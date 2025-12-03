Maib simplifică gestionarea creditelor pentru companii: graficul de rambursare, disponibil direct în aplicația maib business

10:15

Serviciul Fiscal de Stat anunță că 26 decembrie 2025 este termenul-limită pentru plata impozitului pe avere. Trebuie să achiți această taxă doar dacă imobilul tău întrunește ambele condiții:are o valoare estimată de cel puțin 3,22 milioane lei;are o suprafață de minimum 120 m². Dacă la 1 noiembrie 2025 ai fost identificat ca subiect al impozitului pe avere, ar fi trebuit să primești avizul de...