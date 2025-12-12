Noi reguli pentru deținerea armelor, adoptate de Parlament
Radio Moldova, 12 decembrie 2025 12:40
Persoanele care nu au avut domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin cinci ani consecutiv nu vor putea obține permise de portarmă. Interdicția va fi aplicată și persoanelor care au domiciliul în regiunea transnistreană, potrivit unui proiect de lege votat, pe 12 decembrie, în lectură finală, de către Parlament.
• • •
Acum 5 minute
13:00
Ministrul Apărării: „Nu este nicio bază NATO la Băcioi. Totul se construiește din bani publici” # Radio Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a respins ferm narațiunile privind „construcția unei baze NATO” la Băcioi, declarând că proiectul este unul exclusiv național, finanțat din bugetul Republicii Moldova și destinat modernizării condițiilor pentru militarii Armatei Naționale.
13:00
Comisia Vetting din R. Moldova anunță încheierea mandatului fostului președinte al Curții Supreme din Arizona # Radio Moldova
Fostul președinte al Curții Supreme din Arizona, SUA, juristul Scott Bales, își încheie mandatul în cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor din Republica Moldova, la data de 31 decembrie. Cererea de retragere a acestuia, în legătură cu pensionarea, a fost transmisă Parlamentului de la Chișinău.
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:30
Razii intensificate: articole pirotehnice de 8.000 de lei – distruse, iar vânzătorul riscă amendă de 3.000 de lei # Radio Moldova
Poliția capitalei a confiscat articolele pirotehnice neautorizate în valoare de aproximativ 8.000 de lei, iar vânzătorul riscă să fie amendat cu până la 3.000 de lei.
12:20
Revista presei internaționale | SUA, Ucraina și Europa se pregătesc de o nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean # Radio Moldova
Presa internațională urmărește evoluțiile negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina și evidențiază tensiunile dintre SUA, Europa și Rusia în privința planurilor de pace. În paralel, Uniunea Europeană se concentrează pe menținerea blocării activelor rusești și pe creșterea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina, în timp ce divergențele privind strategia transatlantică devin tot mai vizibile.
Acum 2 ore
12:00
Liderul PSRM nu este de acord ca Președinția să aibă „emisari” și vrea demisia Maiei Sandu: „Afirmațiile lui Igor Dodon sunt iresponsabile” # Radio Moldova
Decretele semnate de președinta Maia Sandu privind numirea lui Dorin Recean și Nicu Popescu în funcțiile de emisari ar reprezenta „un pas anticonstituțional”, afirmă liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Deputatul anunță că ar putea iniția procedura de impeachment împotriva șefei statului. Afirmațiile socialistului sunt „nefondate și iresponsabile”, răspunde Președinția.
12:00
S-a dat drept agent imobiliar și a înșelat o victimă cu milioane: un bărbat de 37 de ani, reținut # Radio Moldova
S-ar fi prezentat drept agent imobiliar și, profitând de încrederea victimei, a convins-o să îi transmită sume considerabile de bani pentru pretinse investiții imobiliare. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari, cu un prejudiciu estimat la peste 2.3 milioane de lei.
11:50
11:30
Guvernul de la Chișinău a finanțat peste 600 de proiecte implementate în localitățile din Zona de Securitate # Radio Moldova
Chișinăul a investit peste 225 de milioane de lei pentru implementarea a peste 600 de proiecte destinate localităților din Zona de Securitate, în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la o întâlnire cu conducerea raionului Dubăsari și cu primarii localităților din Zona de Securitate.
11:20
Drone ucrainene au atacat orașul Iaroslavl în noaptea de 12 decembrie. În oraș s-au auzit aproximativ șapte explozii, după care deasupra unui cartier s-a ridicat un nor dens de fum, au declarat pentru Shot mai mulți localnici. Înainte de atac, autoritățile din regiunea Iaroslavl au instituit o alertă de interdicție a zborurilor, însă nu au oferit informații oficiale despre consecințele raidului, scrie The Moscow Times.
Acum 4 ore
11:00
Un polițist de la Botanica nu a vrut să ia o mită de 20.000 de lei: un jurist, reținut # Radio Moldova
Juristul unei companii specializare în transportarea produselor alimentare a fost reținut după ce ar fi încercat să corupă un polițist din Chișinău cu mită în mărime de 20.000 de lei, iar omul legii l-a denunțat.
11:00
Federația Română de Fotbal a primit verdictul din partea UEFA privind sancțiunea aplicată lui Denis Drăguș, după eliminarea sa în meciul pierdut cu 1:3 de reprezentativa României în Bosnia și Herțegovina. Atacantul, introdus de Mircea Lucescu în teren la Zenița, la mijlocul reprizei secunde, a rezistat pe gazon doar câteva momente: intervenția sa dură cu talpa ridicată i-a adus cartonașul roșu direct.
10:50
10:40
Revista presei | Autoritățile și experții comentează avertismentele HUR privind intensificarea acțiunilor Kremlinului în regiunea transnistreană # Radio Moldova
În centrul atenției mass-media rămâne avertismentul lansat de serviciile de informații de la Kiev privind intensificarea acțiunilor Kremlinului în regiunea transnistreană, prin mobilizare, producția de drone și scoaterea armelor din depozite. Din presă mai aflăm că directori și profesori din 18 instituții de învățământ au fost sancționați pentru că ar fi favorizat copiatul la examene și că zeci de mii de cetățeni ai R. Moldova, care dețin și cetățenia României, au rămas fără buletine de identitate românești din cauza domiciliilor fictive.
10:40
Statul va acorda compensații la energie, în perioada rece 2025 - 2026, la peste 1.2 milioane de cetățeni # Radio Moldova
Mai mult de două treimi din gospodăriile din R. Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de compensații din partea statului în sezonul rece 2025 - 2026. Mai exact, 605.538 din cele 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”, a anunțat, pe 12 decembrie, Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Guvern.
10:40
Sezonul infecțiilor respiratorii: cum ne protejăm și când trebuie să cerem ajutor medical # Radio Moldova
În primele zece zile ale lunii decembrie, în Republica Moldova au fost raportatate peste 2.100 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 31 de cazuri de gripă sezonieră și 18 cazuri de COVID-19. Profesorul universitar Victor Pîntea a explicat, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, că asemenea creșteri sunt firești în sezonul rece.
10:30
10:10
La mai puțin de o lună după nimicirea a 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că alte 7.5 tone de mărar proaspăt importat au fost reținute și distruse din cauza depășirilor de pesticide.
10:10
Mobilizare electorală cu bani în Găgăuzia: care au fost preferințele alegătorilor din regiune la ultimele alegeri # Radio Moldova
Peste 24 de mii de persoane din Găgăuzia au fost cercetate de oamenii legii pentru corupție electorală. Cifra reprezintă 51% din numărul de votanți pe care i-a avut Blocul Electoral Patriotic (BEP) în regiune la alegerile din 28 septembrie, arată o analiză a Comunității WathDog.md.
10:00
S-a pornit din Chișinău spre Tel Aviv cu arme pe care nu le-a declarat la vamă. Un cetățean străin este cercetat de oamenii legii și riscă o amendă usturătoare, după ce vameșii de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău au depistat trei arme pneumatice în bagajul său.
09:50
Din 2026, Armata Națională va folosi două radare moderne de supraveghere a spațiului aerian # Radio Moldova
Republica Moldova este în proces de achiziție a celui de-al doilea radar modern pentru a eficientiza monitorizarea spațiului aerian al țării. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, sistemul de radiolocație este procurat cu bani europeni și va fi operațional în prima jumătate a anului viitor.
09:30
R. Moldova va fi reprezentată de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Sir Bani Yas Forum 2025, un eveniment care reunește miniștri, oficiali de rang înalt și lideri de instituții globale pentru discuții pe teme de actualitate.
Acum 6 ore
09:00
Ursula von der Leyen răspunde atacurilor lui Trump: „Democrația europeană trebuie protejată” # Radio Moldova
Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a lansat un atac dur la adresa Europei.
09:00
Brazi pentru toate buzunarele: prețurile cresc până la 3.000 de lei pentru exemplarele de top # Radio Moldova
Sezonul sărbătorilor a început: brazii naturali au apărut deja în vânzare în capitală. În toate sectoarele au fost aduse primele loturi, iar cumpărătorii s-au grăbit să-și cumpere un pom de Crăciun. Prețurile încep de la câteva sute de lei, însă pentru un brad de categorie superioară, unii cumpărători sunt gata să plătească și până la trei mii de lei.
08:40
CS Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Conferințolor UEFA # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA. În etapa a cincea, echipa olteană a fost învinsă cu scorul de 1:2 de Sparta Praga din Cehia. Acesta a fost primul meci direct între cele două formații. În minutul 34, atacantul nigerian Monday Etim a fost faultat în careu de Adam Sevinsky, iar după ce a consultat sistemul VAR, arbitrul belgian Jasper Vergoote a acordat lovitură de la 11 metri. Georgianul Anzor Mekvabișvili, însă, a șutat peste poartă, iar la pauză a fost 0:0.
08:40
Compensațiile la energie sunt disponibile online: sumele pot fi consultate pe compensatii.gov.md # Radio Moldova
Cetățenii din Republica Moldova își pot verifica, începând de astăzi, 12 decembrie, compensațiile la energie pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md. După autentificare, fiecare beneficiar poate vedea în cabinetul personal suma acordată, modul de calcul și valoarea compensației monetare.
08:30
Expoziție dedicată regretatului pictor Andrei Sârbu, ultimul mare eveniment artistic al anului 2025 # Radio Moldova
Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește o expoziție dedicată regretatului pictor Andrei Sârbu, unul dintre cei mai temerari artiști ai disidenței din perioada realismului socialist. Considerat ultimul mare eveniment expozițional al anului 2025, vernisajul readuce în atenția publicului o etapă esențială a creației pictorului, care și-a concentrat cercetările artistice asupra picturii conceptuale nonfigurative.
08:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunțat Agenția niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeași zonă. Ulterior, JMA a revizuit evaluarea seismului, precizând că magnitudinea finală a fost de 6,9, transmite Reuters.
08:10
Cheltuielile Rusiei pentru armată au crescut cu 173% față de 2022 și cu 295% față de 2021 # Radio Moldova
Cheltuielile bugetului federal al Rusiei pentru articole militare, în perioada ianuarie - septembrie 2025, au atins un nou record – 11.854 trilioane de ruble, a calculat, pe baza datelor Ministerului de Finanțe, cercetătorul Institutului german pentru Probleme de Securitate Internațională, Janis Kluge. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu încă 30%, adică cu 2,763 trilioane de ruble.
08:00
Alegeri în Ucraina doar cu un armistițiu: Zelenski cere garanții de securitate pentru procesul electoral # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale chiar și în condiții de război, dacă se va reuși asigurarea unui minim nivel de securitate, inclusiv prin instituirea unui armistițiu temporar pe durata campaniei și votării. Liderul de la Kiev a făcut aceste afirmații în cadrul unei reuniuni online a „coaliției doritorilor”, pe 11 decembrie, ca răspuns la insistențele președintelui american Donald Trump privind necesitatea organizării scrutinului.
08:00
OPINII | Regiunea transnistreană, utilizată pentru a bloca integrarea europeană a R. Moldova: Ce trebuie să facă Chișinăul # Radio Moldova
Integrarea în Uniunea Europeană (UE) oferă Republicii Moldova șansa de a avansa în soluționarea conflictului transnistrean. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, consideră că europenizarea malului drept și responsabilizarea instituțiilor pot crea condițiile unei reintegrări graduale, în timp ce directorul Asociației Promo-LEX, Ion Manole, susține că aderarea la UE poate impulsiona reintegrarea doar dacă autoritățile de la Chișinău adoptă o abordare coordonată.
08:00
Meci electrizant în grupa unică a Ligii Europei: FCSB a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam # Radio Moldova
Victorie senzațională pentru FCSB în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. În etapa a șasea, campioana României a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam din Olanda. Elevii antrenorului cipriot Elias Charalabous au fost conduși cu 1:3, însă au răsturnat scorul și au marcat golul victoriei la ultima fază. În meciul disputat pe Arena Națională din București, FCSB a preluat conducerea în minutul 11, grație golului marcat de Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a înscris cu o lovitură de cap după o lovitura de colț. Pe final de primă repriză, Feyenoord a răsturnat scorul în doar câteva minute.
08:00
Uniunea Europeană acordă Ucrainei a șasea tranșă de sprijin financiar, în valoare de 2.3 miliarde de euro # Radio Moldova
Ucraina urmează să primească în curând, în cadrul mecanismului european de sprijin Ukraine Facility, cea de-a șasea tranșă de finanțare, în valoare de aproximativ 2.3 miliarde de euro, a anunțat joi, 11 decembrie, Consiliul Uniunii Europene.
07:30
Alertă sanitară la Cluj: un caz de lepră a fost confirmat, alte trei sunt în analiză # Radio Moldova
Un caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat joi, 11 decembrie, în România, iar alte trei sunt în evaluare clinică și microbiologică, informează Ministerul Sănătății de la București. Toate persoanele vizate sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la același salon SPA din Cluj-Napoca.
Acum 24 ore
22:50
Fuziune cu mize la Cahul: Guvernul vrea integrarea universității în UTM, profesorii cer păstrarea autonomiei # Radio Moldova
Guvernul analizează o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar urma să fie integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Subiectul, care a stârnit emoții puternice în comunitatea academică și în societate, a fost dezbătut, pe 11 decembrie, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1.
22:00
Ministrul Apărării: În regiunea transnistreană s-au intensificat instruirile militare # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să investească în capacități proprii de apărare și să examineze formulele de cooperare internațională în domeniul apărării.Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că neutralitatea „impusă” R. Moldova de către Federația Rusă, singurul stat care o încalcă, nu poate justifica inacțiunea în fața riscurilor de securitate.
21:40
Organizațiile de mediu le solicită autorităților să renunțe la plantarea preponderentă a salcâmilor. Răspunsul Ministerul Mediului # Radio Moldova
Peste 40 de organizații de mediu, experți și cercetători cer autorităților, printr-o petiție publică, să renunțe la plantarea preponderentă a puieților de salcâm în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor „Generația Pădurii”. Potrivit lor, extinderea plantațiilor de salcâm comportă mai multe riscuri, inclusiv eliminarea speciilor autohtone, reducerea biodiversității și degradarea apelor subterane.
21:40
„Dispare ștampila, rămâne centrul universitar”: planul Guvernului pentru Universitatea din Cahul stârnește controverse # Radio Moldova
Guvernul pregătește o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar urma să fie integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei. Despre cât de oportună este această fuziune s-a discutat în emisiunea „Bună seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, unde au fost invitați ministrul Educației Dan Perciun, rectorul UTM Viorel Bostan, rectorul USM Igor Șarov și istoricul Anatol Petrencu.
21:30
21:20
„Ultimul bastion al limbii române”: părinții din Utkonosivka cer salvarea liceelor românești din regiunea Odesa # Radio Moldova
Comunitatea românească din Sudul Basarabiei traversează una dintre cele mai acute crize educaționale din ultimele decenii. Asociația Național-Culturală a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia” trage un semnal de alarmă privind situația critică a învățământului în limba română din Sudul Basarabiei și cere intervenția urgentă a președinților Ucrainei, României și Republicii Moldova pentru salvarea școlilor seculare românești din regiunea Odesa, relatează BucPress.eu
20:30
Rusia: Ministerul apărării neagă spargerea Registrului militar, deși site-ul nu funcționează # Radio Moldova
Mesajele apărute pe internet privind spargerea Registrului de evidență militară nu corespund realității, afirmă ministerul rus al apărării. Potrivit instituției, registrul funcționează în regim normal. Ministerul mai spune că site-ul ar fi fost deja supus în repetate rânduri unor atacuri cibernetice, care „nu au afectat” funcționarea lui. Ministerul exclude orice scurgere de date ale cetățenilor din registru. Totuși, site-ul companiei care a dezvoltat Registrului de evidență militară este în prezent nefuncțional, transmite publicația Astra.
20:20
IEA: Prețul Uralului rusesc s-a prăbușit, exporturile maritime prin Marea Neagră – în picaj de 42% # Radio Moldova
Veniturile Rusiei din exporturile de petrol și produse rafinate au scăzut în noiembrie la cel mai redus nivel de la începutul invaziei în Ucraina, arată raportul publicat de Agenția Internațională pentru Energie (IEA). Declinul vine pe fondul reducerii volumelor exportate și al scăderii prețurilor, dar și în contextul unei presiuni crescute exercitate asupra industriei energetice rusești, relatează Reuters.
19:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia ar putea declanșa un război împotriva țărilor alianței, un conflict care „ar putea fi ca amploare la fel ca războiul prin care au trecut bunicii și străbunicii noștri”, transmite Reuters citată de Meduza Live.
18:40
ANRE se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaze # Radio Moldova
Noile tarife pentru gazele naturale ar urma să fie anunțate în luna ianuarie 2026. Precizările au fost făcute, pe 11 decembrie, de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, la ședința Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.
18:20
Jurnalist DW, despre eventuale alegeri în Ucraina: „Un referendum asupra cedării de teritorii” # Radio Moldova
Cu milioane de refugiați, soldați care nu pot vota, teritorii aflate sub ocupație și riscul major al ingerinței rusești, organizarea unor alegeri în Ucraina rămâne improbabilă fără garanții solide de securitate și un armistițiu pentru care nu există siguranță că Moscova l-ar accepta, afirmă jurnalistul de la Deutsche Welle (DW), Vlad Drăghicescu. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Drăghicescu a avertizat că, în aceste condiții, scrutinul riscă să se transforme într-un referendum distorsionat privind eventuale cedări teritoriale.
18:10
Chemarea rușilor la recrutări, inițiată de Vladimir Putin prin decret, ar putea reprezenta o nouă etapă „mobilizării ascunse” pentru completarea armatei care luptă în Ucraina, avertizează experții militari.
18:00
Bulgaria: Premierul Rosen Jeleazkov demisionează pe fondul protestelor masive din Sofia # Radio Moldova
Premierul bulgar a demisionat după protestele uriașe de miercuri de la Sofia. Rosen Jeleazkov a făcut anunțul chiar înainte de votarea moțiunii de cenzură în Parlament, a șasea la număr, și după săptămâni de proteste stradale împotriva politicilor economice și a eșecului în lupta cu corupția. Demisia survine și cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.
17:40
Poliția avertizează: Amenzi de până la 3.000 de lei pentru vânzarea ilegală a articolelor pirotehnice # Radio Moldova
Poliția capitalei a intensificat controalele în spațiile comerciale înaintea sărbătorilor de iarnă, după ce doar într-o singură zi au fost depistate 26 de cazuri de comercializare neautorizată a articolelor pirotehnice, produse în valoare de 60.000 de lei fiind ridicate de oamenii legii.
17:40
Directoarea executivă a Alianței IMM: Procesul de accesare a fondurilor UE trebuie simplificat # Radio Moldova
Criteriile de eligibilitate pentru programele cu finanțare europeană trebuie explicate pe înțelesul antreprenorilor, iar procesele – simplificate, afirmă directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova, Liliana Busuioc, în contextul Planului de Creștere Economică pentru care Uniunea Europeană va acorda în următorii ani un sprijin financiar de aproape 2 miliarde de euro.
17:30
Vernisajul Vinului de Iarnă 2025: producătorii moldoveni vor prezenta succesele anului # Radio Moldova
Produse tradiționale și inovații din sectorul vitivinicol, degustări și oportunitatea de a discuta cu producătorii – toate acestea vor defini atmosfera Vernisajului Vinului de Iarnă, care va avea loc vineri, 12 decembrie.
