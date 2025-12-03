Revolut introduce un scut anti-fraudă bazat pe locație: Street Mode ajunge în România

12:00

EuroCreditBank a lansat promoția „CrediTARE – Pentru vise care contează”, disponibilă între 22 octombrie și 31 decembrie 2025. Dacă ai nevoie de un credit de consum, ai acces la condiții preferențiale, în funcție de istoricul tău cu banca. Dacă ești client loial și ai o istorie pozitivă, poți lua un credit cu rată fixă de la 9% anual . Pentru restul aplicanților, dobânda începe de la 10% anual...