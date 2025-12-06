Oleg Cojușneanu: „Am testat eficiența probioticelor la ferma de iepuri pentru a exclude antibioticele”

09:30

În primele patru luni ale sezonului 2025–2026, perioada iulie–octombrie, exporturile de porumb ale Republicii Moldova au început cu un ritm mai alert decât anul trecut. Volumul total a ajuns la 31,4 mii de tone, ceea ce reprezintă o creștere de 20,6% față de același interval din 2024, când au fost exportate 26 mii de tone. […]