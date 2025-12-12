Premierul Munteanu continuă dialogul cu comunitățile locale în Călărași

17:40

Un depozit cu fân din localitatea Dezghingea, raionul Comrat, a luat foc în seara zilei de 8 decembrie. La apelul de urgență au răspuns cinci echipaje de pompieri și salvatori, care s‑au deplasat imediat la locul incidentului. La sosire, salvatorii au constatat că în depozit se aflau aproximativ 800 de baloți de fân care erau […] Articolul Incendiu la o fermă din Comrat: 800 de baloți de fân au ars, salvatorii au salvat cereale apare prima dată în Subiectul Zilei.