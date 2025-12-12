Extinderea proiectului de contoare inteligente analizată pentru implementare națională de Ministerul Energiei și PNUD Moldova
Ziarul National, 12 decembrie 2025 12:45
În cadrul ședinței Grupului de lucru privind contorizarea inteligentă, reprezentanții Ministerului Energiei, PNUD Moldova și operatorii de distribu...
Acum 30 minute
12:45
Încercare de omor la Cimișlia: condamnat la 11 ani după un conflict alimentat de alcool între foști prieteni de închisoare # Ziarul National
Procuratura Cimișlia informează că recent, Judecătoria Cimișlia a emis o sentință într-un caz penal privind învinuirea unui bărbat de tentativa de ...
12:45
Extinderea proiectului de contoare inteligente analizată pentru implementare națională de Ministerul Energiei și PNUD Moldova # Ziarul National
În cadrul ședinței Grupului de lucru privind contorizarea inteligentă, reprezentanții Ministerului Energiei, PNUD Moldova și operatorii de distribu...
12:45
Modernizarea sectorului manufacturier stimulează creșterea producției industriale în 2025 cu 3% # Ziarul National
Producția industrială a crescut cu 3% în perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.Această creștere d...
12:45
Directorul secției arheologice a Muzeului Ermitaj, reținut în Polonia la cererea Ucrainei pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată și distrugerea patrimoniului cultural # Ziarul National
Serviciile speciale poloneze au reținut un conducător al Muzeului rus Ermitaj căutat de Ucraina, după ce a efectuat săpături arheologice în perioad...
Acum 2 ore
11:45
Procuratura Generală pedepsește drastic șoferii în stare de ebrietate: mașina confiscată și interdicție de conducere pentru un recidivist # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la cererea acuzatorilor de stat din Chișinău, instanța de judecată a emis recent o sentință prin care a fost con...
Acum 6 ore
08:45
♈️ BerbecO zi plină de provocări se conturează, dar reușești să depășești orice obstacol cu încredere și determinare. Schimbări pozitive îți ies î...
Acum 12 ore
02:45
Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus pentru preluarea activelor internaționale fără numerar, cu termen prelungit până în ianuarie de Trezoreria SUA # Ziarul National
Compania rusă Lukoil a ales oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale. Această ofertă este preferată în detrimentul alt...
00:45
Donald Trump, nemulțumit de tergiversările Kievului și Moscovei, cere acțiuni concrete pentru pace # Ziarul National
Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de situația din Ucraina și Rusia, a dezvăluit joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ...
Acum 24 ore
23:45
Contactele dintre Putin și Maduro alimentează speculațiile despre posibila retragere a liderului venezuelean în Belarus pe fondul presiunilor americane conduse de Trump # Ziarul National
Rusia și Belarus, aliatul său apropiat, au luat legătura joi cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preș...
22:45
NATO propune testarea lui Putin pentru intențiile de pace în Ucraina, avertizează despre rolul Chinei în susținerea războiului rus # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi o inițiativă inedită: „testarea” lui Vladimir Putin pentru a verifica dacă acesta „dorește pac...
21:45
Mâine, 12 decembrie 2025, Republica Moldova va continua să experimenteze temperaturi cu doar mici variații față de astăzi, însă schimbările de vrem...
19:45
Polonia, tot mai izolată de marile negocieri de pace cu Ucraina, își manifestă nemulțumirea față de excludere # Ziarul National
Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei s-au întâlnit recent la Londra pentru a discuta presiunea urgentă a Washingtonului cu privir...
18:45
Strategii inovatoare pentru integrarea copiilor vulnerabili și refugiaților în sistemul educațional discutate la masa rotundă organizată de Ministerul Educației și Cercetării # Ziarul National
Programul de educație accelerată destinat copiilor din familii vulnerabile a fost subiectul unei mese rotunde, la care au participat specialiști di...
18:45
Ministerul Agriculturii intensifică dialogul cu sectorul morăritului și panificației pentru soluții eficiente # Ziarul National
11 decembrie 2025, Chișinău - Subiectele de interes pentru sectorul morăritului și panificației au fost dezbătute astăzi într-o ședință organizată ...
18:45
Rusia solicită explicații Marii Britanii privind rolul soldatului ucis în Ucraina și acuză sprijinul acordat Kievului # Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a afirmat joi că Marea Britanie trebuie să descrie clar scopul prezenței...
18:45
Fraude la examenele naționale: sancțiuni pentru profesori și directori din 18 școli din țară # Ziarul National
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au des...
18:45
Mark Rutte avertizează: „Europa trebuie să acționeze acum pentru a evita un potențial conflict major cu Rusia” # Ziarul National
Şeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliaţii să îşi intensifice eforturile de apărare pentru a evita un conflict cu Rusia. Acesta ar putea atinge...
14:45
Revenirea la note în clasele primare: Dialog amplu între profesori și experți pentru o tranziție educațională eficientă # Ziarul National
Evaluarea elevilor din clasele primare a fost subiectul unei discuții ample, desfășurate într-un format hibrid, adunând peste 2.500 de profesori, c...
14:45
Propunere de concesii teritoriale ale Ucrainei, în cadrul unui plan de pace, transmisă lui Trump de cancelarul german Merz # Ziarul National
O propunere referitoare la concesiile teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace menit să pună capăt conflictului din Ucraina i-a fost trans...
14:45
Parteneriatul economic între Moldova și PNUD, un impuls pentru IMM-uri și digitalizare # Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut o discuție cu Daniela Gasparikova, reprezentanta rezi...
14:45
Eugeniu Osmochescu discută priorități strategice pentru dezvoltare economică și digitalizare cu partenerii internaționali # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a purtat discuții cu instituțiile financiare internaționale și comunitățile donatorilor, în numele Ministerul...
Ieri
12:45
Avertisment de ULTIMĂ ORĂ al serviciilor secrete ucrainene: Rusia creează o armată de DRONE în Transnistria, care urmează să fie folosită ca trambulină împotriva Ucrainei și destabilizarea R. Moldova # Ziarul National
Rusia și-a intensificat în mod fulgerător activitatea strategică și militară în regiunea separatistă Transnistria, cu scopul de a crea un nou f...
12:45
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare, sprijiniti de Organizația pentru Cooperare si Dezv...
12:45
Dronele ucrainene atacă în premieră platforma petrolieră a Rusiei în Marea Caspică, susține SBU # Ziarul National
Drone ucrainene au atacat pentru prima dată o platformă petrolieră ce aparține Rusiei, în Marea Caspică. Prin aceasta, a fost întreruptă extracția ...
12:15
Planul controversat al lui Trump: investiții americane în Rusia și reluarea livrărilor energetice către Europa, comparat cu pactul de la Yalta # Ziarul National
Planul de pace propus de fostul președinte american Donald Trump pentru Ucraina cuprinde inițiative care urmăresc restabilirea livrărilor de energi...
12:15
Republica Moldova pregătește un nou profil de țară pentru locuințe și dezvoltare urbană în colaborare cu UNECE # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) alături de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) au comunicat că, la 01 octom...
11:45
Dispută sângeroasă lângă Stadionul Zimbru: Condamnat la 10 ani după o cerere de ajutor financiar ajunsă la un atac violent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că, recent, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un bărbat la 10 ani de închisoare într-u...
10:45
Maia Sandu în vizită oficială în Cipru: Discuții cruciale pentru aderarea Moldovei la UE și extinderea cooperării bilaterale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială vineri, 12 decembrie, în Republica Cipru. Aceasta este țara care va prelua ...
10 decembrie 2025
21:15
Starmer, Macron și Merz în dialog cu Trump: presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace propus de SUA # Ziarul National
Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania au avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Discuția a fost axat...
21:15
Joi, 11 decembrie, vremea în Republica Moldova va aduce schimbări moderate față de ziua precedentă. Temperaturile medii vor crește ușor, dar se vor...
20:15
Justiția austriacă blochează extrădarea lui Dmitro Firtaș în SUA după 11 ani de procese îndrăgite # Ziarul National
După un proces judiciar care a durat 11 ani, instanțele austriace au respins definitiv încercările Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrai...
19:15
Dan Perciun subliniază toleranța zero față de corupție la evenimentul „EDU for Integrity” organizat de Transparency International # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a luat parte la evenimentul „EDU for Integrity: Formarea unei generații reziliente prin educație și...
18:15
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Odesa pun presiune pe livrările de gaz lichefiat din Grecia via conducta Transbalkană # Ziarul National
Dronele rusești au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, Ucraina, unde se află conducte majore, inclusiv cea care transportă g...
18:15
CNED, transformat în pilonul principal al finanțării energiei sustenabile în Moldova # Ziarul National
Guvernul a aprobat recent un proiect de Hotărâre ce transformă și extinde rolul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), care devine prin...
18:15
Campionatul European de kettlebell la Chișinău: Performanțe remarcabile ale sportivilor moldoveni # Ziarul National
Republica Moldova a fost gazda Campionatului European de kettlebell, în perioada 4-7 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și a r...
17:45
ULTIMA ORĂ // Soarta lui Dodon, în mâinile lui Plahotniuc și Iaralov. Socialistul poate ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok” # Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc și fostul său colaborator, Serghei Iaralov, ar urma să fi audiați în calitate de martori în așa-zisul dosar „kuliok”...
17:30
Procuratura din Bălți deschide porțile pentru studenți de Ziua Drepturilor Omului: educație și prevenție în prim-plan # Ziarul National
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, care este marcată anual pe 10 decembrie, Procuratura din Bălți a desfășurat „Ziua Ușilor Desch...
16:45
Europa în impas: Ajutorul destinat Ucrainei riscă să atingă un minim istoric în 2025, avertizează Kiel Institute # Ziarul National
Ajutorul militar destinat Ucrainei riscă să ajungă la cel mai scăzut nivel în 2025, conform unui avertisment emis miercuri de institutul german de ...
16:45
Se anunță cod galben de ceață pe arii extinse, începând cu data de 10 decembrie 2025, ora 19, și până pe 11 decembrie 2025, ora 11. Vizibilitatea v...
16:45
Dialog strategic între Republica Moldova și China: noi oportunități economice în prim-plan # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu s-a întâlnit cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.În cadrul discuțiilor, oficialii au a...
16:45
ULTIMA ORĂ // Funcție NOUĂ pentru fostul premier Dorin Recean. Maia Sandu a semnat DECRETUL # Ziarul National
Ex-premierul Dorin Recean, care a condus Guvernul R. Moldova din 2023 și până în toamna anului 2025, a fost numit astăzi în funcția de emisar sp...
15:45
OPEM și OPCOM anunță lansarea piețelor de energie electrică în Republica Moldova în decembrie 2025 # Ziarul National
Operatorul Pieței de Energie M „OPEM” S.R.L. din Republica Moldova și OPCOM, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din România, a...
15:45
Inovație agricolă și soluții moderne prezentate la Agrotek Arena: Târgul „Realizări și oportunități” revine în Chișinău # Ziarul National
10 decembrie 2025, Chișinău - Pe 18 decembrie 2025, va avea loc ediția a doua a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, la A...
15:45
Moscova primește cu satisfacție observațiile lui Trump despre conflictul din Ucraina, conform viziunii sale # Ziarul National
Kremlinul a salutat, miercuri, declarațiile recente ale fostului președinte american, Donald Trump. Într-un interviu pentru Politico, acesta a afir...
14:45
SONDAJ // PAS pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la peste două luni după alegerile parlamentare. „Aternativa” lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo, DEPĂȘITĂ de formațiunea lui Vasile Costiuc # Ziarul National
Sașe formațiuni ar accede în Parlamentul R. Moldova, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, potrivit unui sondaj realizat de IM...
14:45
Veste BUNĂ pentru părinții care plătesc pentru studiile copiilor la grădiniță, scoală, universitate, colegiu sau școală profesională: își vor recupera până la 20 000 de lei din impozitul pentru 2026 # Ziarul National
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, compa...
14:15
Londra impune sancțiuni pentru manipularea informațiilor orchestrată de Rusia și Chinezii acuzați de atacuri cibernetice # Ziarul National
Regatul Unit a aplicat sancțiuni împotriva mai multor entități, inclusiv canalului Telegram Rybar, pentru implicarea acestora într-o manipulare a i...
14:00
Ziua Drepturilor Omului: Educația, un pilon esențial pentru o societate echitabilă # Ziarul National
Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului! Pe data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Dan Perciun laudă rolul vital al jurnaliștilor de investigație la expoziția Ziarului de Gardă dedicată Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul National
Ministrul Dan Perciun a fost prezent la festivitatea de deschidere a expoziției obișnuite în cinstea Zilei Internaționale Anticorupție, oragnizată ...
13:00
Lavrov critică administrația Trump pentru extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și avertizează asupra căutării globale de alternative de plată # Ziarul National
Președintele american Donald Trump nu se grăbește să ridice sancțiunile impuse Rusiei. Din contră, el impune restricții suplimentare, a declarat mi...
