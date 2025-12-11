CtEDO a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care era vizată R. Moldova: „Situația a fost soluționată integral”
Ziarul de Garda, 11 decembrie 2025 20:50
La 11 dec 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care un S.R.L. pretindea câteva milioane de euro, cu titlu de prejudiciu material pretins a fi cauzat prin eroare judiciara, anunță Agentul Guvernamental. După comunicarea prezentei cauze Guvernului, Agentul guvernamental a inițiat procedura de revizuire a...
• • •
Ministrul Apărării despre informațiile că Rusia intensifică pregătirile militare în regiunea transnistreană: „E o exagerare” # Ziarul de Garda
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a venit cu primele declarații după ce presa din Ucraina a scris că Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune. Acesta a punctat, în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, că informațiile sunt „exagerate”....
Nicușor Dan, apel după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Acesta a notat că atunci când „200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”. „Invit toți magistrații care vor să reclame...
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau atenționări pentru rapoarte întârziate sau...
Articole din presă, sentințele lui Ilan Șor și Vlad Filat și o plângere a lui Veaceslav Platon, probe ale apărării, în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. O nouă ședință fără inculpat și fără martori # Ziarul de Garda
O nouă ședință de judecată în dosarul privind frauda bancară, în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc, s-a desfășurat fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor. Avocații lui Plahotniuc au continuat, la ședința din 11 decembrie 2025, să prezinte probele materiale. Printre acestea s-au numărat mai multe articole din presă, decizia Curții de Apel...
România: Aproape 180 de judecători se solidarizează, într-un mesaj public, cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziarul de Garda
Aproape 180 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, într-un mesaj publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, la o zi după investigația realizată de Recorder, „Justiția capturată”. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse...
A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți # Ziarul de Garda
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”. Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști. Lista pieselor cu...
R. Moldova, obligată de CtEDO să achite peste cinci mii de euro unei foste judecătoare. A fost acuzată nefondat de către un fost președinte CSM că ar fi lipsit de la serviciu, ar fi mințit privind volumul de muncă și ar fi „futbolit” sute de cauze # Ziarul de Garda
R. Moldova trebuie să achite unei foste judecătoare peste cinci mii de euro, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis joi, 11 decembrie, o hotărâre prin care a constatat încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie. Conform rezumatului hotărârii efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al...
CSP a aprobat componența Comisiei care-l va cerceta disciplinar pe fostul procurorul general interimar, Dumitru Robu # Ziarul de Garda
Joi, 11 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost constituită Comisia de disciplină ad-hoc pentru verificarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de fostul procuror general interimar, Dumitru Robu. Componența nominală a comisiei este: „Comisia are sarcina de a examina sesizarea și, după finalizarea verificărilor, va emite...
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene, anunță Ministerul Educației. Într-un caz, directorul unei instituții și-a depus demisia # Ziarul de Garda
Șapte direcții raionale de învățământ au aplicat sancțiuni disciplinare pentru directori și cadrele didactice, după ce au fost constatate mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, fiind admisă copierea în timpul probelor scrise la sesiunea de examene din 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Astfel de încălcări...
„A mers și el probabil pe mâna unor sfaturi”. Circumstanțele plecării Alei Nemerenco de la Ministerul Sănătății # Ziarul de Garda
După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea...
AUDIERE/ „Ridică semnale de alarmă”. Procurorul general interimar a trebuit să explice Comisiei cum a plătit un preț mai mic pentru apartamentul în care trăiește: „Blocul este dat în exploatare cu încălcarea unor norme” # Ziarul de Garda
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost întrebat, în partea publică a audierii sale în fața Comisiei de Evaluarea a Procurorilor, despre apartamentul achiziționat în 2018, la același preț plătit de proprietarul anterior, care îl renovase. Acuzatorul de stat solicitase examinarea în ședință închisă și a acestui aspect privind integritatea sa, dar Comisia a respins...
O cantitate de lapte praf, retrasă din vânzare, din motiv de precauție – ar putea conține bacterii # Ziarul de Garda
Nestlé SRL inițiază rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Măsura este luată din motive de precauție, după ce a fost detectată bacteria Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica de origine. Denumirea produselor vizate: „Nestlé subliniază...
LIVE TEXT/ Atac cibernetic în Rusia: Hackeri anonimi au compromis serverele registrului unic de evidență militară. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:17 O grupare anonimă de hackeri a spart serverele companiei „Mikord”, un dezvoltator-cheie al registrului unic de evidență militară din Rusia, a anunțat Grigorii Sverdlîn, coordonatorul proiectului pentru drepturile omului „Idite Lesom”. Potrivit acestuia, hackerii l-au contactat și i-au transmis „o cantitate mare de materiale legate de registru”: documentație tehnică și financiară, precum și...
Secția consulară a Ambasadei R. Moldova în Ucraina va suspenda temporar primirea cererilor de cetățenie începând cu 23 decembrie. Măsura anunțată joi, 11 decembrie, este valabilă pe o perioadă nedeterminată, iar instituția va informa suplimentar despre reluarea serviciilor consulare. „În contextul modificărilor aduse legislației naționale a R. Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253...
VIDEO/ Conferința de presă a Curții de Apel București după investigația Recorder. O judecătoare a confirmat că mărturiile sunt adevărate: „Suntem terorizați” # Ziarul de Garda
Curtea de Apel București a organizat joi, 11 decembrie, în premieră, o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor dezvăluite de jurnaliștii de la Recorder în investigația „Justiția capturată”. În debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar înainte de președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie și a declarat că este alături de judecătorul...
Premierul Bulgariei a demisionat pe fondul protestelor și al unei moțiuni de cenzură # Ziarul de Garda
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă de urgență organizate în Parlament pe 11 decembrie, transmite agenția bulgară BTA. Declarația a fost făcută în contextul în care legislativul de la Sofia se pregătea să supună la vot o moțiune de cenzură împotriva cabinetului de miniștri. Potrivit BTA, în Bulgaria...
Evoluția Medpark continuă: primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # Ziarul de Garda
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Medpark City Clinic este un hub medical de generație nouă și face parte...
Aproape 11 tone de margarină de import au fost nimicite după ce ANSA a depistat un nivel mare de contaminanți chimici # Ziarul de Garda
Un lot de aproape 11 tone de margarină de masă pentru torturi de import a fost nimicit din cauza depistării nivelului prea mare de contaminanți chimici, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Mai exact, ANSA precizează că a depistat 8600 kilograme de contaminanți chimici (3-monoclorpropandiol și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD), iar legea...
Un magistrat transferat temporar la Curtea de Apel Centru se retrage din concursul pentru funcția deplină de judecător în instanță, cu câteva zile înainte de audierea publică # Ziarul de Garda
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor cu câteva zile înainte de audierea sa publică. Conform unui comunicat de presă emis de...
Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală a fost lichidat de pompieri # Ziarul de Garda
Acoperișul blocului de locuit cu 15 etaje, de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, care a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie a fost lichidat, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) IGSU menționează că în urma intervenției operative a angajaților la lichidarea incendiului izbucnit vizavi de circ, a fost...
VIDEO/ Escrocherii din Penitenciare: Nouă deținuți ar fi fost implicați într-o schemă de spargere a conturilor de mesagerie pentru a cere bani de la rudele victimelor # Ziarul de Garda
Un grup format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor ar depăși 270 de mii de lei. Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General de Poliție (IGP), membrii...
LIVE TEXT/ SBU a atacat o platformă rusească de extracție a petrolului din Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:20 Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski” din Marea Caspică. Potrivit informațiilor surselor Hromadske, instalația aparține companiei „Lukoil-Nijnevoljsknefti”. Este prima dată când Ucraina lovește infrastructura rusă de extracție a petrolului din sectorul caspic, punctează sursa citată. Sursele au...
De la vulnerabilitate, la incluziune: speranță și oportunități reale pentru copiii aflați în situații vulnerabile # Ziarul de Garda
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să ofere speranță și oportunități reale pentru copiii aflați în situații vulnerabile. Scurt istoric. De 18 ani, Asociația Obștească PRODOCS este alături de cei mai fragili membri ai societății – copii și tineri din medii de risc – pentru...
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, unde va întrevederi cu președintele țării și președintele Camerei Reprezentanților # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, anunță Președinția printr-un comunicat. Șefa statului va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. „Discuțiile...
Acoperișul unui bloc de vizavi de Circ, cuprins de flăcări. Două persoane, cu semne de intoxicație, au fost evacuate # Ziarul de Garda
Acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje, vizavi de Circ, a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău. Pompierii au evacuat două persoane cu semne...
Energocom a efectuat ieri, 10 decembrie 2025, prima sa tranzacție pe platforma Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), achiziționând „în mod simbolic” 1 MWh. Conform Energocom, testul are drept scop „verificarea operabilității și funcționalității noii piețe, precum și evaluarea modului în care aceasta poate sprijini diversificarea și...
LIVE TEXT/ Aproape 300 de drone ucrainene au fost doborâte în mai multe regiuni ale Rusiei. La Moscova, aeroporturile nu au operat curse timp de șapte ore. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că, în noaptea de 11 decembrie, au fost doborâte 287 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse. Potrivit instituției, 118 drone au fost doborâte deasupra regiunii Breansk, câte 40 deasupra regiunii Kaluga și a regiunii Moscova, 27 în regiunea Tula, 19 în Novgorod, 11...
Islanda se alătură Spaniei, Sloveniei, Țărilor de Jos și Irlandei, anunțând că boicotează Eurovision 2026. Motivul invocat # Ziarul de Garda
Islanda a devenit a cincea țară care boicotează ediția de anul viitor a concursului Eurovision, după ce Israelul a primit undă verde să participe. Consiliul radiodifuzorului public (RÚV) a votat miercuri, 10 decembrie, împotriva participării, ceea ce înseamnă că Islanda se va alătura Spaniei, Sloveniei, Țărilor de Jos și Irlandei, care au decis să nu...
Justiție cu frâna trasă în cazul morții unui băiat de 15 ani într-un accident rutier: inculpatul, vizat și în alte dosare penale – reținut pentru trafic de droguri # Ziarul de Garda
Un accident rutier produs în 2018 i-a luat viața lui Marius, un băiat de 15 ani. Acesta era pe bancheta din față a mașinii conduse de tatăl său, care a fost lovită de un alt automobil ce „zbura” pe o stradă din capitală cu o viteză de peste 100 km/h, așa cum au arătat rezultatele...
LIVE TEXT/ Trump susține că 82% dintre ucraineni „cer un acord de pace” cu Rusia: „Zelenski ar trebui să fie realist”. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:05 Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni ar „cere încheierea unui acord de pace” cu Rusia. Declarația a fost făcută în timpul unei discuții cu jurnaliștii joi, 11 decembrie. „Zelenski trebuie să fie realist. Mă întreb cât timp va mai trece până vor avea loc alegerile. 82% dintre ucraineni cer semnarea...
LIVE TEXT/ Un nou atac cu drone și rachete în regiunea Poltava. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 7:45 Rusia a atacat, în noaptea de 11 decembrie, orașul Kremenciug din regiunea Poltava, lansând un nou val de rachete și drone. Orașul, aflat la circa 250 km sud-est de Kiev, fusese lovit masiv și pe 7 decembrie, când mai multe instalații energetice au fost avariate. Peste noapte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au semnalat...
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre R. Moldova și alte state va include și criptomonedele # Ziarul de Garda
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele. Comisia pentru politică externă a aprobat miercuri, 10 decembrie, avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea Amendamentului la acordul multilateral, semnat la Berlin în anul 2014, conform unui comunicat de presă. Potrivit Ministerului Finanțelor, amendarea Acordului va actualiza...
LIVE TEXT/ O lovitură cu drone navale ucrainene ar fi avariat un vas petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:15 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră pe 10 decembrie, avariind grav nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul Serviciului pentru Kyiv Independent. Petrolierul,...
Sute de protestatari s-au adunat la București și Cluj-Napoca, manifestând pentru o justiție independentă. Se scandează: „Vrem dreptate, nu imunitate” și „magistrați independenți, nu obedienți” # Ziarul de Garda
Sute de persoane s-au adunat miercuri seara în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din București, în contextul investigației Recorder despre situația justiției din România. Manifestanții scandează lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrați independenți, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți” sau „Lia,...
Citiți joi în ZdG: „Război (digital) și pace (informațională)”, în interpretarea ZdG și De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital” # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ZdG, citiți la rubrica Exclusiv despre tradiționala expoziție a Ziarului de Gardă, „Războiul digital și pacea informațională”, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei de Ziua Internațională Anticorupție. Expoziția, ajunsă la cea de-a cincea ediție, i-a avut în calitate de invitați pe cititorii ZdG, jurnaliști, politicieni și diplomați, care au...
De Ziua Drepturilor Omului, marcată anul pe 10 decembrie, Organizația Națiunilor Unite în Moldova a anunțat câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2025, recunoscând „realizările excepționale în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”. Aceste premii onorează persoanele și organizațiile care au adus contribuții semnificative la promovarea și protecția drepturilor omului pe parcursul anului, conform unui...
Alexandru Machidon, audiat doar parțial în ședință închisă, deși ce a cerut ca întreaga procedură să NU fie publică. Fostul șef adjunct de la PA – chestionat în ședință închisă # Ziarul de Garda
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost adiat parțial în ședință închisă, de către Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta solicitase examinarea în ședință închisă și a celui de-al doilea aspect privind integritatea sa, dar Comisia a respins cererea. De cealaltă parte, fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, care nu a promovat...
Articole ale Ziarului de Gardă, stenograma discuțiilor dintre oligarhul Ilan Șor și ex-premierului Vlad Filat, în care cei doi dicută despre chiloții lui Filat, cardurile de aur ale lui Șor și mașina plină cu rahat adusă de Usatîi în fața sediului PLDM, sentința motivată din dosarul fostului premier Filat și cele trei rapoarte ale comisiilor...
Ukrinform/ Rusia intensifică pregătirile militare în regiunea transnistreană. Autoritățile de la Chișinău nu comentează informațiile # Ziarul de Garda
Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune, raportează o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, transmite Ukrinform. Autoritățile de la Chișinău au declarat pentru Ziarul de Gardă că nu vor comenta aceste informații. Astfel, potrivit informațiilor,...
Promo-LEX: În noiembrie, pretinsele autorități de la Tiraspol au promovat cel puțin cinci așa-zise „inițiative legislative” care au impact direct asupra drepturilor omului # Ziarul de Garda
În luna noiembrie 2025, regimul de ocupație de la Tiraspol a promovat cel puțin cinci așa-zise „inițiative legislative” care influențează situația drepturilor omului în regiunea transnistreană și climatul socio-economic. Una dintre acestea o reprezintă impunerea „cetățeniei” ilegale a regimului de ocupație. Asociația Promo-LEX a analizat pretinsele inițiative. Pe 5 noiembrie 2025, pretinsul „soviet suprem” de...
Guvernul a susținut noile măsuri fiscale „de stimulare a unor sectoare economice și de eliminare a unor discrepanțe legislative” # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a susținut proiectul de lege care prevede că cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249...
România: Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite de la comerciați precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi taxate # Ziarul de Garda
Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerciați precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi taxate cu 25 de lei românești (97 de lei moldovenești, n.r.), potrivit legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, notează presa din România. Taxa fixă...
Dorin Recean, numit de șefa statului în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Ziarul de Garda
Fostul prim-ministru Dorin Recean, care acum două luni a declarat că „nu va continua să fie în viața publică și viața politică”, a fost numit în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat miercuri, 10 decembrie, decretul de numire. Conform unui comunicat de presă emis de Președinție, emisarul special...
LIVE TEXT/ Washington Post: SUA și Ucraina discută, în cadrul planului de pace, aderarea Ucrainei la UE în 2027. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:11 SUA și Ucraina discută trei documente care ar trebui să stea la baza soluționării pașnice — planul de pace, garanțiile de securitate și planul de redresare economică, scrie The Washington Post, citând oficiali americani și ucraineni. Printre propunerile luate în considerare se numără aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană încă din 2027. Termenele atât...
Analiză Deutsche Welle/ Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere garanții pentru alegeri, iar UE este „foarte aproape” de un acord privind activele rusești # Ziarul de Garda
Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit pentru alegeri în timp de război, dacă SUA și Europa garantează securitatea. Anunțul șefului statului ucrainean vine după ce, într-un interviu oferit publicației Politico, președintele american Donald Trump l-a acuzat că se agață de putere. Cu aceeași ocazie, șeful Casei Albe a sugerat că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina, pentru...
Cobza și meșteșugul de creare al acesteia, incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO # Ziarul de Garda
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. „Înscrierea...
Rusia spune că are un răspuns pregătit pentru UE în cazul în care confiscă activele rusești și desfășoară trupe în Ucraina # Ziarul de Garda
Rusia are pregătit un răspuns la o posibilă desfășurare de trupe ale Uniunii Europene (UE) în Ucraina și confiscarea activelor rusești, măsuri pe care le consideră ostile, a anunțat miercuri, 10 decembrie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit agenției EFE. „Vom răspunde la orice măsură ostilă, inclusiv desfășurarea de trupe europene în Ucraina și...
Documentar RECORDER/ Cum sistemul judiciar din România a ajuns să fie capturat „de un grup de interese format din magistrați și politicieni” # Ziarul de Garda
Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele, acestea sunt consecințele unui sistem capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni. Documentarul „Justiție Capturată” realizată de jurnaliștii Mihai...
