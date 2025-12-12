Nou centru multifuncțional sprijină persoanele vulnerabile din Copceac cu servicii esențiale
Ziarul National, 12 decembrie 2025 19:00
În satul Copceac a fost inaugurat un nou Centru multifuncțional de servicii sociale, destinat persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv vârstni...
Acum 30 minute
19:00
19:00
Kremlinul condiționează armistițiul de retragerea trupelor ucrainene din Donbas și pregătește desfășurarea Gărzii Naționale Ruse în regiune # Ziarul National
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a menționat recent că Moscova nu a examinat încă noile propuneri de pace revizuite...
Acum 2 ore
18:00
Judecătorii și procurorii din România denunță abuzurile din justiție, iar ritmul anchetelor anticorupție scade după ridicarea MCV-ului # Ziarul National
Peste 500 de judecători și procurori din România au denunțat ceea ce numesc abuzuri sistemice în cadrul sistemului judiciar al țării, percepută ca ...
Acum 4 ore
17:00
Peste jumătate dintre elevii testați în Moldova și-au demonstrat abilitățile digitale avansate la prima evaluare națională # Ziarul National
3.021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat recent la prima testare națională a competențelor digitale în Republica Moldova. Dintre ...
16:00
13 ani de transformare agricolă în Moldova: Proiectul MAC-P redefinește siguranța alimentară și crește exporturile # Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în colaborare cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monit...
16:00
Republica Moldova și România își unesc forțele pentru a combate criminalitatea organizată transfrontalieră # Ziarul National
Astăzi, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, a avut loc ceremonia oficială de semnare a Acordului de Cooperare între Procuratura pentru Co...
Acum 6 ore
15:00
CADOURILE tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # Ziarul National
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărătu...
15:00
Universitatea din Cahul, pe cale să devină un pol educațional de referință sub umbrela UTM # Ziarul National
Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul ar putea să se transforme într-un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Mold...
14:45
12 decembrie 2025, Chișinău - Vernisajul Vinului de astăzi reprezintă o încheiere remarcabilă a unui an deosebit pentru Vinul Moldovei. Anul 202...
14:45
Banca centrală a Rusiei se luptă în instanță cu Euroclear pentru activele rusești blocate, după ce UE decide să folosească fondurile pentru ajutorul Ucrainei # Ziarul National
Banca centrală a Rusiei a anunțat vineri că va sesiza justiția de la Moscova împotriva societății belgiene Euroclear. Aceasta deține cea mai mare p...
13:45
Chișinău și Skopje își întăresc legăturile europene prin colaborare în viticultură și agricultură # Ziarul National
12 decembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agri...
13:45
Maia Sandu în Cipru: Republica Moldova pregătită să-și consolideze parcursul european sub Președinția Cipriotă a Consiliului UE # Ziarul National
Domnule Președinte Christodoulides,Dragă Nikos,Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă şi pentru ospitalitatea generoasă.Mă bucur să mă aflu...
Acum 8 ore
12:45
Încercare de omor la Cimișlia: condamnat la 11 ani după un conflict alimentat de alcool între foști prieteni de închisoare # Ziarul National
Procuratura Cimișlia informează că recent, Judecătoria Cimișlia a emis o sentință într-un caz penal privind învinuirea unui bărbat de tentativa de ...
12:45
Extinderea proiectului de contoare inteligente analizată pentru implementare națională de Ministerul Energiei și PNUD Moldova # Ziarul National
În cadrul ședinței Grupului de lucru privind contorizarea inteligentă, reprezentanții Ministerului Energiei, PNUD Moldova și operatorii de distribu...
12:45
Modernizarea sectorului manufacturier stimulează creșterea producției industriale în 2025 cu 3% # Ziarul National
Producția industrială a crescut cu 3% în perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.Această creștere d...
12:45
Directorul secției arheologice a Muzeului Ermitaj, reținut în Polonia la cererea Ucrainei pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată și distrugerea patrimoniului cultural # Ziarul National
Serviciile speciale poloneze au reținut un conducător al Muzeului rus Ermitaj căutat de Ucraina, după ce a efectuat săpături arheologice în perioad...
11:45
Procuratura Generală pedepsește drastic șoferii în stare de ebrietate: mașina confiscată și interdicție de conducere pentru un recidivist # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la cererea acuzatorilor de stat din Chișinău, instanța de judecată a emis recent o sentință prin care a fost con...
Acum 12 ore
08:45
♈️ BerbecO zi plină de provocări se conturează, dar reușești să depășești orice obstacol cu încredere și determinare. Schimbări pozitive îți ies î...
Acum 24 ore
02:45
Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus pentru preluarea activelor internaționale fără numerar, cu termen prelungit până în ianuarie de Trezoreria SUA # Ziarul National
Compania rusă Lukoil a ales oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale. Această ofertă este preferată în detrimentul alt...
00:45
Donald Trump, nemulțumit de tergiversările Kievului și Moscovei, cere acțiuni concrete pentru pace # Ziarul National
Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de situația din Ucraina și Rusia, a dezvăluit joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ...
11 decembrie 2025
23:45
Contactele dintre Putin și Maduro alimentează speculațiile despre posibila retragere a liderului venezuelean în Belarus pe fondul presiunilor americane conduse de Trump # Ziarul National
Rusia și Belarus, aliatul său apropiat, au luat legătura joi cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preș...
22:45
NATO propune testarea lui Putin pentru intențiile de pace în Ucraina, avertizează despre rolul Chinei în susținerea războiului rus # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi o inițiativă inedită: „testarea” lui Vladimir Putin pentru a verifica dacă acesta „dorește pac...
21:45
Mâine, 12 decembrie 2025, Republica Moldova va continua să experimenteze temperaturi cu doar mici variații față de astăzi, însă schimbările de vrem...
19:45
Polonia, tot mai izolată de marile negocieri de pace cu Ucraina, își manifestă nemulțumirea față de excludere # Ziarul National
Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei s-au întâlnit recent la Londra pentru a discuta presiunea urgentă a Washingtonului cu privir...
Ieri
18:45
Strategii inovatoare pentru integrarea copiilor vulnerabili și refugiaților în sistemul educațional discutate la masa rotundă organizată de Ministerul Educației și Cercetării # Ziarul National
Programul de educație accelerată destinat copiilor din familii vulnerabile a fost subiectul unei mese rotunde, la care au participat specialiști di...
18:45
Ministerul Agriculturii intensifică dialogul cu sectorul morăritului și panificației pentru soluții eficiente # Ziarul National
11 decembrie 2025, Chișinău - Subiectele de interes pentru sectorul morăritului și panificației au fost dezbătute astăzi într-o ședință organizată ...
18:45
Rusia solicită explicații Marii Britanii privind rolul soldatului ucis în Ucraina și acuză sprijinul acordat Kievului # Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a afirmat joi că Marea Britanie trebuie să descrie clar scopul prezenței...
18:45
Fraude la examenele naționale: sancțiuni pentru profesori și directori din 18 școli din țară # Ziarul National
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au des...
18:45
Mark Rutte avertizează: „Europa trebuie să acționeze acum pentru a evita un potențial conflict major cu Rusia” # Ziarul National
Şeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliaţii să îşi intensifice eforturile de apărare pentru a evita un conflict cu Rusia. Acesta ar putea atinge...
14:45
Revenirea la note în clasele primare: Dialog amplu între profesori și experți pentru o tranziție educațională eficientă # Ziarul National
Evaluarea elevilor din clasele primare a fost subiectul unei discuții ample, desfășurate într-un format hibrid, adunând peste 2.500 de profesori, c...
14:45
Propunere de concesii teritoriale ale Ucrainei, în cadrul unui plan de pace, transmisă lui Trump de cancelarul german Merz # Ziarul National
O propunere referitoare la concesiile teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace menit să pună capăt conflictului din Ucraina i-a fost trans...
14:45
Parteneriatul economic între Moldova și PNUD, un impuls pentru IMM-uri și digitalizare # Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o discuție cu Daniela Gasparikova, reprezentanta rezi...
14:45
Eugeniu Osmochescu discută priorități strategice pentru dezvoltare economică și digitalizare cu partenerii internaționali # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a purtat discuții cu instituțiile financiare internaționale și comunitățile donatorilor, în numele Ministerul...
12:45
Avertisment de ULTIMĂ ORĂ al serviciilor secrete ucrainene: Rusia creează o armată de DRONE în Transnistria, care urmează să fie folosită ca trambulină împotriva Ucrainei și destabilizarea R. Moldova # Ziarul National
Rusia și-a intensificat în mod fulgerător activitatea strategică și militară în regiunea separatistă Transnistria, cu scopul de a crea un nou f...
12:45
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare, sprijiniti de Organizația pentru Cooperare si Dezv...
12:45
Dronele ucrainene atacă în premieră platforma petrolieră a Rusiei în Marea Caspică, susține SBU # Ziarul National
Drone ucrainene au atacat pentru prima dată o platformă petrolieră ce aparține Rusiei, în Marea Caspică. Prin aceasta, a fost întreruptă extracția ...
12:15
Planul controversat al lui Trump: investiții americane în Rusia și reluarea livrărilor energetice către Europa, comparat cu pactul de la Yalta # Ziarul National
Planul de pace propus de fostul președinte american Donald Trump pentru Ucraina cuprinde inițiative care urmăresc restabilirea livrărilor de energi...
12:15
Republica Moldova pregătește un nou profil de țară pentru locuințe și dezvoltare urbană în colaborare cu UNECE # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) alături de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) au comunicat că, la 01 octom...
11:45
Dispută sângeroasă lângă Stadionul Zimbru: Condamnat la 10 ani după o cerere de ajutor financiar ajunsă la un atac violent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că, recent, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un bărbat la 10 ani de închisoare într-u...
10:45
Maia Sandu în vizită oficială în Cipru: Discuții cruciale pentru aderarea Moldovei la UE și extinderea cooperării bilaterale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială vineri, 12 decembrie, în Republica Cipru. Aceasta este țara care va prelua ...
10 decembrie 2025
21:15
Starmer, Macron și Merz în dialog cu Trump: presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace propus de SUA # Ziarul National
Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania au avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Discuția a fost axat...
21:15
Joi, 11 decembrie, vremea în Republica Moldova va aduce schimbări moderate față de ziua precedentă. Temperaturile medii vor crește ușor, dar se vor...
20:15
Justiția austriacă blochează extrădarea lui Dmitro Firtaș în SUA după 11 ani de procese îndrăgite # Ziarul National
După un proces judiciar care a durat 11 ani, instanțele austriace au respins definitiv încercările Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrai...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Dan Perciun subliniază toleranța zero față de corupție la evenimentul „EDU for Integrity” organizat de Transparency International # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a luat parte la evenimentul „EDU for Integrity: Formarea unei generații reziliente prin educație și...
18:15
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa pun presiune pe livrările de gaz lichefiat din Grecia via conducta Transbalkană # Ziarul National
Dronele rusești au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, Ucraina, unde se află conducte majore, inclusiv cea care transportă g...
18:15
CNED, transformat în pilonul principal al finanțării energiei sustenabile în Moldova # Ziarul National
Guvernul a aprobat recent un proiect de Hotărâre ce transformă și extinde rolul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), care devine prin...
18:15
Campionatul European de kettlebell la Chișinău: Performanțe remarcabile ale sportivilor moldoveni # Ziarul National
Republica Moldova a fost gazda Campionatului European de kettlebell, în perioada 4-7 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și a r...
17:45
ULTIMA ORĂ // Soarta lui Dodon, în mâinile lui Plahotniuc și Iaralov. Socialistul poate ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok” # Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc și fostul său colaborator, Serghei Iaralov, ar urma să fi audiați în calitate de martori în așa-zisul dosar „kuliok”...
17:30
Procuratura din Bălți deschide porțile pentru studenți de Ziua Drepturilor Omului: educație și prevenție în prim-plan # Ziarul National
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care este marcată anual pe 10 decembrie, Procuratura din Bălți a desfășurat „Ziua Ușilor Desch...
16:45
Europa în impas: Ajutorul destinat Ucrainei riscă să atingă un minim istoric în 2025, avertizează Kiel Institute # Ziarul National
Ajutorul militar destinat Ucrainei riscă să ajungă la cel mai scăzut nivel în 2025, conform unui avertisment emis miercuri de institutul german de ...
