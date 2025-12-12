Primarul Capitalei solicită politici mai ferme împotriva consumului de droguri

18:00

Un tânăr de 19 ani, originar din satul Bulăiești, raionul Orhei, este cercetat penal pentru trafic de droguri, după ce oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul său. Potrivit anchetei, acesta ar fi activat ca și curier pentru un magazin online de droguri, gestionat prin aplicația Telegram. Tânărul ar fi avut rolul de a […]