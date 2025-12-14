5 amenințări uriașe pentru Europa, în 2026. „O vulnerabilitate structurală a blocului european”

16:00

Biroul Național de Statistică anunță că, în luna septembrie, câștigul salarial mediu lunar brut pentru salariații care au lucrat întreaga lună a constituit 14.692,7 lei. Datele arată că 79,6% dintre angajați au avut salarii mai mari de 7.000 de lei, în timp ce 20,4% au câștigat până la acest nivel. 5% au primit salariul minim […] Articolul BNS: Aproape 80% dintre salariați au câștiguri peste 7.000 de lei; unul din trei depășește pragul de 15.000 apare prima dată în Realitatea.md.