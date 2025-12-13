Alerta cu bombă de pe trenul București – Chișinău – Kiev s-a dovedit a fi falsă. Detalii de la Poliție
Realitatea.md, 13 decembrie 2025 18:40
• • •
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor săi, iar unitatea dintre comunitățile etnice este esențială pentru viitorul țării. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul Forumului Național al Minorităților Etnice, desfășurat astăzi la Chișinău. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, […]
Alerta cu bombă anunțată pe trenul de pe ruta București – Chișinău – Kiev s-a dovedit a fi falsă, anunță Poliția. Verificările au fost finalizate, iar la fața locului nu au fost depistate obiecte sau substanțe explozive. Potrivit oamenilor legii, astăzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizată despre o presupusă minare a trenului […]
Tragedie pe o stradă din Chișinău: pieton lovit de un autobuz, decedat la fața locului
Un bărbat a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Voluntarilor din Chișinău. Potrivit poliției, tragedia s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10. Conform informațiilor preliminare, conducătorul unui autobuz de rută, în vârstă de 58 de ani, la pornirea din stație, în circumstanțe care urmează a fi stabilite de anchetă, a accidentat un […]
Câștigătorul Eurovision 2024 returnează trofeul pentru a protesta împotriva includerii Israelului în concurs
Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul Concursului Eurovision 2024, a anunțat că va returna trofeul obținut, în semn de protest față de faptul că Israelului i se permite să participe în continuare la competiție, relatează Los Angeles Times. Într-un videoclip publicat pe Instagram, Nemo apare ținând în mână trofeul Eurovision și afirmă: „Astăzi nu mai simt că […]
Belarus a eliberat mai mulți deținuți politici, inclusiv Maria Kolesnikova și laureatul Nobel Ales Bialiațki
În Belarus au fost eliberați mai mulți deținuți politici, printre care Maria Kolesnikova, figură-cheie a opoziției, fostul candidat la funcția de președinte Viktor Babariko, precum și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiațki. Informația a fost transmisă de presa și organizațiile pentru drepturile omului din Belarus, scrie svoboda.org. Potrivit mișcării pentru drepturile omului „Vesna", Ales […]
Reacția primarului de Edineț după constatările ANI privind o presupusă avere nejustificată
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a venit cu o reacție publică după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act prin care constată existența unei averi nejustificate în cazul său. Edilul respinge acuzațiile și susține că acestea sunt nefondate și motivate politic. „Constatările incluse în acest act sunt eronate și rezultă dintr-o interpretare […]
Aproape 61 de mii de tineri, implicați în activitățile Centrului municipal de Tineret Chișinău
Aproape 61 de mii de tineri au participat, în acest an, la activitățile organizate de Centrul municipal de Tineret Chișinău. Totodată, aproape 100 de tineri dețin carnete de voluntariat, municipiul Chișinău fiind cel mai mare furnizor de astfel de certificate la nivel național, transmite IPN. Circa 35 de mii de persoane au fost implicate în […]
Erdogan: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare" între Rusia și Ucraina
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat sâmbătă că Marea Neagră nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare" între Rusia și Ucraina, în contextul atacurilor din ultimele săptămâni, inclusiv a celui de vineri, când o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP. „Marea Neagră nu ar trebui considerată o zonă de confruntare. Acest lucru […]
Alertă de securitate la frontiera moldo-ucraineană: presupusă minare a unui tren București–Kiev
La Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț a fost declanșată o alertă de securitate, după ce autoritățile au fost informate despre o presupusă minare a unui tren de pe ruta București–Kiev. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO" […]
În noaptea de 13 decembrie, Odesa a rămas fără electricitate, apă și încălzire, în urma unei lovituri aeriene combinate lansate de Rusia asupra sudului Ucrainei. Potrivit Ukrainskaia Pravda, explozii au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului. Informațiile sunt confirmate și de agenția UNIAN, care citează declarațiile ministrului de interne al Ucrainei, Igor Klimenko. […]
Criză de psihologi în sistemul de protecție a copiilor din Chișinău. Intervențiile în cazuri de abuz, întârziate
Autoritățile din Chișinău avertizează asupra unei lipse acute de psihologi în sistemul de protecție a copilului, situație care afectează grav intervențiile în cazuri complicate, inclusiv de abuz asupra minorilor. Avertismentul a fost lansat de șefa-adjunctă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Anna Bezobrazova, în cadrul unei ședințe a Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN. Potrivit […]
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce urmează pentru Moscova
Uniunea Europeană a convenit vineri să înghețe pe termen nelimitat activele Băncii Centrale a Rusiei deținute în Europa, o decizie care elimină un obstacol major în utilizarea acestor fonduri pentru sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de Moscova, relatează Reuters. Statele membre ale UE consideră invazia Rusiei în Ucraina o amenințare directă la adresa securității europene […]
Întâlnire crucială la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze cu Zelenski și cu liderii europeni
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească în acest weekend, la Berlin, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri europeni, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de un oficial al Casei Albe pentru AFP, după ce a fost relatată […]
Cum pot antreprenorii să vândă mai mult de sărbători: MIA, soluția pentru încasări instant
Decembrie este, tradițional, cea mai aglomerată lună pentru comercianți: clienți mai mulți, comenzi mai rapide și așteptări mai mari, mai ales în apropierea sărbătorilor de Crăciun. În acest context, viteza și siguranța plăților devin esențiale pentru orice afacere, transmite Bani.md. MIA – sistemul național de plăți instant, creat de Banca Națională a Moldovei – oferă […]
Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică
Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE. Măsura va intra în vigoare din iulie 2026 și va fi aplicată temporar, până în 2028, când toate importurile, indiferent […]
Atenție, șoferi: circulație restricționată astăzi în centrul Chișinăului pentru Maratonul de Crăciun
Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt este restricționată astăzi, 13 decembrie, în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit Primăriei Chișinău, între orele 06:00 și 15:00 este sistată circulația transportului pe tronsonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin. Totodată, între orele 09:00 și 15:00, traficul va fi suspendat […]
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, critică modul în care a fost votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul acuză lipsa consultărilor publice și susține că actuala guvernare repetă practicile pe care le condamna anterior. „Votează noaptea ca hoții", strigau cei care astăzi se află la guvernare […]
Mai multe fonduri pentru pensii, asistență medicală și medicamente compensate în 2026. Proiectele, votate în prima lectură
Parlamentul a votat, în ședința din 12 decembrie, în prima lectură, proiectele legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentele prevăd majorări de alocații, creșterea cheltuielilor pentru sănătate și menținerea nivelului actual al primei de asigurare medicală. Potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, […]
Horoscop 13 decembrie: O zi cu oportunități pentru carieră și aspecte pozitive în dragoste
Astăzi, fiecare zodie se va confrunta cu provocări și oportunități unice. Impulsurile rapide pentru Berbeci, stabilitatea emoțională a Taurilor, curiozitatea Gemenilor, disciplina Racilor, carisma Leilor, ordinea Fecioarelor, mesajele surprinzătoare pentru Balanțe, efortul Scorpionilor, inspirația Săgetătorilor, deciziile clare ale Capricornilor, atenția Vărsătorilor și creativitatea Peștilor vor contura o zi memorabil
Un incendiu a izbucnit în această seară într-un fost magazin părăsit situat pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni 57 din capitală. Ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat pentru REALITATEA.MD că flăcările au cuprins mai multe lucruri vechi aflate în interiorul clădirii abandonate. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au reușit […] Articolul VIDEO Incendiu în centrul Chișinăului: Pompierii au anunțat ce arde apare prima dată în Realitatea.md.
Aproape de miez de noapte, deputații PAS au votat Bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit proiectului, salariul minim pentru angajații din sectorul bugetar va crește de la 5 500 la 6 300 de lei. Pentru anul 2026 se preconizează venituri de peste 79,67 miliarde de lei, în creștere cu 5,1% față de anul curent. […] Articolul Aproape de miez de noapte, deputații PAS au votat Bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură apare prima dată în Realitatea.md.
Mister și magie în noaptea Sfântului Andrei: spirite, ursite și obiceiuri de a fura poarta # Realitatea.md
În această seară, peste sate și orașe coboară una dintre cele mai misterioase nopți din calendarul popular: Noaptea Sfântului Andrei. Prăznuit pe 13 decembrie, Sfântul Apostol Andrei, frate al lui Petru și „cel dintâi chemat” de Hristos, este considerat ocrotitorul acestei nopți în care lumina și întunericul par să se atingă, iar lumea văzută și […] Articolul Mister și magie în noaptea Sfântului Andrei: spirite, ursite și obiceiuri de a fura poarta apare prima dată în Realitatea.md.
Un accident grav s-a produs miercuri dimineață pe autostrada A3 București–Ploiești, unde un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localității Snagov, județul Ilfov. În urma accidentului, circulația rutieră a fost blocată pe sensul de mers spre Ploiești. Potrivit Poliției, camionul a lovit bariera de protecție, după care s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul a […] Articolul Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat pe o autostradă din România apare prima dată în Realitatea.md.
SUA și Kievul negociază un mega-pachet. Aderarea Ucrainei la UE ar putea avea loc în 2027 # Realitatea.md
Statele Unite și Ucraina poartă negocieri avansate privind un pachet amplu de trei acorduri – un plan de pace, garanții de securitate și un program de redresare economică –, relatează The Washington Post, citând un oficial ucrainean. Printre scenariile luate în calcul se află și aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, posibil chiar în […] Articolul SUA și Kievul negociază un mega-pachet. Aderarea Ucrainei la UE ar putea avea loc în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
120 de vinuri premiate la Concursul Național „Vinul Moldovei”. Nouă producții au primit cea mai înaltă distincție # Realitatea.md
Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” a reconfirmat maturitatea și competitivitatea industriei vitivinicole din Republica Moldova. În acest an, producătorii locali au obținut în total 120 de medalii, dintre care nouă reprezintă cea mai înaltă distincție a competiției – Marea Medalie de Aur. Potrivit organizatorilor, rezultatele reflectă nivelul tot mai ridicat al […] Articolul 120 de vinuri premiate la Concursul Național „Vinul Moldovei”. Nouă producții au primit cea mai înaltă distincție apare prima dată în Realitatea.md.
Sporuri de până la 40% pentru angajații statului implicați în combaterea dezinformării. Proiect votat în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de până la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor, transmite BANI.MD. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, vizează în special personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de Management […] Articolul Sporuri de până la 40% pentru angajații statului implicați în combaterea dezinformării. Proiect votat în prima lectură apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia a anunțat joi că trupele sale au preluat controlul deplin asupra orașului Siversk, situat în regiunea Donețk de est a Ucrainei, unde luptele s-au intensificat în ultimele săptămâni. Declarația a fost făcută în timp ce Ucraina neagă pierderea acestei așezări cheie, relatează The Moscow Times. Armata rusă avansează încet, dar constant, în estul Ucrainei, […] Articolul Rusia anunță cucerirea orașului Siversk din regiunea Donețk, Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Igor Grosu, după avertismentul serviciilor ucrainene: Totul e sub control în regiunea transnistreană # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că situația din regiunea transnistreană este sub control, după avertismentele lansate de serviciile de informații ale Ucrainei privind intensificarea activității militare ruse în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute înainte de ședința plenară a Parlamentului din 12 decembrie. „Vreau să vă spun că situația este sub control. Instituțiile noastre […] Articolul VIDEO Igor Grosu, după avertismentul serviciilor ucrainene: Totul e sub control în regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
Femeile cu dizabilități, victime ale violenței, pot primi suport juridic gratuit pe WhatsApp # Realitatea.md
Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova – „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova) a lansat, la nivel național, o linie gratuită de suport juridic și informațional pe WhatsApp, destinată femeilor cu dizabilități care se confruntă cu violența. Serviciul este disponibil la numărul +373 67 777 380, iar mesajele sunt gratuite, confidențiale și fără judecată. […] Articolul Femeile cu dizabilități, victime ale violenței, pot primi suport juridic gratuit pe WhatsApp apare prima dată în Realitatea.md.
Migranți surprinși traversând Polonia printr-un tunel ascuns din pădure, la granița cu Belarus # Realitatea.md
Peste 180 de migranți au trecut granița cu Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la frontiera cu Belarus, au declarat vineri autoritățile poloneze, transmite Reuters. Aproximativ 130 dintre aceștia au fost reținuți după ce trecerea a fost descoperită joi, însă restul sunt încă în fugă, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră Poloneze. Autoritățile […] Articolul Migranți surprinși traversând Polonia printr-un tunel ascuns din pădure, la granița cu Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
Un mister vechi de 4 miliarde de ani, elucidat: cum a devenit Terra planeta albastră de azi # Realitatea.md
Oamenii de știință chinezi au descoperit un mecanism care explică modul în care Pământul timpuriu a reușit să stocheze cantități uriașe de apă, oferind o nouă perspectivă asupra transformării sale dintr-o minge de magmă într-o planetă capabilă să susțină viața. Cercetătorii de la Institutul de Geochimie din Guangzhou au demonstrat experimental, potrivit unui studiu publicat […] Articolul Un mister vechi de 4 miliarde de ani, elucidat: cum a devenit Terra planeta albastră de azi apare prima dată în Realitatea.md.
Al doilea caz de lepră a fost confirmat în România, Cluj-Napoca, a anunțat directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Corina Criste, potrivit antena3.ro. „În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), şi astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, şi alte două cazuri sunt în curs […] Articolul Al doilea caz de lepră confirmat la Cluj-Napoca apare prima dată în Realitatea.md.
Circa 64% din elevii care au participat la testarea națională a competențelor digitale au demonstrat cunoștințe avansate, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Trei elevi au obținut scorul maxim de 100 de puncte. Potrivit rezultatelor finale prezentate de MEC, din cei 3 021 de elevi ai claselor a IX-a și a XII-a, 1 928 au înregistrat […] Articolul Mai mult de jumătate dintre elevi au nivel avansat la competențe digitale apare prima dată în Realitatea.md.
Campionul olimpic și mondial la înot, David Popovici, spune că nu și-a primit încă premiile pentru medaliile câștigate, iar unele dintre ele sunt restante încă din 2024. Sportivul a declarat că nu este singurul aflat în această situație și că problema îi afectează pe mai mulți sportivi de performanță. Popovici susține că sportul ar trebui […] Articolul Sportivul David Popovici încă nu și-a primit banii pentru medaliile câștigate apare prima dată în Realitatea.md.
De la iubit la hoț: I-a golit contul iubitei în timp ce ea dormea și apoi a dispărut # Realitatea.md
De la dragoste la ură, un tânăr de 20 de ani i-a golit contul bancar iubitei sale în timp ce aceasta dormea. Bărbatul, de origine nord-africană și aflat în Italia, avea o relație de lungă durată cu femeia, însă, profitând de faptul că aceasta dormea, a accesat telefonul ei și i-a transferat toți banii, scrie […] Articolul De la iubit la hoț: I-a golit contul iubitei în timp ce ea dormea și apoi a dispărut apare prima dată în Realitatea.md.
O parte din Odesa rămâne fără curent până la sfârșitul anului, după un nou atac rusesc # Realitatea.md
O parte importantă a orașului Odesa a rămas fără energie electrică în urma ultimului atac rusesc asupra infrastructurii energetice. Pentru unii consumatori alimentarea ar putea fi restabilită abia pe 31 decembrie, anunță compania „DTEK Odeskie Elektroseti”. Pentru o altă categorie de locuitori, termenul estimativ este până la 15 decembrie, însă autoritățile avertizează că lucrările ar […] Articolul O parte din Odesa rămâne fără curent până la sfârșitul anului, după un nou atac rusesc apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ouăle din Căușeni au ajuns la preț record: Producătorii dau vina pe costuri și cerere # Realitatea.md
După creșterea prețului la macrou, s-au scumpit și ouăle. Zece bucăți au ajuns să acum să coste și 50 de lei, iar producătorii din Căușeni dau vina pe majorarea prețurilor de producție, dar și pe cererea sporită înainte de sărbătorile de iarnă. Potrivit unui reportaj realizat de Studio-L, asociația patronatelor din domeniu a declarat că […] Articolul VIDEO Ouăle din Căușeni au ajuns la preț record: Producătorii dau vina pe costuri și cerere apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Rlive: S-au dus lupte pentru egalitatea de gen în politică, dar feminizarea educației trece neobservată # Realitatea.md
Autoritățile nu au o strategie pentru atragerea bărbaților în sistemul de educație, iar absența lor din sălile de clasă influențează negativ climatul școlar. De această părere au fost invitați emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV. Potrivit lor, bărbații renunță la profesia de pedagog din cauza salariilor mici și a condițiilor de muncă tot mai […] Articolul Declarații la Rlive: S-au dus lupte pentru egalitatea de gen în politică, dar feminizarea educației trece neobservată apare prima dată în Realitatea.md.
Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, transmite BANI.MD. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un […] Articolul Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Kremlinul, prudent privind planul revizuit al SUA pentru Ucraina: „S-ar putea să nu ne placă multe lucruri” # Realitatea.md
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat vineri, 12 decembrie, că Rusia nu a văzut încă propunerile revizuite ale Statelor Unite formulate după cele mai recente discuții cu Ucraina, transmite MediaFax, citând Reuters. Ușakov a precizat că Moscova ar putea să nu fie de acord cu unele dintre punctele incluse în noile […] Articolul Kremlinul, prudent privind planul revizuit al SUA pentru Ucraina: „S-ar putea să nu ne placă multe lucruri” apare prima dată în Realitatea.md.
Autoritățile constituționale nu vor elibera permise de portarmă persoanelor care nu au locuit cel puțin cinci ani consecutiv pe teritoriul Republicii Moldova. Interdicția se aplică și persoanelor cu domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, cu excepția localităților Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pârâta și Pohrebea. Prevederile în acest sens se conțin într-un proiect de […] Articolul Permisele de portarmă, limitate pentru cetățenii din regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat un test antidrog rapid, iar rezultatul este negativ. Edilul spune că a găsit cu dificultate un astfel de test, cu ajutorul medicilor, subliniind că, spre deosebire de alte țări, în Republica Moldova testele antidrog rapide nu se găsesc în farmacii. Ceban afirmă că accesul limitat […] Articolul STOP CADRU: Primarul Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul apare prima dată în Realitatea.md.
BNS: Aproape 80% dintre salariați au câștiguri peste 7.000 de lei; unul din trei depășește pragul de 15.000 # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică anunță că, în luna septembrie, câștigul salarial mediu lunar brut pentru salariații care au lucrat întreaga lună a constituit 14.692,7 lei. Datele arată că 79,6% dintre angajați au avut salarii mai mari de 7.000 de lei, în timp ce 20,4% au câștigat până la acest nivel. 5% au primit salariul minim […] Articolul BNS: Aproape 80% dintre salariați au câștiguri peste 7.000 de lei; unul din trei depășește pragul de 15.000 apare prima dată în Realitatea.md.
Realitatea Săptămânii: Avalanșa coletelor din Asia, între prețuri mici și taxe inevitabile # Realitatea.md
Guvernul pregătește taxe și reguli noi pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, AliExpress și alte platforme. Subiectul este discutat intens de luni întregi și ridică o întrebare simplă: cât vor plăti consumatorii pentru ieftinul care vine din Asia? Autoritățile spun că vor să combată concurența neloială, retailerii cer condiții egale, iar oamenii se tem […] Articolul Realitatea Săptămânii: Avalanșa coletelor din Asia, între prețuri mici și taxe inevitabile apare prima dată în Realitatea.md.
Kremlinul afirmă că un armistițiu în Ucraina ar fi posibil doar în condițiile retragerii forțelor Kievului din întreaga regiune Donbas. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, care a precizat că „un armistiţiu poate avea loc doar după retragerea trupelor ucrainene”, scrie stirileprotv.ro Ușakov a adăugat că, indiferent dacă situația se va […] Articolul Kremlinul pune condiții dure: „Armistiţiu doar dacă Ucraina pleacă din Donbas!” apare prima dată în Realitatea.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind achizițiile de energie electrică de avarie efectuate de Î.S. „Moldelectrica”, subliniind că volumul procurat reprezintă doar 0,2% din consumul lunar total de energie electrică. Potrivit ANRE, în perioada 6-10 decembrie, Moldelectrica a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie electrică de avarie de la […] Articolul BANI.MD: Energia de avarie nu scumpește curentul, deocamdată. ANRE: „Este prematur” apare prima dată în Realitatea.md.
Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # Realitatea.md
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărăturile de iarnă de la Port Mall într-o experiență plină de mici bucurii. În perioada 12 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, cei care vizitează Port Mall pot descoperi un colț special Moldindconbank, unde un simplu […] Articolul Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului apare prima dată în Realitatea.md.
Festivalul Luminii – Hanuca 2025: sărbătoare publică pe strada pietonală din Chișinău # Realitatea.md
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova va marca sărbătoarea Hanuca – Festivalul Luminii printr-un eveniment public organizat la Chișinău. Ceremonia de aprindere a primei lumânări va avea loc pe 14 decembrie 2025, la ora 16:00, pe strada pietonală din centrul capitalei. Hanuca este una dintre cele mai importante sărbători ale tradiției evreiești și simbolizează victoria luminii […] Articolul Festivalul Luminii – Hanuca 2025: sărbătoare publică pe strada pietonală din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Aproximativ 10 kilograme de droguri de mare risc și patru persoane reținute într-un dosar de trafic de substanțe narcotice. Polițiștii au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri, după ce o femeie a lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi. În cameră au fost găsite nouă pachete cu circa […] Articolul 10 kg de droguri găsite într-un hotel de la Anenii Noi. Patru persoane, reținute apare prima dată în Realitatea.md.
