Mutare neașteptată a Ucrainei în negocierile cu Rusia: renunță la NATO pentru garanții de securitate tip Articolul 5

10:40

Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE. Măsura va intra în vigoare din iulie 2026 și va fi aplicată temporar, până în 2028, când toate importurile, indiferent […] Articolul Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică apare prima dată în Realitatea.md.