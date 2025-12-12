Steven Stamkos se apropie de 600 de goluri marcate în NHL

10:40

În centrul atenției mass-media rămâne avertismentul lansat de serviciile de informații de la Kiev privind intensificarea acțiunilor Kremlinului în regiunea transnistreană, prin mobilizare, producția de drone și scoaterea armelor din depozite. Din presă mai aflăm că directori și profesori din 18 instituții de învățământ au fost sancționați pentru că ar fi favorizat copiatul la examene și că zeci de mii de cetățeni ai R. Moldova, care dețin și cetățenia României, au rămas fără buletine de identitate românești din cauza domiciliilor fictive.