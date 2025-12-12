Expoziție dedicată regretatului pictor Andrei Sârbu, ultimul mare eveniment artistic al anului 2025

14:20

Viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei se anunță a fi dificile. Scrutinul va avea loc după reguli noi, iar eventualele încălcări - mai ales cele privind finanțarea ilegală - vor fi sancționate mai rapid. Consiliul electoral din autonomie va trebui să respecte strict legislația națională, sub monitorizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Deocamdată însă, procesul este afectat de o problemă serioasă: mulți membri ai consiliului au demisionat, lăsând instituția fără oamenii necesari pentru organizarea votului.