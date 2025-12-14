Primarul municipiului Edineț, reacție la acuzațiile aduse de ANI: acest dosar este unul instrumentat politic…

12:50

Peste 100 de antreprenori au participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, destinat antreprenorilor începători și persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri, desfășurat la Ialoveni. Pe parcursul programului, participanții au beneficiat de prezentări, sesiuni de întrebări-răspunsuri și instruiri practice oferite de specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor, […]