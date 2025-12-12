FOTO | Produse lactate cu arome artificiale, fără fructe reale, blocate la frontieră

07:30

Mii de cetățeni, inclusiv moldoveni cu dublă cetățenie, rămân fără buletine la frontieră după ce actele lor românești au fost anulate din cauza domiciliilor fictive. Numai în acest an, autoritățile au dispus peste 70.000 de anulări de domiciliu, iar totalul până la mijlocul lunii noiembrie a ajuns la aproape 144.000. Se întâmplă când un domiciliu […]