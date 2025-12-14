Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri ai SUA și UE pentru a discuta despre viitorul păcii în Ucraina

Ziarul National, 14 decembrie 2025 06:45

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții Statelor Unite și Uniunii Europene la Berlin. Scop...

Acum o oră
06:45
Acum 6 ore
02:15
Trenul Przemyśl-Kiev evacuat în Polonia din cauza unei false alerte cu bombă Ziarul National
Trenul care legă legătura între orașul Przemyśl din Polonia și capitala Ucrainei, Kiev, a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei, din cauza un...
Acum 12 ore
21:00
Rusia atacă o navă turcească cu dronă în largul mării, acuză Ucraina; niciun rănit, nava își continuă drumul spre Egipt Ziarul National
Marina ucraineană a acuzat sâmbătă Rusia de un atac deliberat cu dronă asupra unei nave civile turce, incident petrecut la o zi după ce Moscova a l...
21:00
Din 13 decembrie 2025: Scăderi semnificative de temperatură și cer noros în întreaga țară Ziarul National
Republica Moldova se pregătește pentru o scădere generalizată a temperaturilor pe parcursul nopții și al zilei următoare. Diferențele de temperatur...
20:00
Alertă cu bombă la frontiera Moldovei: Trenul București-Kiev vizat, măsuri de securitate activate în Otaci Ziarul National
O alertă cu bombă a fost declanșată sâmbătă la frontiera nordică a Republicii Moldova, după ce autoritățile au fost informate despre o posibilă min...
20:00
Ales Bialiaţki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare în urma negocierilor internaționale cu regimul Lukaşenko Ziarul National
Militantul pentru drepturile omului, Ales Bialiaţki, şi-a dedicat zeci de ani vieţii deţinuţilor politici din Belarus. Eforturile sale i-au adus Pr...
Acum 24 ore
17:00
Germania sprijină Polonia cu soldați pentru fortificarea frontierei estice în fața amenințării rusești Ziarul National
Germania a anunțat planurile de a trimite un grup de soldați în Polonia pentru a participa la un proiect de întărire a frontierei estice a acestei ...
17:00
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei din Belarus după eliberarea a 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki Ziarul National
Un emisar al fostului președinte american Donald Trump, aflat într-o vizită în Belarus, a anunțat sâmbătă că Statele Unite vor ridica sancțiunile i...
17:00
SUA ridică sancțiunile pentru potasa din Belarus, Minsk eliberează zeci de deținuți politici după negocieri cu Donald Trump Ziarul National
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei (îngrășăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunțat trimisul președintelui Donald Tru...
17:00
Erdogan și Putin discută despre pacea între Ucraina și Rusia și își doresc implicarea SUA în soluționarea conflictului Ziarul National
Președintele turc Tayyip Erdogan, recent întors din Turkmenistan după o întrevedere cu Vladimir Putin, a exprimat dorința de a discuta cu președint...
15:00
Viitorul prim-ministru ceh, Andrej Babis, respinge sprijinul financiar pentru Ucraina și cere alternative Comisiei Europene Ziarul National
Republica Cehă nu va accepta să ofere nicio garanție pentru finanțarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru ceh Andrej Babis. Acesta...
14:00
Orașul Odesa și regiunea înconjurătoare, paralizate de pene de curent după un atac rusesc semnificativ asupra infrastructurii energetice a Ucrainei Ziarul National
Orașul portuar Odesa din sudul Ucrainei și regiunea adiacentă se confruntau sâmbătă cu întruperi majore de curent. Acestea au fost cauzate de un at...
09:00
Horoscopul zilei 13.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecProvocat să-și dovedească loialitatea, se confruntă cu o ocazie de a întări legături vechi. Contextul profesional se aliniază pentru a of...
08:00
Administrația Biden a întrerupt temporar schimbul de informații cu Israel din cauza conflictului din Gaza Ziarul National
Oficiali americani din domeniul informațiilor au suspendat pentru o perioadă scurtă transmiterea către Israel a anumitor informații importante pe d...
Ieri
03:00
UE îngheață activele rusești pe termen nelimitat pentru sprijinirea Ucrainei: Planul de 165 miliarde de euro și acordul cu Belgia în prim-plan Ziarul National
Uniunea Europeană a hotărât să îngheţe, fără o limită de timp, activele băncii centrale ruse aflate în Europa, eliminând un obstacol semnificativ î...
02:00
Rusia lovește porturile Odesa și Ciornomorsk: Trei nave turcești avariate în urma atacului Ziarul National
Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei vase turcești, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare. ...
01:00
Zelenski vizitează Kupiansk după recucerirea unor părți strategice de către forțele ucrainene Ziarul National
Forțele ucrainene au anunțat că au recucerit părți din orașul Kupiansk din nord-est, reușind să încercuiască trupele ruse aflate acolo. Președintel...
00:00
Ucraina intensifică atacurile asupra platformelor petroliere rusești din Marea Caspică, perturbând producția Moscovei Ziarul National
Ucraina a atacat din nou infrastructura energetică a Rusiei din Marea Caspică, dronle ucrainene lovind două platforme petroliere deținute de compan...
00:00
Atac ucrainean asupra unei rafinării de petrol din Rusia provoacă suspendarea producției la Slavneft-YANOS Ziarul National
Armata ucraineana a anuntat vineri ca a lovit o rafinarie importanta de petrol din regiunea rusa Iaroslavl, situata la nord-est de Moscova. Surse d...
12 decembrie 2025
23:00
Cipru promite sprijin decisiv pentru aderarea Moldovei la UE pe durata președinției Consiliului European Ziarul National
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o temă prioritară pentru Cipru în timpul președinției sale rotative a Consiliului European, ...
23:00
Tunel secret la granița Belarus-Polonia: 180 de imigranți trec pe neașteptate granița în Polonia Ziarul National
Peste 180 de imigranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au declarat oficialii polonezi de fronti...
21:00
Întâlnirile confidențiale dintre FBI și negociatorul Ucrainei cresc tensiunile diplomatice în Occident Ziarul National
Directorul FBI, Kash Patel, și adjunctul său, Dan Bongino, au avut întâlniri secrete cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov. ...
21:00
Schimbări meteorologice semnificative pe 13 decembrie 2025 Ziarul National
Pe 13 decembrie, Republica Moldova se va confrunta cu o schimbare semnificativă a vremii. Comparativ cu ziua anterioară, temperaturile vor scădea, ...
19:00
Nou centru multifuncțional sprijină persoanele vulnerabile din Copceac cu servicii esențiale Ziarul National
În satul Copceac a fost inaugurat un nou Centru multifuncțional de servicii sociale, destinat persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv vârstni...
19:00
Kremlinul condiționează armistițiul de retragerea trupelor ucrainene din Donbas și pregătește desfășurarea Gărzii Naționale Ruse în regiune Ziarul National
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a menționat recent că Moscova nu a examinat încă noile propuneri de pace revizuite...
18:00
Judecătorii și procurorii din România denunță abuzurile din justiție, iar ritmul anchetelor anticorupție scade după ridicarea MCV-ului Ziarul National
Peste 500 de judecători și procurori din România au denunțat ceea ce numesc abuzuri sistemice în cadrul sistemului judiciar al țării, percepută ca ...
17:00
Peste jumătate dintre elevii testați în Moldova și-au demonstrat abilitățile digitale avansate la prima evaluare națională Ziarul National
3.021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat recent la prima testare națională a competențelor digitale în Republica Moldova. Dintre ...
16:00
13 ani de transformare agricolă în Moldova: Proiectul MAC-P redefinește siguranța alimentară și crește exporturile Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în colaborare cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monit...
16:00
Republica Moldova și România își unesc forțele pentru a combate criminalitatea organizată transfrontalieră Ziarul National
Astăzi, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, a avut loc ceremonia oficială de semnare a Acordului de Cooperare între Procuratura pentru Co...
15:00
CADOURILE tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului Ziarul National
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărătu...
15:00
Universitatea din Cahul, pe cale să devină un pol educațional de referință sub umbrela UTM Ziarul National
Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul ar putea să se transforme într-un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Mold...
14:45
Vernisajul Vinului 2025: Un an triumfător pentru viticultura moldovenească Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Vernisajul Vinului de astăzi reprezintă o încheiere remarcabilă a unui an deosebit pentru Vinul Moldovei. Anul 202...
14:45
Banca centrală a Rusiei se luptă în instanță cu Euroclear pentru activele rusești blocate, după ce UE decide să folosească fondurile pentru ajutorul Ucrainei Ziarul National
Banca centrală a Rusiei a anunțat vineri că va sesiza justiția de la Moscova împotriva societății belgiene Euroclear. Aceasta deține cea mai mare p...
13:45
Chișinău și Skopje își întăresc legăturile europene prin colaborare în viticultură și agricultură Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agri...
13:45
Maia Sandu în Cipru: Republica Moldova pregătită să-și consolideze parcursul european sub Președinția Cipriotă a Consiliului UE Ziarul National
Domnule Președinte Christodoulides,Dragă Nikos,Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă şi pentru ospitalitatea generoasă.Mă bucur să mă aflu...
12:45
Încercare de omor la Cimișlia: condamnat la 11 ani după un conflict alimentat de alcool între foști prieteni de închisoare Ziarul National
Procuratura Cimișlia informează că recent, Judecătoria Cimișlia a emis o sentință într-un caz penal privind învinuirea unui bărbat de tentativa de ...
12:45
Extinderea proiectului de contoare inteligente analizată pentru implementare națională de Ministerul Energiei și PNUD Moldova Ziarul National
În cadrul ședinței Grupului de lucru privind contorizarea inteligentă, reprezentanții Ministerului Energiei, PNUD Moldova și operatorii de distribu...
12:45
Modernizarea sectorului manufacturier stimulează creșterea producției industriale în 2025 cu 3% Ziarul National
Producția industrială a crescut cu 3% în perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.Această creștere d...
12:45
Directorul secției arheologice a Muzeului Ermitaj, reținut în Polonia la cererea Ucrainei pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată și distrugerea patrimoniului cultural Ziarul National
Serviciile speciale poloneze au reținut un conducător al Muzeului rus Ermitaj căutat de Ucraina, după ce a efectuat săpături arheologice în perioad...
11:45
Procuratura Generală pedepsește drastic șoferii în stare de ebrietate: mașina confiscată și interdicție de conducere pentru un recidivist Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la cererea acuzatorilor de stat din Chișinău, instanța de judecată a emis recent o sentință prin care a fost con...
08:45
Horoscopul zilei 12.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi plină de provocări se conturează, dar reușești să depășești orice obstacol cu încredere și determinare. Schimbări pozitive îți ies î...
Mai mult de 2 zile în urmă
02:45
Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus pentru preluarea activelor internaționale fără numerar, cu termen prelungit până în ianuarie de Trezoreria SUA Ziarul National
Compania rusă Lukoil a ales oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale. Această ofertă este preferată în detrimentul alt...
00:45
Donald Trump, nemulțumit de tergiversările Kievului și Moscovei, cere acțiuni concrete pentru pace Ziarul National
Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de situația din Ucraina și Rusia, a dezvăluit joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ...
11 decembrie 2025
23:45
Contactele dintre Putin și Maduro alimentează speculațiile despre posibila retragere a liderului venezuelean în Belarus pe fondul presiunilor americane conduse de Trump Ziarul National
Rusia și Belarus, aliatul său apropiat, au luat legătura joi cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preș...
22:45
NATO propune testarea lui Putin pentru intențiile de pace în Ucraina, avertizează despre rolul Chinei în susținerea războiului rus Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi o inițiativă inedită: „testarea” lui Vladimir Putin pentru a verifica dacă acesta „dorește pac...
21:45
Schimbări meteorologice pe 12 decembrie 2025: Republica Moldova Ziarul National
Mâine, 12 decembrie 2025, Republica Moldova va continua să experimenteze temperaturi cu doar mici variații față de astăzi, însă schimbările de vrem...
19:45
Polonia, tot mai izolată de marile negocieri de pace cu Ucraina, își manifestă nemulțumirea față de excludere Ziarul National
Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei s-au întâlnit recent la Londra pentru a discuta presiunea urgentă a Washingtonului cu privir...
18:45
Strategii inovatoare pentru integrarea copiilor vulnerabili și refugiaților în sistemul educațional discutate la masa rotundă organizată de Ministerul Educației și Cercetării Ziarul National
Programul de educație accelerată destinat copiilor din familii vulnerabile a fost subiectul unei mese rotunde, la care au participat specialiști di...
18:45
Ministerul Agriculturii intensifică dialogul cu sectorul morăritului și panificației pentru soluții eficiente Ziarul National
11 decembrie 2025, Chișinău - Subiectele de interes pentru sectorul morăritului și panificației au fost dezbătute astăzi într-o ședință organizată ...
18:45
Rusia solicită explicații Marii Britanii privind rolul soldatului ucis în Ucraina și acuză sprijinul acordat Kievului Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a afirmat joi că Marea Britanie trebuie să descrie clar scopul prezenței...
