Exporturi reduse de porumb din Moldova, o parte din recoltă încă așteaptă în câmp

18:10

Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM) a lansat oficial sucursala sa din Republica Moldova, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Centrul de Business şi Turism „Cricova-Vin”. Întâlnirea a reunit principalele companii din sectorul produselor de protecţia plantelor, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, ai mediului asociativ, precum şi fermieri interesaţi de un sistem modern […]