul Copceac apare prima dată în Provincial.
16:50
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină, în valoare totală de peste 288 de […] Post-ul Laboratorul Centrului de Sănătate Căușeni, dotat cu echipament medical performant apare prima dată în Provincial.
16:40
Astăzi, 12 decembrie 2025, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului, prezidată de domnul Gheorghe Tabuncic. La ședință au fost prezenți 31 de consilieri raionali, care au examinat și aprobat 34 de proiecte de decizii ce au vizat domenii precum dezvoltarea economică, educația, infrastructura și buna funcționare a […] Post-ul Consiliul raional Cahul s-a întrunit în ședință ordinară apare prima dată în Provincial.
16:30
După semnarea oficială a Acordului de cooperare între satul Srațimir, Municipiul Silistra, Provincia Silistra, Republica Bulgaria, și satul Dimitrovca, orașul Cimișlia, delegația bulgară condusă de primarul Radoslav Stoianov a efectuat o vizită în orașul Cimișlia. Potrivit autorităților, oaspeții au făcut un tur prin centrul orașului, însoțiți de primarul Sergiu Andronachi și viceprimarii Dorin Coroian și […] Post-ul Delegația din Srațimir, Bulgaria – în vizită de lucru la Cimișlia și Dimitrovca apare prima dată în Provincial.
16:20
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 11 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor, victimele s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă, un […] Post-ul Două decese la Molovata, cauzate de exploatarea necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Provincial.
16:10
La 9 decembrie 2025, în orașul Telenești a fost inaugurat Centrul Comunitar de Zi pentru Persoane Vârstnice, un spațiu modern dedicat activităților pentru cei 1570 de seniori ai comunității. Noul Centru este amplasat în incinta Casei de Cultură și cuprinde patru săli funcționale: Sala de formare și dezvoltare – destinată instruirilor, discuțiilor, întâlnirilor tematice și […] Post-ul Centrul Comunitar de Zi pentru Persoane Vârstnice – inaugurat la Telenești apare prima dată în Provincial.
16:00
Alexandru Munteanu, la „Casa muzicii” din Călărași: Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, în contextul deplasării de serviciu în raionul Călărași, magazinul de instrumente muzicale „Casa muzicii”. Afacerea îi aparține lui Alexandru Leahu, care, din pasiunea pentru muzică, a deschis, în 2012, un magazin specializat, pentru a contribui la susținerea culturii naționale și a educației artistice. Actualmente, „Casa muzicii” este o rețea de […] Post-ul Alexandru Munteanu, la „Casa muzicii” din Călărași: Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit apare prima dată în Provincial.
16:00
Conferința proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător” s-a desfășurat la Chișinău # Provincial
La Chișinău s-a desfășurat Conferința intermediară a proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat împreună cu Finlanda, Lituania și Suedia. Proiectul a contribuit semnificativ la consolidarea capacităților Ministerului Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu, oferind expertiză și tehnologii avansate pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului. Ambasadoarea […] Post-ul Conferința proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător” s-a desfășurat la Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:40
Consiliul raional Ialoveni s-a întrunit astăzi, 12 decembrie 2025, în ședință ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate 23 de proiecte de decizie, fiind în prealabil dezbătute în Comisiile consultative de specialitate. Ordinea de zi a inclus următoarele subiecte importante: Cu privire la aprobarea bugetului raional Ialoveni pentru anul 2026 în prima Lectură […] Post-ul Consiliul raional Ialoveni a aprobat 23 de proiecte, inclusiv bugetul pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
15:40
Directorul general al AND: Reabilitarea străzii Independenței din orașul Sîngerei este un beneficiu major pentru întreaga comunitate # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează că au fost finalizate lucrările de reabilitare a Străzii Independenței din orașul Sîngerei, faza II. Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor a avut loc în prezența directorului general al AND, Ștefan Popa, a reprezentanților MIDR, administrației, autorităților publice locale, antreprenorului, proiectantului, INST și Inspectoratului de Poliție. „Reabilitarea străzii Independenței din orașul […] Post-ul Directorul general al AND: Reabilitarea străzii Independenței din orașul Sîngerei este un beneficiu major pentru întreaga comunitate apare prima dată în Provincial.
15:10
Sîngerei: atelier de lucru interinstituțional privind protecția copiilor aflați în situații de risc # Provincial
În cadrul unui atelier de discuții la Consiliul Raional Sîngerei a fost abordată tema „Implicarea Autorităților Publice Locale în procesele de prevenire, identificare și monitorizare a copiilor în situații de risc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Direcției Educație, IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei, Inspectoratului de Poliție Sîngerei, Secției Cultură, Centrului de Tineret Sîngerei, Agenției Teritoriale […] Post-ul Sîngerei: atelier de lucru interinstituțional privind protecția copiilor aflați în situații de risc apare prima dată în Provincial.
15:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc. Investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii […] Post-ul Circa 10 kg de droguri ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute apare prima dată în Provincial.
15:00
A fost amenajat pontonul din Parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani al capitalei, în adiacența Centrului de Tineret din zonă. Proiectul a fost realizat prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2025. Anterior, în acest loc exista un ponton vechi, nesigur pentru vizitatori. Lucrările recente au inclus construirea unei punți pietonale moderne pe malul lacului „La […] Post-ul Ponton modern amenajat în Parcul “La Izvor” din capitală apare prima dată în Provincial.
14:50
Cahul: dialog între Ministerul Sănătății și autoritățile locale pentru îmbunătățirea serviciilor medicale # Provincial
La 11 decembrie curent, în incinta Consiliului raional Cahul, a avut loc o întrunire de lucru cu participarea ministrului Sănătății, Emil Ceban, secretarului de stat Ion Prisăcaru, directorului CNAM, Ion Dodon, și președintelui raionului Cahul, Pavel Groza. La discuții au fost prezenți conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice, medici de familie și reprezentanți ai autorităților locale […] Post-ul Cahul: dialog între Ministerul Sănătății și autoritățile locale pentru îmbunătățirea serviciilor medicale apare prima dată în Provincial.
14:40
Finanțare europeană pentru cultură: Republica Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” # Provincial
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a […] Post-ul Finanțare europeană pentru cultură: Republica Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” apare prima dată în Provincial.
14:40
CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova în anii 2023-2025. Ajutorul de stat reprezintă un instrument esențial al politicii de concurență, menit să asigure echilibrul dintre intervențiile statului și funcționarea corectă a pieței. […] Post-ul CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat apare prima dată în Provincial.
14:10
Comuna Pociumbeni, inclusiv satul Druța, a făcut pași importanți către modernizare și confort pentru locuitori, datorită proiectelor finanțate prin Programul Național „Satul European”. Grație acestora, instituțiile comunitare și peste 400 de persoane au acum acces la apă în gospodării, iar iluminatul stradal extins și modernizat, sporește siguranța și calitatea vieții în comunitate, informează PROVINCIAL cu […] Post-ul „Satul European”: apă la robinet și iluminat modern pentru comunitatea din Pociumbeni apare prima dată în Provincial.
14:10
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Inițiativa are scopul să asigure dezvoltarea și modernizarea instituției. Subiectul a fost abordat în cadrul discuției ministrului Dan Perciun și rectorului UTM, Viorel Bostan, cu profesorii și studenții de la Cahul. Ministrul Dan […] Post-ul Universitatea din Cahul ar putea deveni centru universitar integrat al UTM apare prima dată în Provincial.
14:10
Circa 40 de antrenori și sute de campioni, de la cei mici până la sportivi de performanță – au fost aplaudați la Gala Sportului din 11 decembrie curent, organizată de Consiliul Raional, Primăria municipiului Ungheni și Direcția Educație. Prezent la eveniment, primarul Vitalie Vrabie a recunoscut că este impresionat de „această reuniune”, organizată la inițiativa […] Post-ul (FOTO) Sportivii și antrenorii din Ungheni, premiați la Gala Sportului 2025 apare prima dată în Provincial.
14:00
Liceul Teoretic „Ion Suruceanu” din satul Suruceni, Ialoveni a inaugurat un nou spațiu de recreere pentru elevi, creat cu sprijinul premiului de 75 000 de lei oferit de Consiliul raional în cadrul concursului „Gândește global, acționează local”. “Un mediu modern, sigur și prietenos, creat pentru relaxare, lectură și socializare. Felicităm elevii pentru performanță și apreciem […] Post-ul Suruceni: spațiu modern de recreere pentru elevii Liceului “Ion Suruceanu” apare prima dată în Provincial.
13:50
Masterclass UEFA în Moldova. Raoni Medina și FMF consolidează dezvoltarea futsalului juvenil # Provincial
Astăzi, 12 decembrie, Raoni Medina a avut o întâlnire oficială la Casa Fotbalului cu Secretarul General FMF, Serghei Butelschi, și cu Directorul selecționatelor specializate FMF, Alexandru Golban, pentru a discuta următorii pași de implementare a programelor și proiectelor pilot în fotbalul juvenil moldovenesc. În perioada recentă, Federația Moldovenească de Fotbal a încheiat cu succes o […] Post-ul Masterclass UEFA în Moldova. Raoni Medina și FMF consolidează dezvoltarea futsalului juvenil apare prima dată în Provincial.
13:40
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în perioada 2020 – 2024. Achizițiile publice reprezintă un domeniu esențial pentru buna funcționare […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC apare prima dată în Provincial.
13:30
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a […] Post-ul Grav accident rutier la Ghindești: o femeie și-a pierdut viața apare prima dată în Provincial.
13:30
S-a încheiat campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” # Provincial
S-a încheiat campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete”, o perioadă dedicată conștientizării și mobilizării comunității în combaterea tuturor formelor de violență. Acțiunile desfășurate pe parcursul campaniei au reafirmat faptul că schimbarea reală se construiește prin implicare, responsabilitate și solidaritate. În cadrul ultimei zile a campaniei, angajații Direcției de […] Post-ul S-a încheiat campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” apare prima dată în Provincial.
13:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la MEC și Ministerul Culturii # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) încheiate la 31 decembrie 2024 și ale Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 […] Post-ul Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la MEC și Ministerul Culturii apare prima dată în Provincial.
13:20
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură, pe durata sezonului de încălzire. Mai mult de jumătate din numărul total de beneficiari vor primi valoarea maximă de compensații – 800 de lei pentru combustibili solizi și 1000 de lei pentru alte surse de energie. „Programul Ajutor la contor […] Post-ul Peste 1,2 milioane de cetățeni vor primi compensații la căldură în sezonul rece apare prima dată în Provincial.
13:10
Igor Dodon cere Parlamentului să analizeze situația imigrației în R. Moldova: Observăm tot mai mulți străini pe străzile Chișinăului # Provincial
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele fracțiunii PSRM, Igor Dodon, a adresat colegilor un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Neutralității, marcată anual la data de 12 decembrie, în urma unei decizii a Organizației Națiunilor Unite luate acum 30 de ani. „Republica Moldova este un stat neutru. Conform Constituției, trebuie să respectăm și […] Post-ul Igor Dodon cere Parlamentului să analizeze situația imigrației în R. Moldova: Observăm tot mai mulți străini pe străzile Chișinăului apare prima dată în Provincial.
12:50
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui primar. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat pentru perioada 2016-2024 în mărime totală de 343 062,51 lei între averea dobândită, veniturile obținute și […] Post-ul Primar cercetat de ANI pentru avere nejustificată de peste 343 mii lei apare prima dată în Provincial.
12:50
Fostul căpitan al reprezentativei de futsal a Angliei și lectorul UEFA, Raoni Medina, a organizat joi, 11 decembrie, un antrenament demonstrativ la stadionul FC Chișinău. Cei 20 de juniori ai clubului chișinăuian s-au antrenat sub îndrumarea oficialului UEFA și a antrenorilor FC Chișinău, Ghenadie Pușca, Oleg Molceanov, Iurie Osipenco, Cristian Efros, pe parcursul unei ore și 30 […] Post-ul Raoni Medina, antrenament demonstrativ cu juniorii FC Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:50
Peste 100 de antreprenori începători din patru raioane – instruiți în cadrul Programului pentru START UP-eri # Provincial
Peste 100 de antreprenori au participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, destinat antreprenorilor începători și persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri, desfășurat la Ialoveni. Pe parcursul programului, participanții au beneficiat de prezentări, sesiuni de întrebări-răspunsuri și instruiri practice oferite de specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor, […] Post-ul Peste 100 de antreprenori începători din patru raioane – instruiți în cadrul Programului pentru START UP-eri apare prima dată în Provincial.
12:40
Lucrările la noul Sector al Poliției de Frontieră Otaci, monitorizate de conducerea MAI și OIM # Provincial
Conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Mîrza, și reprezentanți ai Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), a efectuat, la data de 11 decembrie a.c., o vizită de monitorizare a lucrărilor de construcție […] Post-ul Lucrările la noul Sector al Poliției de Frontieră Otaci, monitorizate de conducerea MAI și OIM apare prima dată în Provincial.
12:10
Ieri, 11 decembrie 2025, a avut loc Ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Cimișlia, convocată în conformitate cu Dispoziția primarului nr. 293-d din 03.12.2025. Ședința a debutat cu un moment deosebit de important: semnarea oficială a Acordului de cooperare între satul Srațimir, Municipiul Silistra, Provincia Silistra, Republica Bulgaria și satul Dimitrovca, orașul Cimișlia, raionul Cimișlia, Republica […] Post-ul Cimișlia a semnat un acord de cooperare cu Bulgaria apare prima dată în Provincial.
12:10
PSRM solicită audierea ministrului Vladimir Bolea privind fondurile pentru dezvoltarea regională și locală # Provincial
Astăzi, Adrian Lebedinschi, deputat PSRM a solicitat în plenul Parlamentului audierea viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, pentru a oferi clarificări privind gestionarea fondurilor alocate dezvoltării regionale și locale. „Potrivit informațiilor primite de la administrația publică locală, în perioada 2021–2024, pentru proiectele prevăzute în bugetele locale din bugetul național nu au fost […] Post-ul PSRM solicită audierea ministrului Vladimir Bolea privind fondurile pentru dezvoltarea regională și locală apare prima dată în Provincial.
12:10
Programul de educație accelerată pentru copiii din familii vulnerabile a fost discutat în cadrul unei mese rotunde, care a reunit specialiști în educația incluzivă, cadre didactice, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Fondului pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF), ai Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), ai societății civile, precum și mediatori comunitari. Programul vizează copiii […] Post-ul Programul de educație accelerată pentru copiii vulnerabili, discutat de MEC și UNICEF apare prima dată în Provincial.
12:00
Subiectele de interes pentru sectorul panificației și morăritului au fost discutate la o ședință organizată de ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Instituțiile de profil și reprezentanții industriei au discutat despre modul în care pot fi îmbunătățite procesele din sector, astfel încât activitatea producătorilor să fie susținută prin mecanisme mai eficiente și mai bine adaptate contextului […] Post-ul Sectorul panificației și morăritului – în discuție la MAIA apare prima dată în Provincial.
11:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu”. Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autorităților pentru dezvoltarea comunităților și prioritățile legate de infrastructură, construcția rețelelor de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor. O atenție deosebită a fost acordată sprijinului pentru antreprenorii din regiune, […] Post-ul Premierul Munteanu, în discuții cu cetățenii din raionul Călărași apare prima dată în Provincial.
11:00
Pompierii din UTA Găgăuzia continuă să fie alături de cetățeni în cadrul „Ziua Ușilor Deschise” # Provincial
La data de 10 decembrie 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au deschis larg ușile și au întâmpinat cu multă căldură pe toți vizitatorii, unde au organizat activități educative și interactive „Ziua Ușilor Deschise”. Evenimentele s-au desfășurat în Detașamentul de salvatori și pompieri Comrat, Secția Situații Excepționale Ceadîr-Lunga, Secția Situații Excepționale Vulcănești precum […] Post-ul Pompierii din UTA Găgăuzia continuă să fie alături de cetățeni în cadrul „Ziua Ușilor Deschise” apare prima dată în Provincial.
10:50
Valeriu Chiveri, la Dubăsari: vom continua să lucrăm împreună pentru consolidarea coeziunii și pentru promovarea intereselor cetățenilor din Zona de Securitate # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde s-a întâlnit cu conducerea raionului și cu primarii localităților din teritoriu. În cadrul discuțiilor, a fost evaluată situația actuală din regiune și au fost abordate provocările cu care se confruntă administrațiile publice locale. „Dialogul direct cu administrațiile publice locale este […] Post-ul Valeriu Chiveri, la Dubăsari: vom continua să lucrăm împreună pentru consolidarea coeziunii și pentru promovarea intereselor cetățenilor din Zona de Securitate apare prima dată în Provincial.
10:50
Ion Ceban: Guvernul aşa şi nu a oferit primăriilor suma integrală prevăzută pentru 2025 pentru investiţii capitale # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat că „PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale, suma depășind 2 miliarde de lei. În același timp, au tăiat de la investiții în drumuri, din subvenții și compensații”. Politicianul a menționat, totodată, că Guvernul aşa […] Post-ul Ion Ceban: Guvernul aşa şi nu a oferit primăriilor suma integrală prevăzută pentru 2025 pentru investiţii capitale apare prima dată în Provincial.
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană. Conform rezultatelor încercărilor […] Post-ul 7,5 tone de mărar de import nimicite sub supravegherea inspectorilor ANSA apare prima dată în Provincial.
10:40
Cazul a fost documentat de către polițiștii de frontieră în comun cu funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, urmare a verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta „Chișinău – Tel Aviv”. În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost depistate 3 arme pneumatice, ce […] Post-ul Arme pneumatice nedeclarate, depistate în bagajul unui străin la Aeroport apare prima dată în Provincial.
10:30
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Călărași. Primarii au apreciat realizările din ultimii ani, în special, construcția șoselei de ocolire a comunei Bahmut, dotarea […] Post-ul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Călărași apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.