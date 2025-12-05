Moldovenii aleg să lucreze: 856.000 angajați, șomaj în scădere la 3,5%
Banca Mea, 5 decembrie 2025 13:45
Tot mai mulți moldoveni sunt activi pe piața muncii. În trimestrul III al anului 2025, 856.000 de persoane au avut un loc de muncă, în creștere cu peste 8% față de trimestrul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. În total, forța de muncă – adică persoanele apte de muncă și implicate pe piața economică – a ajuns la 887.000 de oameni, cu 7,6% mai mult decât în trimestrul...
Victoriabank anunță recrutarea unui Analist/Analiste Soluții Conversaționale în cadrul Direcției Customer Service. Rolul vizează dezvoltarea interacțiunilor digitale cu clienții și optimizarea instrumentelor automate de comunicare. Responsabilitățile includ identificarea oportunităților noi pentru soluții conversaționale, coordonarea proiectelor Chatbot, IVR și asistenților virtuali, precum și...
Moldova va crea un Consiliu Fiscal până în 2028: transparență și reguli mai clare în banii publici # Banca Mea
Republica Moldova urmează să instituie până în 2028 un Consiliu Fiscal independent, o instituție care va analiza și monitoriza politicile bugetare și prognozele economice ale statului. Scopul este creșterea transparenței, o mai bună planificare a cheltuielilor publice și alinierea la cerințele Uniunii Europene. Ministerul Finanțelor a început deja ajustarea legislației, în colaborare cu experți...
OTP Bank oferă credit imobiliar pentru locuințe în construcție: finanțare de până la 70% # Banca Mea
Dacă visezi la o casă a ta, dar locuința este încă în construcție, OTP Bank pune la dispoziție un credit imobiliar care te poate aduce mai aproape de mutare. Banca finanțează până la 70% din valoarea imobilului, astfel încât poți începe proiectul de achiziție fără să aștepți finalizarea lucrărilor. Clienții pot accesa sume de până la 6 000 000 MDL, cu o perioadă de rambursare de până la 30 de...
Maib a fost desemnată „Banca Anului în Moldova” de către publicația financiară internațională The Banker, pentru al șaptelea an la rând. Potrivit instituției, distincția confirmă poziția de lider a băncii pe piața locală, dar și ritmul accelerat al transformării digitale, investițiilor în tehnologii moderne și extinderii serviciilor accesibile pentru populație și companii. The Banker este una...
FinComBank anunță relocarea Agenției nr. 6 în mun. Bălți, într-un spațiu modern și accesibil, amplasat în Centrul Comercial Terminal, pe adresa str. Tâmplarilor 1A. Noua sucursală oferă clienților condiții mai confortabile pentru deservire și acces rapid la serviciile bancare. Clienții pot beneficia de servicii precum transferuri, schimb valutar, operațiuni pe conturi și alte servicii...
Familiile din Republica Moldova nu vor mai primi compensații pentru energia electrică începând cu anul viitor, iar schema de suport se va orienta exclusiv către costurile de încălzire, cu prioritate pentru gospodăriile vulnerabile, scrie TV8.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că ultima compensare la lumină va fi inclusă în factura din luna decembrie, aferentă...
Revolut a lansat în România „Street Mode”, o funcție nouă destinată să sporească siguranța conturilor atunci când utilizatorii se află în afara locațiilor de încredere, scrie Profit.ro. Funcția permite introducerea unor verificări biometrice suplimentare și impune o întârziere de o oră pentru transferurile externe care depășesc limita setată de client, atunci când telefonul se află în locații...
Oportunități pentru investitori: Comisia Europeană lansează primul apel destinat Moldovei # Banca Mea
Companiile din Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European mai au câteva zile pentru a depune proiecte în cadrul primului apel de investiții lansat de Comisia Europeană în contextul Planului de Creștere pentru Moldova. Termenul-limită pentru prima rundă de evaluare este 8 decembrie 2025. Apelul vizează atragerea investițiilor private în proiecte de...
EuroCreditBank reduce dobânzile la creditele neasigurate din seria „CrediTARE – Pentru vise care contează” # Banca Mea
EuroCreditBank anunță condiții mai accesibile pentru creditele de nevoi personale oferite în cadrul campaniei „CrediTARE – Pentru vise care contează”. Banca a redus ratele dobânzilor la împrumuturile neasigurate, facilitând accesul clienților la finanțare pentru renovări, cheltuieli personale sau consolidare financiară. Potrivit băncii, dobânda fixă pornește acum de la 9,50% anual , iar...
EuroCreditBank anunță condiții mai avantajoase pentru creditele de nevoi personale, prin campania „CrediTARE – Pentru vise care contează”, dedicată celor care vor să-și realizeze planurile rapid și fără garanții materiale. Clienții pot accesa credite de până la 400 000 MDL, pe un termen de până la 60 de luni, cu o procedură simplificată și fără gaj. Dobânzile au fost reduse, pornind de la 9,50%...
Maib simplifică gestionarea creditelor pentru companii: graficul de rambursare, disponibil direct în aplicația maib business # Banca Mea
Maib a introdus o funcționalitate nouă în aplicația mobilă maib business, care le permite companiilor să vizualizeze și să descarce rapid graficul de rambursare pentru toate creditele active. Opțiunea oferă o imagine clară asupra plăților viitoare și ajută antreprenorii să-și planifice fluxurile financiare. Cu noua funcționalitate, utilizatorii pot vedea în timp real ratele, termenele scadente...
FinComBank a anunțat disponibilitatea sistemului internațional de transferuri bănești IntelExpress, o soluție rapidă și accesibilă pentru persoanele care trimit sau primesc bani din străinătate. După cum scrie instituția financiară, IntelExpress funcționează în peste 70 de țări, inclusiv Grecia, Marea Britanie, Italia și Georgia, și permite efectuarea transferurilor fără deschiderea unui cont...
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 26 decembrie 2025 este termenul-limită pentru plata impozitului pe avere. Trebuie să achiți această taxă doar dacă imobilul tău întrunește ambele condiții:are o valoare estimată de cel puțin 3,22 milioane lei;are o suprafață de minimum 120 m². Dacă la 1 noiembrie 2025 ai fost identificat ca subiect al impozitului pe avere, ar fi trebuit să primești avizul de...
Salariul mediu lunar în Moldova a ajuns la 15 487,8 lei în trimestrul III 2025, arată Biroul Național de Statistică. Suma este cu 9,7% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar în termeni reali salariile au crescut cu 2,1%. Cele mai mari salarii rămân în:IT – 35 886 lei;finanțe și asigurări – 27 664 lei;energie electrică și termică – 25 166 lei. Cele mai mici salarii sunt...
Cash-ul rămâne rege: O țară din UE a introdus în Constituție dreptul la plata cu numerar # Banca Mea
Slovenia a introdus în Constituție dreptul cetățenilor de a plăti cu numerar în orice tranzacție, pe fondul dezbaterilor privind dispariția treptată a plăților în cash, scrie Profit.ro. Parlamentul sloven a aprobat amendamentul cu 61 de voturi din 61, garantând utilizarea bancnotelor și monedelor în toate operațiunile bancare și juridice. Inițiativa a pornit dintr-o campanie publică ce a adunat...
Bani pentru planurile tale: ProCredit oferă credit de nevoi personale, până la 400.000 lei fără gaj # Banca Mea
ProCredit Bank oferă credit de nevoi personale, destinat persoanelor care au nevoie de finanțare rapidă și flexibilă pentru proiecte personale, cheltuieli urgente sau consolidarea altor datorii. Potrivit băncii, clienții pot accesa până la 400.000 MDL fără gaj, cu o perioadă de rambursare de până la 60 de luni și cu proces de aprobare rapid. Produsul permite și refinanțarea altor credite în...
Serviciul Fiscal de Stat anunță noi controale operative în luna decembrie, pentru a preveni nedeclararea veniturilor și neeliberarea bonurilor fiscale. Autoritățile vor verifica în special:• comerțul cu amănuntul, inclusiv articole din metale prețioase;• prestările de servicii;• activitățile de transport rutier și taxi;• vânzările și serviciile ilicite de pe platformele online;• firmele...
BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” - recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA” . Proiectele nominalizate s-au evidențiat prin rigoare, creativitate și impact, fiind selectate de un juriu internațional de top, care a reunit competențe în...
Victoriabank a lansat Depozitul „Zurgălai”, un produs promoțional disponibil doar în aplicația VB24 și dedicat clienților care vor să economisească în siguranță, cu o dobândă fixă pe parcursul unui an. Potrivit băncii, oferta include: termen de 12 luni; dobândă fixă de 6,00% anual; disponibilitate în MDL; deschidere exclusiv prin VB24 Mobile; sumă minimă de 10.000 MDL; promoție valabilă în perioada 1...
Produsele rusești rămân în magazinele din Republica Moldova, însă coletele ieftine comandate din China – în special de pe Temu – ar putea fi supuse unor taxe sau restricții noi, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, scrie radiomoldova.md. Potrivit ministrului, autoritățile discută mai multe scenarii privind taxarea coletelor cu valoare redusă, din motive...
„Frauda prietenoasă”: clienți cer banii înapoi după ce au primit produsul. Unde se întâmplă? # Banca Mea
Afacerile din Marea Britanie raportează o creștere a „fraudei prietenoase”, situație în care clienții contestă tranzacții pe care, de fapt, le-au făcut, obligând comercianții să restituie banii și să achite comisioane suplimentare, scrie Profit.ro. Fenomenul afectează în special micile afaceri, unde proprietarii povestesc că pierderile se acumulează rapid: firma returnează suma contestată,...
Moldindconbank a relansat, de la 1 decembrie 2025, depozitul sezonier „Colind”, produsul de economisire care revine anual în perioada sărbătorilor și oferă clienților o opțiune sigură pentru planurile financiare de început de an. Depozitul „Colind” este disponibil în trei valute, cu o dobândă fixă pe 12 luni: 6% pentru MDL, 2% pentru USD și 1,3% pentru EUR. Produsul poate fi constituit de la...
Obligațiile fiscale până la 10 lei, anulate automat: măsura vizează contribuabili din toată țara # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat a finalizat anularea obligațiilor fiscale de până la 10 lei per contribuabil, existente în evidențe la data de 31 decembrie 2024, în baza art. 172 alin. din Codul fiscal. Potrivit instituției, au fost stinse obligații fiscale în sumă totală de 28,3 mii de lei pe clasificațiile economice administrate de SFS, care au vizat 15.902 contribuabili. Din suma ștearsă, 4,2 mii...
Investițiile în active imobilizate au urcat la 24,9 mld. lei în 2025: creștere de 17% în nouă luni # Banca Mea
Investițiile în active imobilizate au ajuns la 24,9 miliarde lei în perioada ianuarie–septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică . Potrivit BNS, investițiile în imobilizări corporale au totalizat 23,8 miliarde lei , în timp ce investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 55,2%,...
Peste 200 de tineri implicați în campania „Drumul Banilor”: băncile comerciale au completat programul cu activități # Banca Mea
Banca Națională a organizat ediția a VII-a a proiectului de educație financiară „Drumul banilor”, un program care a reunit peste 200 de elevi și studenți din toată țara. Participanții au descoperit istoria leului moldovenesc, elementele de siguranță ale bancnotelor, monede comemorative din aur și argint, precum și rolul unei bănci licențiate în funcționarea economiei. Guvernatoarea Anca Dragu a evidențiat importanța educației economice timpurii: „Le arătăm tinerilor cum circulă banii și ce rol a...
Banca Națională marchează astăzi 32 de ani de la introducerea leului moldovenesc. În mesajul aniversar, guvernatoarea Anca Dragu subliniază rolul monedei naționale în stabilitatea economică și tranziția Republicii Moldova spre standardele europene. Potrivit BNM, anul 2025 este decisiv pentru integrarea financiară, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), care permite transferuri rapide și sigure în UE. Instituția evidențiază și implementarea sistemului MIA Plăți Instant, ce moder...
Locuințele s-au scumpit accelerat în România: prețuri mai mari cu până la 90% în marile orașe # Banca Mea
Prețurile locuințelor din marile orașe ale României au crescut cu 60% – 90% în ultimii șase ani, limitând tot mai mult accesul la apartamente bine poziționate, arată o analiză Colliers citată de digi24.ro. Iașiul a înregistrat o majorare de aproximativ 80%, Timișoara de 90%, iar Cluj-Napoca a consemnat un avans de 100% în aceeași perioadă. În București, oferta de locuințe noi este puternic...
Moldindconbank a fost desemnată unul dintre cei mai buni angajatori din industria bancară din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 în evaluarea realizată de platforma wherewework.md, specializată în analiza satisfacției și experienței angajaților. Potrivit instituției, această recunoaștere reflectă consecvența cu care banca investește în cultura internă și în dezvoltarea oamenilor. „Promovăm un mediu de lucru dinamic și colaborativ, în care proiectele, meritul și inovația stau la baza dezvolt...
Carieră în FINANȚE: Zilele CARIEREI la ASEM aduc oportunități pentru viitorii profesioniști # Banca Mea
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) organizează, în perioada 1–11 decembrie 2025, ediția anuală a „Zilelor Carierei” – un eveniment dedicat studenților și masteranzilor care vizează o carieră în finanțe, banking, audit, contabilitate, analiză economică sau fintech. Pe durata evenimentului, tinerii vor putea explora oferte de joburi și stagii în sectorul financiar, vor participa la workshopuri specializate și vor merge în vizite de studiu pentru a înțelege din interior activitatea ang...
Depozitul ENERGO-Flexibil de la Energbank: economii cu alimentări multiple și acces la până la 40% din sumă # Banca Mea
Energbank are în portofoliu depozitul ENERGO-Flexibil, un produs de economisire care permite constituirea și administrarea fondurilor în condiții flexibile. Depozitul poate fi alimentat pe parcursul perioadei contractuale, cu excepția ultimei luni și în limita plafonului maxim. Totodată, clienții pot retrage până la 40% din sold, fără a închide depozitul. Produsul este disponibil pe termene de...
Sărăcia urcă la 33,6%, remiterile scad, iar creșterea salariilor reale încetinește: datele Raportului de Stare a Țării 2025 # Banca Mea
Raportul de Stare a Țării. Republica Moldova 2025, lansat de Expert-Grup și Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, arată o imagine dificilă pentru veniturile populației, cu efecte directe asupra nivelului de trai. Documentul evidențiază trei tendințe majore: creșterea sărăciei, reducerea remiterilor și încetinirea avansului salariilor reale. Potrivit raportului, în 2024 rata sărăciei absolute a...
Maib a deschis subscrierea pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative, disponibilă până pe 16 decembrie # Banca Mea
Maib a lansat pe 26 noiembrie 2025 o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Subscrierea este deschisă până la 16 decembrie 2025, fiind puse în vânzare 7.500 de obligațiuni, cu o valoare totală de 150 milioane MDL și o valoare nominală de 20.000 MDL fiecare. Pentru primul an de circulație, obligațiunile au oferit o dobândă de 6,67%,...
Muncă și venituri: România, în topul UE la gospodării cu implicare ridicată pe piața muncii # Banca Mea
Participarea gospodăriilor la piața muncii din Uniunea Europeană a continuat să se îmbunătățească în 2024, potrivit datelor recente publicate de Eurostat, scrie agerpres.ro. România se remarcă prin una dintre cele mai mici ponderi de gospodării în care adulții au avut o activitate profesională foarte redusă, doar 4,3%, nivel aproape la jumătate față de media Uniunii Europene, de 7,9%. Rezultatul plasează țara printre economiile unde munca rămâne principalul generator de venituri la nivel de gosp...
OTP Bank sprijină întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să investească în modernizare, tehnologizare și eficiență energetică, facilitând accesul la finanțare în cadrul programului „FACEM IMPACT”, gestionat de KfW Development Bank și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Prin acest program, companiile pot accesa credite în lei, în condiții avantajoase: de la 200 000 MDL până la 5 000 000 MDL, cu dobândă fixă de 5,5% pentru activități cu valoare a...
Victoriabank anunță modificarea condițiilor de acces gratuit în zonele Business Lounge din aeroporturi pentru deținătorii de carduri Visa Platinum, începând cu 1 februarie 2026. Pentru a beneficia în continuare de acces gratuit prin programul DragonPass, clienții trebuie să efectueze tranzacții în valoare de minimum 9.000 MDL în ultimele 30 + 5 zile lucrătoare înainte de data...
Obligațiuni de stat cu dobânzi de până la 7,35%: subscriere deschisă din 1 decembrie pe eVMS.md # Banca Mea
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1–10 decembrie 2025, persoanele fizice pot participa la o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat , disponibilă online prin platforma eVMS.md. Aceasta este ultima sesiune din trimestrul IV 2025 și oferă două opțiuni de investiții cu dobândă fixă, achitată semianual direct în contul bancar al investitorului: 2 ani — dobândă anuală...
Dorel Noroc, reales pentru un nou mandat de 3 ani în fruntea Asociației Băncilor din Moldova # Banca Mea
Adunarea Generală a Asociaţiei Băncilor din Moldova a decis aprobarea unui nou mandat de trei ani pentru dl Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, confirmând sprijinul solid al comunității bancare pentru direcția strategică promovată de ABM. Realegerea marchează continuitatea eforturilor Asociației în mai multe direcții esențiale pentru sectorul bancar:consolidarea rolului...
12 comunități de energie regenerabilă pentru IMM-uri: Guvernul a aprobat lansarea proiectului „REC4SMEs” # Banca Mea
Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția Executivă Europeană pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, deschizând astfel calea pentru lansarea oficială a proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă”. Potrivit Guvernului, proiectul urmărește crearea a 12...
Clienții Eurocreditbank pot utiliza aplicația mobilă ECBank, disponibilă pe iOS și Android, pentru a-și gestiona rapid și în siguranță finanțele direct de pe telefon. Aplicația permite vizualizarea soldurilor în timp real, notificări pentru fiecare tranzacție, transferuri între conturile proprii și către orice bancă din țară, schimb valutar la rate afișate în aplicație și acces la istoricul...
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat, în ședința din 24 noiembrie 2025, înregistrarea rezultatelor celei de-a șasea emisiuni de obligațiuni din cadrul Programului de ofertă al maib, se arată în comunicatul CNPF. Potrivit deciziei, banca a plasat obligațiuni în sumă totală de 126,46 milioane lei, reprezentând 6 323 de obligațiuni nominative, cu valoarea...
Piața asigurărilor, în creștere doar pe hârtie: despăgubiri mai mari cu 145 milioane lei, profit înjumătățit # Banca Mea
Societățile de asigurări au înregistrat o ușoară creștere în ianuarie–septembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică. În această perioadă, primele brute subscrise au totalizat 2 443,9 milioane lei, în creștere cu 0,9% față de aceeași perioadă din 2024, iar despăgubirile și indemnizațiile achitate au ajuns la 1 046,8 milioane lei, în urcare cu 16,1%. Creșteri semnificative au fost...
Creditul Auto, de la Comerțbank: până la 1,2 milioane lei pentru autoturisme de până la 10 ani # Banca Mea
Comerțbank anunță disponibilitatea Creditului Auto, destinat achiziției unui autoturism nou sau utilizat, cu vechime de până la 10 ani, precum și refinanțării unui credit auto existent. Potrivit instituției, creditul poate fi accesat în valoare de până la 1 200 000 lei, cu o perioadă de rambursare între 12 și 60 luni. Rata dobânzii este flotantă – 9,24%, iar DAE – 9,63%. În exemplul prezentat de...
Combaterea salariilor în plic: Uniunea Europeană investește 1,5 milioane € în modernizarea controalelor # Banca Mea
Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova în reducerea fenomenului salariilor în plic printr-un proiect de modernizare a controalelor de muncă, aliniat standardelor europene, scrie moldova1.md. Proiectul vizează consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii, modernizarea sistemelor digitale, instruirea inspectorilor și schimburi de experiență cu instituțiile din Spania și...
Până la 1 000 lei de la stat pentru facturile la energie: cine intră în categoria beneficiarilor # Banca Mea
Moldovenii cu venituri reduse ar putea beneficia, în acest sezon de încălzire, de compensații la facturile energetice de până la 1 000 de lei. Informația este prezentată într-un proiect de hotărâre elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat, transmite realitatea.md. Documentul prevede procente diferite de compensare, în funcție de tipul energiei consumate: 40% pentru energie...
O țară europeană obligă băncile să păstreze bancomatele aproape de oameni: acces garantat în 10 km # Banca Mea
O nouă lege din Republica Irlanda impune băncilor să mențină o rețea largă de bancomate și să garanteze accesul populației la numerar, transmite Profit.ro. Republica Irlanda adoptă o legislație care obligă instituțiile financiare să garanteze că 97% din populație are acces la un bancomat în maximum 10 kilometri. Totodată, băncile trebuie să păstreze cel puțin același număr de bancomate...
OTP Bank Moldova trece la standardul global ISO 20022 pentru plățile internaționale SWIFT # Banca Mea
OTP Bank a implementat standardul internațional ISO 20022 pentru procesarea plăților SWIFT, ceea ce înseamnă că toate transferurile în valută străină sunt operate acum în noul format MX. Este unul dintre cele mai importante upgrade-uri tehnologice din infrastructura bancară globală, adoptat treptat de întreaga rețea financiară internațională. Noul standard aduce o structură mai clară, mai...
Victoriabank anunță o nouă oportunitate pentru profesioniștii din domeniul bancar: poziția de Șef/Șefă al Secției Produse Retail în cadrul Direcției Produse Retail din Chișinău. În acest rol vei avea șansa să coordonezi activitatea secției și să contribui direct la dezvoltarea produselor pe care le folosesc zilnic mii de clienți: conturi curente, pachete de servicii, depozite, soluții de plăți...
