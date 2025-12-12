Banca centrală a Rusiei se luptă în instanță cu Euroclear pentru activele rusești blocate, după ce UE decide să folosească fondurile pentru ajutorul Ucrainei

Ziarul National, 12 decembrie 2025 14:45

Banca centrală a Rusiei a anunțat vineri că va sesiza justiția de la Moscova împotriva societății belgiene Euroclear. Aceasta deține cea mai mare p...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 5 minute
15:00
CADOURILE tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului Ziarul National
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărătu...
15:00
Universitatea din Cahul, pe cale să devină un pol educațional de referință sub umbrela UTM Ziarul National
Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul ar putea să se transforme într-un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Mold...
Acum 30 minute
14:45
Vernisajul Vinului 2025: Un an triumfător pentru viticultura moldovenească Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Vernisajul Vinului de astăzi reprezintă o încheiere remarcabilă a unui an deosebit pentru Vinul Moldovei. Anul 202...
14:45
Banca centrală a Rusiei se luptă în instanță cu Euroclear pentru activele rusești blocate, după ce UE decide să folosească fondurile pentru ajutorul Ucrainei Ziarul National
Banca centrală a Rusiei a anunțat vineri că va sesiza justiția de la Moscova împotriva societății belgiene Euroclear. Aceasta deține cea mai mare p...
Acum 2 ore
13:45
Chișinău și Skopje își întăresc legăturile europene prin colaborare în viticultură și agricultură Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agri...
13:45
Maia Sandu în Cipru: Republica Moldova pregătită să-și consolideze parcursul european sub Președinția Cipriotă a Consiliului UE Ziarul National
Domnule Președinte Christodoulides,Dragă Nikos,Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă şi pentru ospitalitatea generoasă.Mă bucur să mă aflu...
Acum 4 ore
12:45
Încercare de omor la Cimișlia: condamnat la 11 ani după un conflict alimentat de alcool între foști prieteni de închisoare Ziarul National
Procuratura Cimișlia informează că recent, Judecătoria Cimișlia a emis o sentință într-un caz penal privind învinuirea unui bărbat de tentativa de ...
12:45
Extinderea proiectului de contoare inteligente analizată pentru implementare națională de Ministerul Energiei și PNUD Moldova Ziarul National
În cadrul ședinței Grupului de lucru privind contorizarea inteligentă, reprezentanții Ministerului Energiei, PNUD Moldova și operatorii de distribu...
12:45
Modernizarea sectorului manufacturier stimulează creșterea producției industriale în 2025 cu 3% Ziarul National
Producția industrială a crescut cu 3% în perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.Această creștere d...
12:45
Directorul secției arheologice a Muzeului Ermitaj, reținut în Polonia la cererea Ucrainei pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată și distrugerea patrimoniului cultural Ziarul National
Serviciile speciale poloneze au reținut un conducător al Muzeului rus Ermitaj căutat de Ucraina, după ce a efectuat săpături arheologice în perioad...
11:45
Procuratura Generală pedepsește drastic șoferii în stare de ebrietate: mașina confiscată și interdicție de conducere pentru un recidivist Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la cererea acuzatorilor de stat din Chișinău, instanța de judecată a emis recent o sentință prin care a fost con...
Acum 8 ore
08:45
Horoscopul zilei 12.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi plină de provocări se conturează, dar reușești să depășești orice obstacol cu încredere și determinare. Schimbări pozitive îți ies î...
Acum 12 ore
02:45
Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus pentru preluarea activelor internaționale fără numerar, cu termen prelungit până în ianuarie de Trezoreria SUA Ziarul National
Compania rusă Lukoil a ales oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale. Această ofertă este preferată în detrimentul alt...
Acum 24 ore
00:45
Donald Trump, nemulțumit de tergiversările Kievului și Moscovei, cere acțiuni concrete pentru pace Ziarul National
Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de situația din Ucraina și Rusia, a dezvăluit joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ...
11 decembrie 2025
23:45
Contactele dintre Putin și Maduro alimentează speculațiile despre posibila retragere a liderului venezuelean în Belarus pe fondul presiunilor americane conduse de Trump Ziarul National
Rusia și Belarus, aliatul său apropiat, au luat legătura joi cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preș...
22:45
NATO propune testarea lui Putin pentru intențiile de pace în Ucraina, avertizează despre rolul Chinei în susținerea războiului rus Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi o inițiativă inedită: „testarea” lui Vladimir Putin pentru a verifica dacă acesta „dorește pac...
21:45
Schimbări meteorologice pe 12 decembrie 2025: Republica Moldova Ziarul National
Mâine, 12 decembrie 2025, Republica Moldova va continua să experimenteze temperaturi cu doar mici variații față de astăzi, însă schimbările de vrem...
19:45
Polonia, tot mai izolată de marile negocieri de pace cu Ucraina, își manifestă nemulțumirea față de excludere Ziarul National
Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei s-au întâlnit recent la Londra pentru a discuta presiunea urgentă a Washingtonului cu privir...
18:45
Strategii inovatoare pentru integrarea copiilor vulnerabili și refugiaților în sistemul educațional discutate la masa rotundă organizată de Ministerul Educației și Cercetării Ziarul National
Programul de educație accelerată destinat copiilor din familii vulnerabile a fost subiectul unei mese rotunde, la care au participat specialiști di...
18:45
Ministerul Agriculturii intensifică dialogul cu sectorul morăritului și panificației pentru soluții eficiente Ziarul National
11 decembrie 2025, Chișinău - Subiectele de interes pentru sectorul morăritului și panificației au fost dezbătute astăzi într-o ședință organizată ...
18:45
Rusia solicită explicații Marii Britanii privind rolul soldatului ucis în Ucraina și acuză sprijinul acordat Kievului Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a afirmat joi că Marea Britanie trebuie să descrie clar scopul prezenței...
18:45
Fraude la examenele naționale: sancțiuni pentru profesori și directori din 18 școli din țară Ziarul National
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au des...
18:45
Mark Rutte avertizează: „Europa trebuie să acționeze acum pentru a evita un potențial conflict major cu Rusia” Ziarul National
Şeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliaţii să îşi intensifice eforturile de apărare pentru a evita un conflict cu Rusia. Acesta ar putea atinge...
Ieri
14:45
Revenirea la note în clasele primare: Dialog amplu între profesori și experți pentru o tranziție educațională eficientă Ziarul National
Evaluarea elevilor din clasele primare a fost subiectul unei discuții ample, desfășurate într-un format hibrid, adunând peste 2.500 de profesori, c...
14:45
Propunere de concesii teritoriale ale Ucrainei, în cadrul unui plan de pace, transmisă lui Trump de cancelarul german Merz Ziarul National
O propunere referitoare la concesiile teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace menit să pună capăt conflictului din Ucraina i-a fost trans...
14:45
Parteneriatul economic între Moldova și PNUD, un impuls pentru IMM-uri și digitalizare Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o discuție cu Daniela Gasparikova, reprezentanta rezi...
14:45
Eugeniu Osmochescu discută priorități strategice pentru dezvoltare economică și digitalizare cu partenerii internaționali Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a purtat discuții cu instituțiile financiare internaționale și comunitățile donatorilor, în numele Ministerul...
12:45
Avertisment de ULTIMĂ ORĂ al serviciilor secrete ucrainene: Rusia creează o armată de DRONE în Transnistria, care urmează să fie folosită ca trambulină împotriva Ucrainei și destabilizarea R. Moldova Ziarul National
Rusia și-a intensificat în mod fulgerător activitatea strategică și militară în regiunea separatistă Transnistria, cu scopul de a crea un nou f...
12:45
Moldova pregătește un sistem modern de evaluare a elevilor în parteneriat cu OECD Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare, sprijiniti de Organizația pentru Cooperare si Dezv...
12:45
Dronele ucrainene atacă în premieră platforma petrolieră a Rusiei în Marea Caspică, susține SBU Ziarul National
Drone ucrainene au atacat pentru prima dată o platformă petrolieră ce aparține Rusiei, în Marea Caspică. Prin aceasta, a fost întreruptă extracția ...
12:15
Planul controversat al lui Trump: investiții americane în Rusia și reluarea livrărilor energetice către Europa, comparat cu pactul de la Yalta Ziarul National
Planul de pace propus de fostul președinte american Donald Trump pentru Ucraina cuprinde inițiative care urmăresc restabilirea livrărilor de energi...
12:15
Republica Moldova pregătește un nou profil de țară pentru locuințe și dezvoltare urbană în colaborare cu UNECE Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) alături de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) au comunicat că, la 01 octom...
11:45
Dispută sângeroasă lângă Stadionul Zimbru: Condamnat la 10 ani după o cerere de ajutor financiar ajunsă la un atac violent Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că, recent, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un bărbat la 10 ani de închisoare într-u...
10:45
Maia Sandu în vizită oficială în Cipru: Discuții cruciale pentru aderarea Moldovei la UE și extinderea cooperării bilaterale Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială vineri, 12 decembrie, în Republica Cipru. Aceasta este țara care va prelua ...
10 decembrie 2025
21:15
Starmer, Macron și Merz în dialog cu Trump: presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace propus de SUA Ziarul National
Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania au avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Discuția a fost axat...
21:15
Vremea în Republica Moldova: Schimbări moderate pe 11 decembrie 2025 Ziarul National
Joi, 11 decembrie, vremea în Republica Moldova va aduce schimbări moderate față de ziua precedentă. Temperaturile medii vor crește ușor, dar se vor...
20:15
Justiția austriacă blochează extrădarea lui Dmitro Firtaș în SUA după 11 ani de procese îndrăgite Ziarul National
După un proces judiciar care a durat 11 ani, instanțele austriace au respins definitiv încercările Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrai...
19:15
Dan Perciun subliniază toleranța zero față de corupție la evenimentul „EDU for Integrity” organizat de Transparency International Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a luat parte la evenimentul „EDU for Integrity: Formarea unei generații reziliente prin educație și...
18:15
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa pun presiune pe livrările de gaz lichefiat din Grecia via conducta Transbalkană Ziarul National
Dronele rusești au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, Ucraina, unde se află conducte majore, inclusiv cea care transportă g...
18:15
CNED, transformat în pilonul principal al finanțării energiei sustenabile în Moldova Ziarul National
Guvernul a aprobat recent un proiect de Hotărâre ce transformă și extinde rolul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), care devine prin...
18:15
Campionatul European de kettlebell la Chișinău: Performanțe remarcabile ale sportivilor moldoveni Ziarul National
Republica Moldova a fost gazda Campionatului European de kettlebell, în perioada 4-7 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și a r...
17:45
ULTIMA ORĂ // Soarta lui Dodon, în mâinile lui Plahotniuc și Iaralov. Socialistul poate ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok” Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc și fostul său colaborator, Serghei Iaralov, ar urma să fi audiați în calitate de martori în așa-zisul dosar „kuliok”...
17:30
Procuratura din Bălți deschide porțile pentru studenți de Ziua Drepturilor Omului: educație și prevenție în prim-plan Ziarul National
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care este marcată anual pe 10 decembrie, Procuratura din Bălți a desfășurat „Ziua Ușilor Desch...
16:45
Europa în impas: Ajutorul destinat Ucrainei riscă să atingă un minim istoric în 2025, avertizează Kiel Institute Ziarul National
Ajutorul militar destinat Ucrainei riscă să ajungă la cel mai scăzut nivel în 2025, conform unui avertisment emis miercuri de institutul german de ...
16:45
Alertă Galbenă de Ceață 10.12.2025 - 11.12.2025 Ziarul National
Se anunță cod galben de ceață pe arii extinse, începând cu data de 10 decembrie 2025, ora 19, și până pe 11 decembrie 2025, ora 11. Vizibilitatea v...
16:45
Dialog strategic între Republica Moldova și China: noi oportunități economice în prim-plan Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu s-a întâlnit cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.În cadrul discuțiilor, oficialii au a...
16:45
ULTIMA ORĂ // Funcție NOUĂ pentru fostul premier Dorin Recean. Maia Sandu a semnat DECRETUL Ziarul National
Ex-premierul Dorin Recean, care a condus Guvernul R. Moldova din 2023 și până în toamna anului 2025, a fost numit astăzi în funcția de emisar sp...
15:45
OPEM și OPCOM anunță lansarea piețelor de energie electrică în Republica Moldova în decembrie 2025 Ziarul National
Operatorul Pieței de Energie M „OPEM” S.R.L. din Republica Moldova și OPCOM, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România, a...
15:45
Inovație agricolă și soluții moderne prezentate la Agrotek Arena: Târgul „Realizări și oportunități” revine în Chișinău Ziarul National
10 decembrie 2025, Chișinău - Pe 18 decembrie 2025, va avea loc ediția a doua a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, la A...
15:45
Moscova primește cu satisfacție observațiile lui Trump despre conflictul din Ucraina, conform viziunii sale Ziarul National
Kremlinul a salutat, miercuri, declarațiile recente ale fostului președinte american, Donald Trump. Într-un interviu pentru Politico, acesta a afir...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.