video | Cobza a fost inclusă în Lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO
Zugo.md, 11 decembrie 2025 08:30
Cobza, împreună cu tehnicile, cunoștințele și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost înscrisă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost aprobată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie la New Delhi.
Cobza, împreună cu tehnicile, cunoștințele și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost înscrisă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost aprobată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie la New Delhi.
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. „Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de
Amendă de șase milioane! Cum au trucat două companii o licitație pentru urgențele prespitalicești
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 6 milioane de lei companiilor SRL „GBG-MLD" și SRL „Prodomus", acuzate că au format un cartel pentru a manipula o licitație privind achiziția sistemelor de compresii mecanice automate destinate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Decizia a fost adoptată pe 4 decembrie.
Procuratura Anticorupție a solicitat, în ședința de miercuri, audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în calitate de martori ai acuzării în dosarul „Kuliok" în care fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit că, urmărind promovarea intereselor celor doi foști lideri democrați, a pretins de la aceștia până la 1.000.000
Guvernul menține cota zero la impozitul pe venit și în 2026: noi facilități pentru companii și familii
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați. Guvernul susține un proiect de lege care are drept scop implementarea
Tarifele la energie ar putea crește dacă R. Moldova continuă să consume energie de avarie, avertizează Junghietu
Tarifele la energia electrică ar putea fi ajustate în perioada următoare, dacă Republica Moldova va continua să solicite energie de avarie pentru a acoperi dezechilibrele din sistem. Avertizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că acest tip de energie este accesat doar în situații de urgență și vine cu un
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va propune lansarea unui Program Național de Testare Antidrog în școli, susținând că fenomenul consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor reprezintă „o problemă stringentă pentru viața copiilor". Edilul afirmă că a semnalat problema acum o lună și că va solicita convocarea
Procuratura municipiului Chișinău anunță că doi concubini, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de omor intenționat și condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând a fi executate în penitenciare de tip închis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
De ce ar putea fi taxate cumpărăturile ieftine din China în 2026? Explicațiile lui Radu Marian
Achizițiile făcute de moldoveni de pe platforme internaționale precum Temu, Joom, Shein sau alte marketplace-uri similare ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea TV. Deputatul a fost întrebat despre
Chișinăul cere oprirea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului
Chișinăul cere Tiraspolului să înceteze orice formă de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din cele opt școli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare nerecunoscute. Solicitarea a fost formulată în cadrul ședinței grupurilor de lucru pentru educație, desfășurată marți, 9 decembrie.
Zelenski, pregătit pentru alegeri după declarațiile lui Trump: „Dacă securitatea este garantată, ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani şi europeni să contribuie la asigurarea securităţii scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters şi AFP, citată de Agerpres. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un nou interviu acordat marți pentru Politico, că Ucraina
Cei 27 de martori ai lui Plahotniuc lipsesc. Avocații nu au prezentat încă pe nimeni în fața judecătorilor
La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la
Trei angajați ai Serviciului de Asistență Medicală Urgentă au ajuns la spital după ce ambulanța în care se aflau a fost lovită frontal, în noaptea de 8 decembrie, în apropierea localității Moscovei, raionul Cahul. Potrivit CNAMUP, echipajul se întorcea de la o solicitare și circula regulamentar când un automobil Dodge
Lucrările de reparație a 206 kilometri de drumuri regionale au fost finalizate până în prezent, iar alte 66 de kilometri urmează a fi terminate până la sfârșitul acestui an. Datele se conțin în raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025,
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 8–31 decembrie 2025, în toate sectoarele capitalei va fi permisă comercializarea brazilor pentru sărbătorile de iarnă 2025–2026. Autoritățile precizează că activitatea se va desfășura în puncte autorizate, stabilite de preturile de sector. Potrivit municipalității, preturile vor elibera permise de acces pentru agenții economici,
Poliția de Frontieră anunță destructurarea unei rețele infracționale specializate în organizarea migrației ilegale, în urma unei operațiuni desfășurate de Direcția regională Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub coordonarea Procuraturii raionului Ungheni. Acțiunea face parte din eforturile autorităților de a combate grupările care pun în pericol siguranța națională și securitatea frontierei de stat.
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor în educație, civism și dezvoltarea comunității, la Seara Regală dedicată Curajului Civic, găzduită luni, de Palatul Regal din București. Evenimentul se află sub patronajul Majestății Sale Custodele Coroanei și a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai corpului diplomatic
Părinții ar putea beneficia, începând din acest an, de o diminuare a impozitului pe venit dacă achită servicii educaționale pentru copiii lor și prezintă actele justificative. Un proiect de lege propus în Parlament introduce posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru grădiniță, școală, studii superioare sau activități extrașcolare, în limita a 16.100 de lei anual.
Fermierii anunță că vor ieși mâine, la ora 10:00, în fața Guvernului pentru a protesta față de lipsa măsurilor de sprijin într-un sector afectat grav de secetele din ultimii ani, în special în sudul țării. Asociația Forța Fermierilor acuză Executivul de inactivitate și afirmă că noul Guvern „nu a realizat încă situația economică pe care
Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procedurilor pentru o nouă prelungire a protecției temporare acordate persoanelor strămutate din Ucraina. Instituția subliniază că rămâne angajată în asigurarea unui cadru sigur și funcțional pentru toți beneficiarii și continuă cooperarea cu autoritățile centrale, locale și partenerii internaționali pentru implementarea măsurilor de sprijin necesare. Protecția
Șoferul care a fugit după accidentul mortal de la Rîșcani a fost reținut după trei săptămâni
Șoferul implicat în gravul accident produs în noaptea de 20 noiembrie pe traseul Rîșcani–Mihăileni a fost reținut pe 8 decembrie, după aproape trei săptămâni de căutări. În urma impactului, mașina Audi pe care o conducea a derapat, a lovit parapetul și s-a răsturnat. În autoturism se aflau două tinere, una
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi peste 30 de percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate pe 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei
Ministerul Educației pregătește un soft național antiplagiat: „Soluțiile actuale nu depistează textele generate cu AI"
Ministrul Educației, Dan Perciun, anunță intenția elaborării sau achiziționării unui soft național de prevenire a
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune. Urmărește-ne pe … The post Tiraspolul introduce noi restricții bugetare pe fundalul deteriorării situației economice first appeared on ZUGO. Articolul Tiraspolul introduce noi restricții bugetare pe fundalul deteriorării situației economice apare prima dată în ZUGO.
Sistemul de tichetare electronică în transportul public din Chișinău ar putea deveni funcțional din 2026. Autoritățile pregătesc lansarea achiziției pentru serviciile de e-ticketing și instalarea echipamentelor în toate troleibuzele și autobuzele, a anunțat luni, 8 decembrie, directorul RTEC, Dorin Ciornîi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dorin Ciornîi a explicat că municipalitatea a pus deja bazele … The post Din 2026, transportul public din capitală ar putea trece la tichetare electronică first appeared on ZUGO. Articolul Din 2026, transportul public din capitală ar putea trece la tichetare electronică apare prima dată în ZUGO.
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate va fi completată cu … The post Se extinde lista medicamentelor compensate din 2026. Câți pacienți vor beneficia first appeared on ZUGO. Articolul Se extinde lista medicamentelor compensate din 2026. Câți pacienți vor beneficia apare prima dată în ZUGO.
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut pentru 72 de ore și ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind principalul suspect în cazul omorului mamei sale, o femeie de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie 2025, au anunțat reprezentanții Poliției … The post Crimă la Anenii Noi: un bărbat și-a ucis mama și a încercat să inducă în eroare ancheta first appeared on ZUGO. Articolul Crimă la Anenii Noi: un bărbat și-a ucis mama și a încercat să inducă în eroare ancheta apare prima dată în ZUGO.
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel a admis luni, 8 decembrie, demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis menținerea în izolator a fostului parlamentar, vizat într-un dosar penal privind … The post Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv first appeared on ZUGO. Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv apare prima dată în ZUGO.
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media 2025: „Bătălia pentru democrație se mută în spațiul informațional” # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a declarat la Forumul Mass-Media 2025 că, în următorii ani, cea mai dificilă luptă pentru apărarea democrației se va purta în spațiul informațional, unde manipularea, falsurile realizate cu tehnologii avansate și propaganda finanțată din exterior devin tot mai greu de combătut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a subliniat că jurnalismul … The post Maia Sandu, la Forumul Mass-Media 2025: „Bătălia pentru democrație se mută în spațiul informațional” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu, la Forumul Mass-Media 2025: „Bătălia pentru democrație se mută în spațiul informațional” apare prima dată în ZUGO.
O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Fenomenul stârnește îngrijorare # Zugo.md
„O sumă record din moșteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe fondul unei populații îmbătrânite și al tot mai multor persoane fără familie apropiată, transmite Bloomberg, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Active nerevendicate în valoare de 129 miliarde de yeni (833 milioane de dolari) au revenit trezoreriei japoneze … The post O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Fenomenul stârnește îngrijorare first appeared on ZUGO. Articolul O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Fenomenul stârnește îngrijorare apare prima dată în ZUGO.
Ambasadorul României la Chișinău: „După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei” # Zugo.md
Republica Moldova este de foarte mulți ani ținta unor atacuri foarte dure din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu acordat Moldova Zoom. Oficialul a menționat că Moscova a declanșat cu mult timp în urmă un război hibrid împotriva R. Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „R. Moldova este … The post Ambasadorul României la Chișinău: „După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei” first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorul României la Chișinău: „După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei” apare prima dată în ZUGO.
video | Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false # Zugo.md
Doi tineri de 20 și 21 de ani, originari din Chișinău, au fost reținuți de polițiști fiind bănuiți că ar fi pus în circulație bancnote false pe teritoriul capitalei. Cazul a ieșit la iveală după ce un tânăr a alertat Poliția, declarând că ar fi primit o bancnotă suspectă de la unul dintre indivizi. Urmărește-ne … The post video | Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false first appeared on ZUGO. Articolul video | Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false apare prima dată în ZUGO.
Proiect de modificare a „legii cetățeniei” în Italia. Condiții mult mai severe și examen de „integrare” # Zugo.md
Un examen de „integrare”, mai multe cerințe și perioade de ședere mai lungi. Acestea sunt câteva dintre elementele pe care se concentrează proiectul de lege propus de Lega, partidul condus de Matteo Salvini, care vizează complicarea procesului de obținere a cetățeniei pentru persoanele născute și crescute în Italia, relatează Curierul Italiei, citat de G4Media. Urmărește-ne … The post Proiect de modificare a „legii cetățeniei” în Italia. Condiții mult mai severe și examen de „integrare” first appeared on ZUGO. Articolul Proiect de modificare a „legii cetățeniei” în Italia. Condiții mult mai severe și examen de „integrare” apare prima dată în ZUGO.
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că, în 2025, au fost finalizate lucrări de reparație pe 206 kilometri de drumuri regionale. Intervențiile au vizat sectoare cu îmbrăcăminte rutieră degradată. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit AND, în cadrul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale au fost lansate lucrări pe 57 de … The post Câți km de drumuri regionale au fost reparați în 2025 first appeared on ZUGO. Articolul Câți km de drumuri regionale au fost reparați în 2025 apare prima dată în ZUGO.
Mesajul lui Igor Grosu după victoria lui Ciprian Ciucu în București: „Votul confirmă angajamentul față de democrație” # Zugo.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare Partidului Național Liberal, după victoria formațiunii la alegerile din București. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă … The post Mesajul lui Igor Grosu după victoria lui Ciprian Ciucu în București: „Votul confirmă angajamentul față de democrație” first appeared on ZUGO. Articolul Mesajul lui Igor Grosu după victoria lui Ciprian Ciucu în București: „Votul confirmă angajamentul față de democrație” apare prima dată în ZUGO.
Și-a reclamat mama. O femeie a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului ei # Zugo.md
O femeie din Funen, Danemarca, a postat pe Facebook fotografii intime cu fiica sa în timpul nașterii, fără consimțământul acesteia. Gestul a determinat-o pe fiică să-și reclame mama la poliție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Curtea Districtuală din Odense a pronunțat recent condamnarea unei bunici de 50 de ani într-un caz rar, pentru agresiune indecentă … The post Și-a reclamat mama. O femeie a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului ei first appeared on ZUGO. Articolul Și-a reclamat mama. O femeie a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului ei apare prima dată în ZUGO.
Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni. Trump îl acuză că nu a citit planul de pace # Zugo.md
Volodimir Zelenski se întâlneşte luni la Londra cu liderii europeni, în timp ce Donald Trump îl critică pentru că nu ar fi citit planul american de pace. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preşedintele ucrainean va fi primit de prim-ministrul britanic, însoţit de preşedintele francez şi de cancelarul german. Reuniunea are ca scop evaluarea „negocierilor în … The post Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni. Trump îl acuză că nu a citit planul de pace first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni. Trump îl acuză că nu a citit planul de pace apare prima dată în ZUGO.
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a stabilit pedepse pentru fiecare faptă în parte, iar prin cumul, … The post Închisoare pentru un tânăr care a comis șapte escrocherii cu „rude implicate în accident” first appeared on ZUGO. Articolul Închisoare pentru un tânăr care a comis șapte escrocherii cu „rude implicate în accident” apare prima dată în ZUGO.
Procuratura Generală anunță că un șofer din raionul Hîncești, cu multiple condamnări anterioare pentru șofat în stare de ebrietate, a rămas fără automobil și a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare. Decizia a fost emisă recent de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni. Urmărește-ne pe … The post Patru condamnări pentru șofat în ebrietate: încă un șofer rămâne fără mașină first appeared on ZUGO. Articolul Patru condamnări pentru șofat în ebrietate: încă un șofer rămâne fără mașină apare prima dată în ZUGO.
Moldelectrica oferă clarificări privind fluxurile de energie: „Sistemul Național funcționează stabil” # Zugo.md
Î.S. Moldelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri stabili, asigurând fără întreruperi alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova. Operatorul precizează că stabilitatea operațională, continuitatea serviciului și echilibrul energetic sunt menținute în permanență de dispecerii instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, datele afișate pe pagina web oficială, inclusiv … The post Moldelectrica oferă clarificări privind fluxurile de energie: „Sistemul Național funcționează stabil” first appeared on ZUGO. Articolul Moldelectrica oferă clarificări privind fluxurile de energie: „Sistemul Național funcționează stabil” apare prima dată în ZUGO.
Mihai Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiți pentru rețelele proruse din R. Moldova # Zugo.md
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanțare ilicită a unor formațiuni politice proruse din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, scrie Moldova1. Urmărește-ne pe … The post Mihai Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiți pentru rețelele proruse din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Mihai Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiți pentru rețelele proruse din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București (PMB) și devine, astfel, cel de-al 17-lea primar al Capitalei, de la Revoluție încoace. Primul contact al lui Ciucu cu politica a fost în anul 2000, dar abia ani mai târziu a intrat în administrația locală, unde a început cu funcția de consilier local. … The post Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are noul primar al Bucureștiului first appeared on ZUGO. Articolul Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are noul primar al Bucureștiului apare prima dată în ZUGO.
Președintele Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorul Grigore Postică rămân fără distincțiile de stat oferite în octombrie 2025. Revocarea a fost dispusă printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu și poate fi contestată în instanță, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Andrei Golban este vizat într-un dosar penal pentru samovolnicie, … The post Maia Sandu îi retrage Ordinul de Onoare președintelui Federației de Judo și unui antrenor first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu îi retrage Ordinul de Onoare președintelui Federației de Judo și unui antrenor apare prima dată în ZUGO.
Atacul rusesc asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova! Autoritățile îndeamnă cetățenii să consume rațional energia electrică # Zugo.md
Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova în această după-amiază. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministerului, urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de … The post Atacul rusesc asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova! Autoritățile îndeamnă cetățenii să consume rațional energia electrică first appeared on ZUGO. Articolul Atacul rusesc asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova! Autoritățile îndeamnă cetățenii să consume rațional energia electrică apare prima dată în ZUGO.
foto | În Chișinău vor circula 80 de unități de transport public decorate cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Zugo.md
80 de unități de transport vor circula pe străzile municipiului Chișinău (inclusiv în suburbii) în perioada sărbătorilor de iarnă, aducând o atmosferă magică pentru locuitorii și oaspeții orașului, anunță primăria capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea păstrează frumoasa tradiție de a decora troleibuzele și autobuzele în spiritul sărbătorilor de … The post foto | În Chișinău vor circula 80 de unități de transport public decorate cu ocazia sărbătorilor de iarnă first appeared on ZUGO. Articolul foto | În Chișinău vor circula 80 de unități de transport public decorate cu ocazia sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZUGO.
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuții privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia, în timp ce forțele rusești își continuă avansul pe front și bombardamentele nocturne, relatează AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ambele părți au convenit că orice progres … The post Ucrainenii și americanii continuă să negocieze în Florida first appeared on ZUGO. Articolul Ucrainenii și americanii continuă să negocieze în Florida apare prima dată în ZUGO.
Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală. Cum se pregătește Europa în fața amenințării rusești # Zugo.md
Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri totală de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de cetățeni europeni angajați direct de industria apărării a ajuns la un nivel istoric, de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport anual publicat de Asociația … The post Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală. Cum se pregătește Europa în fața amenințării rusești first appeared on ZUGO. Articolul Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală. Cum se pregătește Europa în fața amenințării rusești apare prima dată în ZUGO.
video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum # Zugo.md
La Chișinău a avut loc inaugurarea târgului și a pomului de Crăciun. Ceremonia s-a desfășurat vineri seara în Piața Marii Adunări Naționale. Cu această ocazie, autoritățile au restricționat circulația rutieră pe bd. Ștefan cel mare, pe segmentul cuprins între str. Pușkin și str. Bănulescu-Bodoni, fapt ce a cauzat ambuteiaje enorme în întreg sectorul Centru al … The post video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum apare prima dată în ZUGO.
Oamenii legii au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, cu vârste între 18 și 20 de ani, suspectați că vindeau hașiș, în special în instituțiile de învățământ din Chișinău. Operațiunea a avut loc după două luni de investigații. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Suspecții sunt elevi ai unui colegiu cu profil sportiv din … The post video | Patru tineri din Chișinău, arestați. Vindeau droguri în instituții de învățământ first appeared on ZUGO. Articolul video | Patru tineri din Chișinău, arestați. Vindeau droguri în instituții de învățământ apare prima dată în ZUGO.
Comitetul Parlamentar RM–UE cere deschiderea negocierilor pe trei clustere până la finalul anului 2025 # Zugo.md
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la sfârșitul acestui an. Declarația a fost adoptată la Chișinău în cadrul celei de-a 16-a reuniuni, anunțul fiind făcut de copreședinții Comitetului, Siegfried Mureșan și Marcel Spatari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit eurodeputatului Mureșan, … The post Comitetul Parlamentar RM–UE cere deschiderea negocierilor pe trei clustere până la finalul anului 2025 first appeared on ZUGO. Articolul Comitetul Parlamentar RM–UE cere deschiderea negocierilor pe trei clustere până la finalul anului 2025 apare prima dată în ZUGO.
