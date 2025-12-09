UTM lansează primele programe de microcalificare dedicate dronelor agricole. Instruire gratuită pentru studenți
Agrobiznes, 9 decembrie 2025 21:00
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), prin Centrul Universitar de Formare Continuă (CFC-UTM), anunță lansarea primelor programe de microcalificare din țară dedicate dronelor folosite în agricultură. Programele vor avea loc în perioada 15 decembrie 2025 – februarie 2026 și sunt concepute pentru tineri care vor să învețe atât partea practică, cât și pe cea tehnică, legată […]
Moldova, România și Ucraina vor crea un cadru comun pentru gestionarea riscurilor sanitar-veterinare la frontiera estică a UE # Agrobiznes
România, Ucraina și Republica Moldova au lansat o cooperare trilaterală pentru consolidarea siguranței sanitar-veterinare și alimentare la frontiera de est a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut la Botoșani, unde a fost semnat Protocolul de Cooperare dintre ANSVSA și Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului. Protocolul stabilește un cadru structurat […]
Cheiurile temporare pe Prut – cadrul legal aprobat ar debloca exporturile agricole, însă proiectele rămân suspendate # Agrobiznes
La aproape doi ani de la angajamentele publice din 2023 privind facilitarea construcției cheiurilor temporare pe Prut, proiectele rămân blocate, în pofida cadrului legal existent. Deși Parlamentul a votat modificările necesare, iar Guvernul a confirmat sprijinul politic, implementarea practică nu a avansat. Modificările legislative și promisiunile din 2023 Pe 23 iunie 2023, Legislativul a adoptat […]
Agricultura din Republica Moldova se desfășoară tot mai des într-un context dominat de secetă, perioade lungi fără precipitații sau precipitații ce afectează intervenția la timp pentru tratamente și fertilizări și temperaturi extreme. Dron Assistance SRL, distribuitor autorizat DJI în Republica Moldova, pune la dispoziția fermierilor gama de drone agricole DJI AGRAS, inclusiv modelul de vârf […]
Fermierii din zona de sud a țării afectați puternic de secetele repetate din ultimii ani, membri ai asociației Forța Fermierilor, transmit un mesaj public către autorități și anunță organizarea unui protest preventiv. Evenimentul va avea loc joi, 10 decembrie 2025, ora 10:30, în fața clădirii Guvernului de pe strada Pușkin și este prezentat ca un […]
Acționarii APM Constanța nu au aprobat încă finanțarea pentru achiziția portului Giurgiulești # Agrobiznes
Acționarii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța nu au alocat deocamdată fondurile necesare pentru achiziția firmei Danube Logistics SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Informația apare în raportul trimestrial al Fondului Proprietatea, acționar cu o participație de 20% la companie, se arată într-un articol Mold-street. Raportul notează că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor […]
În luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor în valoare totală de 8,10 milioane de lei. Banii fiind orientați către producători agricoli și proiecte de investiții în agricultură și mediul rural, prin diverse măsuri de sprijin. 740 mii de lei au fost direcționați către sectorul zootehnic, prin plăți directe. […]
Ce soiuri merită plantate în 2026? Pepiniera Aiud oferă opțiuni testate pentru livezi productive # Agrobiznes
Pepiniera Aiud – Cooperativa Agricolă este unul dintre furnizorii cei mai importanți de material săditor pomicol certificat din România, cu o experiență în pomicultură obținută începând cu anii 2000 și o extindere vastă în țările din regiune. Cooperativa lucrează într-un model de producție verificat și supravegheat de instituțiile responsabile de controlul calității materialului săditor, iar […]
Un nou plan strategic pentru sectorul strugurilor de masă: investiții de 98 milioane de dolari până în 2036 # Agrobiznes
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) au anunțat finalizarea fazei de elaborare a unei strategii menite să modernizeze și să consolideze lanțul valoric al strugurilor de masă din Republica Moldova. Documentul stabilește un cadru pe termen lung pentru o industrie competitivă, rezilientă la climă și incluzivă. […]
Directiva privind practicile comerciale neloiale: noi direcții de armonizare discutate de MAIA cu experți internaționali # Agrobiznes
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Camerei de Comerț și Industrie au analizat modul în care statele membre ale Uniunii Europene aplică Directiva (UE) 2019/633 referitoare la practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Discuțiile au avut loc în cadrul unei noi ședințe a Grupului de mentorat pentru transpunerea acquis-ului […]
Ion Curjos: „Doi hibrizi Dekalb ne-au oferit peste 6,5 t/ha fără irigare la Cahul. No-till, densități reduse, genetica și tehnologia respectată e secretul” # Agrobiznes
În sudul Republicii Moldova, porumbul rămâne o cultură cu risc foarte ridicat, însă pentru Ion Curjos, fondatorul Natcubi SRL din s. Larga Nouă, Cahul, porumbul este indispensabil, deoarece îi asigură respectarea obligațiilor contractuale față de cotași și, totodată, susține un asolament echilibrat în fermă. Astfel, nu poate să excludă total această cultură, în ciuda reducerii […]
Calamitățile afectează istoricul de creditare. Legumicultori: „Suntem excluși din sistemul bancar chiar și după ce achităm datoriile” # Agrobiznes
Istoria de creditare a multor legumicultori e rea din cauza calamităților care în unii ani îi lasă fără recolte, apoi, chiar dacă situația în următorul an e bună, iar legumicultorii își achită creditele, nimeresc în lista neagră a băncilor și nu mai pot lua credite de la bănci. Problema accesului la finanțare pentru legumicultori și […]
Ucraina: Pentru prima dată în istorie, procesarea internă a soiei și rapiței depășește exportul # Agrobiznes
Sezonul 2025/26 marchează una dintre cele mai profunde transformări din istoria recentă a piețelor ucrainene de soia și rapiță. Pentru prima dată, procesarea internă ajunge din urmă exporturile și chiar începe să le depășească, fenomen fără precedent pentru două culturi orientate tradițional către piețele externe. Concluzia aparține Victoriei Blașko, coordonatoare de analiză la ASAP Agri. […]
Sergiu Croitoru, SGS Moldova: „De 30 de ani certificăm procese și produse pentru a sprijini producătorii în accesarea piețelor externe” # Agrobiznes
SGS este lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării. Opereaza o rețea de peste 2.500 de laboratoare și centre de afaceri în 115 țări, susținute de o echipă de 99.500 de profesioniști dedicați. Având peste 145 de ani de excelență în domeniul serviciilor, îmbină precizia și acuratețea specifice companiilor elvețiene, pentru a sprijini organizațiile […]
Oleg Cojușneanu: „Am testat eficiența probioticelor la ferma de iepuri pentru a exclude antibioticele” # Agrobiznes
Oleg Cojușneanu este un tânăr antreprenor din raionul Anenii Noi care administrează o fermă de iepuri. Afacerea a fost inițiată cu zece ani în urmă din pasiunea pentru iepuri și a pornit de la câteva capete, iar astăzi în fermă cresc peste 4 000 de animale. „Am început a crește iepuri în ograda părintească. Ulterior, […]
ANSA: Interdicție totală pentru imaginile de fructe și legume pe produsele care conțin doar arome # Agrobiznes
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Etichetarea produselor alimentare care conțin arome Aceste modificări au survenit în mod special la art. 16 alin. (5)-(7) și stabilesc reguli mai stricte și mai clare […]
Ziua Mondială a Solului – 111 mii de hectare gestionate durabil în Moldova prin programe de sprijin pentru sol # Agrobiznes
Astăzi marcăm Ziua Mondială a Solului, o inițiativă lansată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care atrage atenția asupra rolului fundamental pe care solul îl are în agricultură, funcționarea ecosistemelor și securitatea alimentară. Pentru ediția din acest an, FAO a stabilit tema oficială a Zilei Mondiale a Solului – „Soluri sănătoase pentru […]
Fermierii micro, mici, mijlocii sau mari – cine sunt principalii beneficiari de subvenții în Moldova # Agrobiznes
De mulți ani, în agricultura moldovenească persistă ideea că subvențiile ajung, în proporție covârșitoare la fermierii mari, iar micile exploatații rămân cu puține șanse de sprijin. La aceste percepții se adaugă și poziția exprimată repetat de reprezentanți ai Asociației Forța Fermierilor, potrivit căreia cele mai multe resurse publice ar fi orientate spre marile exploatații, așa-numitele […]
Apel pentru investiții private în Moldova, lansat de UE: agricultură, procesare și dezvoltare rurală printre sectoarele prioritare # Agrobiznes
Comisia Europeană a publicat pe 4 septembrie un Call for Expressions of Interest adresat companiilor din UE, EEA și Republica Moldova, pentru a identifica proiecte private de investiții în sectoarele strategice ale economiei moldovenești. Anunțul a apărut pe platforma oficială a executivului european, în cadrul Direcției Generale pentru Vecinătate și Extindere (DG ENEST). Deși apelul este deschis […]
De la lansarea Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), în luna martie, și până la sfârșitul lunii noiembrie, 250 de afaceri agricole micro și mici au beneficiat de finanțare, dintre care 47 doar în luna noiembrie. Programul este implementat la nivel național, cu o participare mai intensă în zona de nord. Un element definitoriu […]
Victor Cazacu: „Statul poate stimula consumul de produse autohtone printr-un mecanism de cash-back la cumpărarea acestora” # Agrobiznes
Lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, campania „Cumpăr bun de-acasă” are un obiectiv frumos de creștere a consumului de produse autohtone. Efecte vizibile, ținând cont de experiența altor țări, se pot vedea doar dacă sunt activate câteva pârghii economice și tehnice care să schimbe modul în care funcționează piața, spune Victor Cazacu, fondatorul Pro […]
Ucraina a introdus un mecanism de control al exporturilor de soia și rapiță fără taxe vamale # Agrobiznes
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a stabilit un nou mecanism de monitorizare a exporturilor de soia și rapiță, menit să reglementeze utilizarea facilității de scutire de taxă vamală. Guvernul a adoptat hotărârea pe 3 noiembrie, potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, Mediului și Agriculturii. Documentul urmărește aplicarea corectă a scutirii de taxă vamală la […]
7 direcții pe care JICA le recomandă pentru dezvoltarea sectorului legumicol din Moldova, după doi ani de activități în proiectul „Dezvoltare Agricolă Durabilă” # Agrobiznes
Proiectul „Dezvoltare Agricolă Durabilă”, implementat în perioada martie 2024 – decembrie 2025 de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) și Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (JICA) și-a încheiat oficial activitatea în cadrul unui eveniment la Chișinău. Evenimentul i-a reunit pe legumicultorii membri ai Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Legume (APEL) – beneficiarii proiectului – […]
Exportatorii de fructe cer autorităților fluidizarea traficului la frontieră. „Întârzierile pun în pericol contractele” # Agrobiznes
Asociația „Moldova Fruct”, care reprezintă peste 290 de producători și exportatori de fructe, a transmis Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal o solicitare de intervenție imediată privind întârzierile repetate la punctele de trecere Albița-Leușeni și Sculeni-Sculeni. Problemele apărute în ultimele zile au readus în prim-plan vulnerabilități care afectează capacitatea țării de a-și onora contractele cu partenerii […]
O tranziție rapidă și prost gestionată către Future of Egypt, o structură cu legături militare desemnată drept noul cumpărător de stat pentru grâu în Egipt, a aruncat piața egipteană a grâului în dezordine și a zdruncinat încrederea furnizorilor globali. În decembrie 2024, guvernul a transferat pe neașteptate responsabilitatea achizițiilor de grâu de la Autoritatea Generală […]
Guvernul a aprobat actualizarea cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase, pentru a include noile categorii apărute pe piață și pentru a asigura un control mai riguros al calității. Principalele noutăți vizează introducerea categoriilor fără gluten, utilizarea obligatorie a sării iodate și reguli mai stricte de ambalare, etichetare și depozitare. Ce prevederi […]
Lansarea AIPROM în Moldova. Ce trebuie să cunoască fermierii despre colectarea ambalajelor de pesticide # Agrobiznes
Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM) a lansat oficial sucursala sa din Republica Moldova, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Centrul de Business şi Turism „Cricova-Vin”. Întâlnirea a reunit principalele companii din sectorul produselor de protecţia plantelor, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, ai mediului asociativ, precum şi fermieri interesaţi de un sistem modern […]
Cartea Istoriei Câmpului devine obligatorie. Analizele de sol – fundamentul noii evidențe agricole # Agrobiznes
Republica Moldova intră într-o etapă nouă de gestionare a terenurilor agricole. Cartea Istoriei Câmpului devine document obligatoriu pentru toți proprietarii și arendașii de terenuri agricole, conform Ordinului nr. 169/2025, publicat în Monitorul Oficial la 31 octombrie 2025. Regulamentul anexat Ordinului definește Cartea ca pe un document oficial, obligatoriu pentru fiecare parcelă agricolă. Aceasta înregistrează utilizarea […]
Ministerul Energiei a elaborat și publicat pentru uzul agricultorilor un ghid de sisteme agrivoltaice, „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Agenției germane pentru energie, dena, și al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie (BMWE) al Germaniei. Documentul oferă o bază pentru inițierea fermierilor și factorilor […]
Bulgaria: procesarea florii-soarelui pierde teren. Moldova și România – principalii furnizori # Agrobiznes
Bulgaria urmează tendința Uniunii Europene și își mărește suprafața de rapiță de toamnă pentru anul agricol 2026/27. În cei doi ani anteriori, suprafața recoltată de rapiță a scăzut puternic față de cea însămânțată, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În 2025 acest fenomen nu s-a mai repetat, astfel că producția a recuperat până la aproximativ 290.000 […]
Rezultatele colectei de alimente „Binele din coșul tău” – peste 20 de tone de alimente donate în sprijinul serviciilor sociale din toată țara # Agrobiznes
Banca de Alimente anunță rezultatele colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noiembrie în rețelele Kaufland și Linella din întreaga țară. Într-o singură zi, au fost donate 20 de tone de produse alimentare, datorită generozității oamenilor și implicării zecilor de voluntari. Produsele donate vor ajunge în cantine sociale, centre de zi, centre de plasament […]
Irina Pintea: tânăra care a transformat ferma familiei într-un ecosistem modern și pregătește 70 de tone de dovleac Butternut pentru piața UE # Agrobiznes
Irina Pintea este una dintre tinerele care au ales să rămână în agricultură și să continue un proiect început de părinții ei în anii 2000. Legătura ei cu domeniul a început devreme, la 14–15 ani, când introducea primele date contabile în gospodăria familiei, învățând alături de bunica ce înseamnă rigoarea financiară într-o fermă. De aici, […]
MAIA: Dosarele de subvenții post-investiție depășesc 1,4 miliarde de lei, resursele disponibile. Reforme din 2026 # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a oferit clarificări privind situația dosarelor de subvenționare aflate în examinare la AIPA și modul în care se va modifica sistemul de sprijin financiar pentru fermieri începând cu anul 2026. Volumul dosarelor post-investiționale aflate în lucru În prezent, la AIPA sunt în proces de evaluare aproximativ 2500 de dosare […]
2025 a fost un an de maturizare pentru Agromag.md, prima platformă digitală B2B dedicată exclusiv sectorului agricol din Republica Moldova. Lansat cu obiectivul de a digitaliza comerțul agricol, Agromag a devenit, în mai puțin de doi ani, un punct de referință pentru fermieri, distribuitori și companii care activează în acest domeniu. Agromag.md – acces la […]
Cum funcționează mecanismul prin care fermierii sunt lăsați fără bani când vând producția agricolă # Agrobiznes
An de an, mai mulți fermieri ajung în situația de a nu-și mai recupera banii pentru marfa livrată sau pentru serviciile prestate unor companii. Una dintre formele frecvente este cumpărarea producției agricole de către cumpărători ce se dovedesc a fi companii false, inexistente sau de fațadă. După ce fermierul livrează marfa cereale, floarea-soarelui etc. – […]
Deere & Company (NYSE: DE) a anunțat un profit net de 1,065 miliarde de dolari pentru trimestrul încheiat la 2 noiembrie 2025, ceea ce echivalează cu 3,93 USD pe acțiune, comparativ cu profitul net de 1,245 miliarde USD (4,55 USD pe acțiune) pentru trimestrul încheiat la 27 octombrie 2024. Pentru anul fiscal 2025, profitul net […]
Lidia Ionaș: „Am livrat strugurii direct către retailerii din UE. Calitatea rămâne criteriul decisiv” # Agrobiznes
Anul 2025 a pus agricultura la încercare, din cauza condițiilor vremii. Cu toate acestea, Ionex Trans a reușit să mențină calitatea strugurilor de masă prin intervenții rapide și bine programate. „Anul acesta a fost plin de provocări climaterice, dar am reușit să salvăm strugurii deoarece am acționat preventiv. În momentul în care am văzut că […]
Mihail Beșleaga, ProCredit Bank: „Credite, consultanță și acces la granturi – asigurăm sprijin complet fermierilor pentru a-și dezvolta afacerea” # Agrobiznes
La cea de-a XI-a ediție a Conferinței Naționale „Businessul Fructelor în Republica Moldova”, organizată de Asociația Moldova Fruct, ProCredit Bank – partener general al conferinței, a reiterat promisiunea de a sprijini sectorul pomicol prin soluții financiare moderne, consultanță personalizată și abordări inovatoare ce răspund direct provocărilor din domeniu. În cadrul prezentării cu titlul „Cum transformăm […]
Spumantele produse în Republica Moldova au obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța. În cadrul evenimentului, au fost evaluate 393 de mostre din 15 țări, iar vinurile spumante moldovenești s-au făcut remarcate atât prin numărul de medalii, cât și prin poziționarea în topul celor mai bune spumante […]
Dumitru Munteanu, Piramida Agro: „Recepționăm îngrășămintele azotoase în port. Avem ofertă pentru trei produse” # Agrobiznes
Piramida Agro, companie cu activitate constantă în importul și distribuția de fertilizanți în Republica Moldova, anunță recepționarea primelor loturi de sulfat de amoniu 21:24, nitrat de amoniu și uree – atât granulată, cât și prilată pentru noul sezon. Dumitru Munteanu, reprezentantul companiei, afirmă că disponibilitatea timpurie a stocurilor este importantă într-un sezon în care ferestrele […]
Universitatea Tehnică a Moldovei examinează modele europene de gestionare a fermelor didactice pentru a moderniza Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni, care dispune de 570 de hectare de terenuri agricole. Obiectivul este integrarea acestor resurse în activități academice, de cercetare și comerciale, după standarde utilizate în marile universități agricole din Europa. Facultatea de […]
KGS – grupul agroalimentar care deține și o fabrică de zahăr în Moldova – intră în cursa pentru Carrefour # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii din Polonia a propus ca Grupul Alimentar Național (KGS) să preia cele 750 de magazine și 40 de centre de distribuție Carrefour Polska, după ce retailerul francez a început procesul de vânzare. Pentru autoritățile poloneze, tranzacția ar fi punctul de plecare pentru un lanț național de retail, menit să reducă influența discounterilor străini, […]
Kernel, Ucraina: Industria de procesare a oleaginoaselor înregistrează cel mai mare deficit de materie primă din ultimul deceniu # Agrobiznes
Capacitățile de procesare ale Ucrainei ar putea depăși oferta de floarea-soarelui cu aproximativ 10,2 milioane de tone în sezonul 2025, ceea ce va intensifica competiția pentru materie primă și va reduce marjele de procesare. Concluziile sunt prezentate în raportul companiei „Kernel” pentru primul trimestru al anului financiar 2026 (iulie–septembrie). Potrivit raportului, recolta de floarea-soarelui din […]
La 28 noiembrie, Ucraina a recoltat 52,58 milioane tone de cereale de pe 10,42 milioane hectare, ceea ce reprezintă 89% din suprafața însămânțată. Suprafața include: Regiunile cu cele mai mari volume recoltate: Pentru culturile oleaginoase, până acum au fost recoltate 17,08 milioane tone, inclusiv: Recolta de sfeclă de zahăr a ajuns la 10,27 milioane tone […]
Legumicultorii din Moldova au beneficiat de instruiri complexe datorită suportului JICA și ADMA # Agrobiznes
Între 21 și 29 noiembrie 2025, în mai multe localități din Republica Moldova au avut loc instruiri tehnice dedicate tratamentului post-recoltare, depozitării legumelor, cultivării în sistem hidroponic și evaluării loturilor demonstrative cultivate în spații protejate. Activitățile au fost organizate în cadrul Proiectului „Dezvoltare Agricolă Durabilă”, implementat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) în parteneriat […]
Tarifele Căii Ferate cresc, volumele de cereale dispar: exporturile Moldovei intră în zonă de risc # Agrobiznes
Din luna septembrie 2025, anunțul privind intenția Căii Ferate din Moldova de a majora tarifele cu 7% a generat o reacție imediată în rândul operatorilor logistici implicați în transportul cerealelor. Deși administrația CFM a decis ulterior să mențină pentru o lună tarifele vechi, piața a reacționat rapid: volumele planificate pentru transportul din octombrie s-au prăbușit. […]
Peste 60 de fermieri s-au adunat pe 27 noiembrie, la Dubăsari, la evenimentul oficial de lansare MAS Seeds. Compania și-a prezentat portofoliul de hibrizi de floarea-soarelui și porumb adaptați regiunii, explicând tehnologiile de ameliorare, performanțele obținute în condițiile climaterice locale și tipul de suport pe care îl vor oferi fermierilor în următoarele campanii. Oferta include […]
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga fiind parte a delegației Republicii Moldova condusă de viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, a participat la Forumul Economic Germania-România-Republica Moldova de la Stuttgart. Evenimentul desfășurat în perioada 26-27 noiembrie 2025, a avut ca obiectiv consolidarea dialogului trilateral și intensificarea cooperării economice reciproc avantajoase. Participarea la eveniment reprezintă o necesitate strategică, […]
Conferința Businessul Fructelor: soluțiile producătorilor pentru livezile moderne și acces pe piețele externe # Agrobiznes
Circa 300 de producători și exportatori de fructe, alături de experți naționali și internaționali în pomicultură, participă la cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor în Moldova, cel mai important eveniment pomicol al anului. Organizată de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Uniunii Europene și al Agenției de Investiții din Moldova, conferința și-a consolidat, în […]
În Nord-Estul Republicii Moldova, hibrizii Pioneer PT314, PT315 și PT303 au depășit frecvent pragul de 4 t/ha, într-un an marcat de înghețuri târzii și presiune ridicată de dăunători. Totuși, tehnologia hibrizilor și managementul atent al fermierilor au oferit rezultate competitive. Mihai Bostan, promotor Corteva Agriscience, menționează aportul precipitațiilor din luna mai, care au permis umplerea […]
