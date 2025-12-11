Serviciul 112 îmbunătățește accesul pentru persoanele cu dizabilități senzoriale
Subiectul Zilei, 11 decembrie 2025 09:00
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 face un pas important spre incluziune, anunțând extinderea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire. Instituția dispune acum de capacitatea tehnică de a recepționa mesaje text, oferind o alternativă esențială la apelurile vocale pentru cei care nu pot comunica verbal în situații critice. Această dezvoltare […] Articolul Serviciul 112 îmbunătățește accesul pentru persoanele cu dizabilități senzoriale apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
09:00
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 face un pas important spre incluziune, anunțând extinderea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire. Instituția dispune acum de capacitatea tehnică de a recepționa mesaje text, oferind o alternativă esențială la apelurile vocale pentru cei care nu pot comunica verbal în situații critice. Această dezvoltare […] Articolul Serviciul 112 îmbunătățește accesul pentru persoanele cu dizabilități senzoriale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
19:00
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor” poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în Statele Unite ale Americii. Aceasta reprezintă o premieră și un exemplu viu că grija și responsabilitatea față de animale pot avea un impact global. Vreau […] Articolul De la Chișinău spre lume: un patruped adopat face mândria orașului peste ocean apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Perciun: testarea antidrog a elevilor, o idee nepregătită — trebuie analizată temeinic # Subiectul Zilei
Ministrul Educaţiei, Dan Perciun, critică iniţiativa primarului Capitalei de a introduce testarea antidrog în şcoli, considerând că propunerea este imprudentă și „negândită”. Într-o reacţie recentă, Perciun a subliniat că o astfel de măsură necesită planificare atentă și coordonare cu ministere relevante, iar nu poate fi adoptată pe repede-înainte. Potrivit ministrului, este nevoie de detalii clare: […] Articolul Perciun: testarea antidrog a elevilor, o idee nepregătită — trebuie analizată temeinic apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Tânăr de 19 ani, curier de droguri prin Telegram — reținut cu Ecstasy, heroină și PVP # Subiectul Zilei
Un tânăr de 19 ani, originar din satul Bulăiești, raionul Orhei, este cercetat penal pentru trafic de droguri, după ce oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul său. Potrivit anchetei, acesta ar fi activat ca și curier pentru un magazin online de droguri, gestionat prin aplicația Telegram. Tânărul ar fi avut rolul de a […] Articolul Tânăr de 19 ani, curier de droguri prin Telegram — reținut cu Ecstasy, heroină și PVP apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Cod galben de ceață în toată Moldova – vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi # Subiectul Zilei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de tip „Cod Galben de ceață” pentru întreaga Republică Moldova. În intervalul vizat, pe arii extinse se estimează că vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, fenomen care poate afecta semnificativ circulația rutieră și feroviară. Meteorologii avertizează că ceața densă poate produce condiții periculoase — vederea […] Articolul Cod galben de ceață în toată Moldova – vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Un canal de Telegram, creat recent, a publicat mesaje cu ameninţări teroriste la adresa mai multor instituţii de învăţământ din municipiul Bălţi. Ameninţările vizează cel puţin 7-8 şcoli și conţin declaraţii violente, într-un video postat care arată un bărbat mascat şi înarmat ce ameninţă elevii cu represalii grave. Mesajele au generat îngrijorare imediată în comunitate, […] Articolul Panica în şcoli: mesaje cu atacuri vizând instituţii de învăţământ din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Trei persoane s-au ales cu sancțiuni după ce au fost depistate că vânaseră ilegal un iepure. Incidentul a fost descoperit în timpul unei acțiuni de control efectuate de autoritățile de mediu, care monitorizează respectarea legislației privind fauna sălbatică. Inspectorii au constatat că cei trei utilizaseră arme și unelte neautorizate, fără documentele necesare pentru vânătoare, punând […] Articolul Vânătoare ilegală în raion: iepure prins, trei vânători cu procese‑verbale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un autotren s-a răsturnat astăzi pe o șosea din raionul Hâncești, pe traseul care leagă localitatea Fundul Galbenei de drumul principal. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 5:00, când camionul, condus de un bărbat de 49 de ani, a pierdut controlul într-o curbă periculoasă şi a derapat, părăsind carosabilul și căzând într-un canal de scurgere. […] Articolul Camion răsturnat la Hâncești: şoferul a ajuns la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # Subiectul Zilei
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru […] Articolul Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Poliția intervenție la Ialoveni — mai mulți prinși cu substanțe interzise și armă deținute ilegal # Subiectul Zilei
Autoritățile au efectuat recent percheziții într-o localitate din raionul Ialoveni, în urma cărora au fost ridicate substanțe narcotice și o armă deținută ilegal. Descinderile au vizat mai multe adrese, unde locuiau persoane suspectate de consum și deținere ilegală de droguri. La una dintre adrese, poliția a depistat plicuri și sacoșe cu substanță vegetală cu miros […] Articolul Poliția intervenție la Ialoveni — mai mulți prinși cu substanțe interzise și armă deținute ilegal apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Tragedie la un centru de plasament din Dubăsari: un bătrân mort după o bătaie, suspect reținut # Subiectul Zilei
Un bătrân a fost ucis în bătaie într-un centru de plasament din raionul Dubăsari. Incidentul a avut loc în curtea instituției, iar victimei i-au fost aplicate lovituri care i-au provocat leziuni fatale. Autoritățile au intervenit rapid și au reținut un suspect considerat responsabil pentru crimă. Victima a fost transportată la spital, însă din cauza gravității […] Articolul Tragedie la un centru de plasament din Dubăsari: un bătrân mort după o bătaie, suspect reținut apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Într-o singură zi, poliția a reținut mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan sub influența alcoolului. Controlul de rutină a relevat că unii șoferi aveau o alcoolemie semnificativă, punând astfel în pericol viața lor și a altor participanți la trafic. Oamenii legii au acționat rapid — vehiculele au fost oprite, testele au demonstrat […] Articolul Mai mulți șoferi depistați beți la volan într-o singură zi — poliția avertizează apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Dialog deschis la Parlament: Usatîi răspunde întrebărilor studenților și vorbește despre reforme # Subiectul Zilei
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare”. Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala de ședințe plenare a Parlamentului. Renato Usatîi a subliniat că drumul ales de tineri nu este unul ușor și a împărtășit opinia că fiecare om […] Articolul Dialog deschis la Parlament: Usatîi răspunde întrebărilor studenților și vorbește despre reforme apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a fost intens, iar autorităţile au refuzat intrarea în Republica Moldova pentru 38 de persoane. Motivul măsurii a fost constatarea mai multor încălcări: printre acestea — documente invalide sau false, nerespectarea regulilor de intrare sau de şedere, dar şi alte abateri […] Articolul Refuz de intrare la graniţă: zeci de persoane blocate la frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
O explozie a avut loc într-o gospodărie din satul Sărăteni, raionul Hâncești, provocând arsuri unui bărbat de 62 de ani. Incidentul s-a produs după ce o butelie de gaz a explodat în interiorul casei, provocând pagube materiale și rănirea proprietarului. Victima a fost transportată de urgență la spital, cu arsuri la față și la brațe. […] Articolul Butelia explodează la Sărăteni — omenește, sobrietate și pericol, un bărbat rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Dosarul „Frauda bancară” — avocaţii lui Plahotniuc nu au adus niciun martor din cei 27 acceptaţi # Subiectul Zilei
Procesul intentat lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară” continuă cu întârzieri, din cauza absenței martorilor apărării. Deși instanța a aprobat lista a 27 de persoane propuse de avocați pentru a depune mărturie în favoarea fostului lider democrat, niciunul dintre aceștia nu s-a prezentat până acum la audieri. Avocații susțin că situația este determinată de […] Articolul Dosarul „Frauda bancară” — avocaţii lui Plahotniuc nu au adus niciun martor din cei 27 acceptaţi apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a devenit una extrem de periculoasă pentru viața și sănătatea copiilor și adolescenților. „Am tras alarma acum o lună și am propus să unim eforturile pentru […] Articolul Alarma trasă de Ceban: Drogurile în școli, o problemă urgentă pentru autorități apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Spații verzi, piste pentru bicicliști și zone de joacă – Bulevardul Dacia, un nou standard urban # Subiectul Zilei
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de verdeață, unde comunitatea se poate bucura de plimbări, relaxare și transport public eficient. ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL!Bulevardul Dacia: înainte și acum ÎNAINTE:Bulevardul Dacia era într-o stare […] Articolul Spații verzi, piste pentru bicicliști și zone de joacă – Bulevardul Dacia, un nou standard urban apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
La punctul de trecere a frontierei Albiţa, poliţiştii de frontieră au reţinut un bărbat de cetăţenie moldovenească, urmărit penal pentru comiterea unui act sexual cu un minor. Omul a fost depistat în momentul în care încerca să părăsească ţara. Autorităţile îl cautau anterior pentru faptele respective, iar capturarea sa la frontieră i-a închis posibilitatea de […] Articolul Un moldovean acuzat de acte sexuale cu un minor, reținut la Vama Albița apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
La Nisporeni au fost semnalate tăieri suspecte de arbori, ceea ce a determinat autoritățile să demareze verificări amănunțite. Inspectorii de mediu se află la fața locului pentru a stabili dacă intervențiile asupra fondului forestier respectă legea sau dacă este vorba despre defrișări ilegale. Verificările vizează analiza documentației de autorizare, modul în care s-au desfășurat lucrările […] Articolul Nisporeni sub lupa autorităților: verificări după tăieri suspecte de arbori apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Procesul în care Nicanor Ciochină este judecat pentru accidentul tragic soldat cu moartea unui copil de 14 ani capătă noi complicații. În fața instanței a fost audiat complicele său, medicul stomatolog acuzat că l-ar fi ajutat după producerea tragediei. Dacă inițial acesta ar fi recunoscut implicarea în ascunderea dovezilor, în ședința de astăzi și-a schimbat […] Articolul Complicele lui Ciochină neagă acuzațiile — procesul se complică apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Republica Moldova se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de pneumonie în rândul copiilor, ceea ce pune presiune tot mai mare pe spitalele pediatrice. În mai multe unități medicale, secțiile pentru copii sunt deja aproape pline, motiv pentru care s-au suplimentat paturile pentru a putea interna toți micuții care necesită tratament de urgență. Medicii […] Articolul Spitalele devin neîncăpătoare: tot mai mulți copii internați cu pneumonie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
18:10
Atenţie la cadourile suspect de ieftine: Cum să nu cazi în capcana produselor contrafăcute? # Subiectul Zilei
Pe fondul creşterii vânzărilor de cadouri ieftine — deseori tentante prin preţ — autorităţile şi experţii avertizează populaţia să fie atentă: unele dintre aceste oferte pot ascunde produse contrafăcute. Aceste bunuri „la preţ redus” pot părea atractive, dar adesea vin cu riscuri: calitate slabă, siguranţă scăzută — sau chiar pericol pentru sănătate în cazul cosmeticelor, jucăriilor, […] Articolul Atenţie la cadourile suspect de ieftine: Cum să nu cazi în capcana produselor contrafăcute? apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Incendiu la o fermă din Comrat: 800 de baloți de fân au ars, salvatorii au salvat cereale # Subiectul Zilei
Un depozit cu fân din localitatea Dezghingea, raionul Comrat, a luat foc în seara zilei de 8 decembrie. La apelul de urgență au răspuns cinci echipaje de pompieri și salvatori, care s‑au deplasat imediat la locul incidentului. La sosire, salvatorii au constatat că în depozit se aflau aproximativ 800 de baloți de fân care erau […] Articolul Incendiu la o fermă din Comrat: 800 de baloți de fân au ars, salvatorii au salvat cereale apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Conflict, cuțit, suspendare: femeie cu doi copii scapă de închisoare după ce a rănit grav un bărbat # Subiectul Zilei
O mamă cu doi copii din raionul Soroca este judecată după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen, în urma unui conflict izbucnit în iunie 2025. Victima a suferit răni grave care i-au pus viața în pericol. În fața instanței, femeia a declarat că nu și-a propus să-l omoare, ci doar să-l sperie. Ea a […] Articolul Conflict, cuțit, suspendare: femeie cu doi copii scapă de închisoare după ce a rănit grav un bărbat apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Un șofer din raionul Florești a fost sancționat sever după ce a ignorat semnalul unui echipaj de patrulare și a refuzat să oprească automobilul la indicația polițistului. În urma examinării cazului, bărbatul a fost declarat vinovat de neîndeplinirea indicațiilor legale ale agentului și a primit o amendă de 20.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, […] Articolul Refuz să oprească la semnalul polițistului — un şofer riscă un an fără permis apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Gabriel Nebunu, jefuit în Italia: artistul apariție în lacrimi după ce i-a fost furată valiza # Subiectul Zilei
Cântărețul Gabriel Nebunu a devenit victimă a hoților în Italia: i-a fost furată valiza în autocar, chiar după ce revenea de la un concert. În valiză se aflau costumele sale tradiționale, opincile, haine, bani și accesoriile artistice — lucruri de o valoare sentimentală ridicată. Nebunu a declarat că nu poate să-și explice cum s-a întâmplat […] Articolul Gabriel Nebunu, jefuit în Italia: artistul apariție în lacrimi după ce i-a fost furată valiza apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Pedepse mai aspre pentru apelurile false la 112 — un gest banal poate bloca intervenţii reale # Subiectul Zilei
Autorităţile din Republica Moldova au decis să introducă pedepse mai dure pentru apelurile false la numărul de urgență Serviciul 112. Constatările recente arată că un procent semnificativ — circa 36% — din apelurile recepționate în 2025 nu au reprezentat cazuri reale de urgență, mulți sunând “doar ca să afle cât e ora”. Apelurile false ocupă […] Articolul Pedepse mai aspre pentru apelurile false la 112 — un gest banal poate bloca intervenţii reale apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Fracțiunile PAS și PSRM resping bugetul municipal Bălți-2026. Partidul Nostru: „Politica să se facă la Chișinău” # Subiectul Zilei
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat de fracțiunile PAS și PSRM în Consiliul Municipal Bălți. Consilierii Partidului Nostru fac apel la responsabilitate și colaborare.„Haideți să colaborăm și să privim cu responsabilitate […] Articolul Fracțiunile PAS și PSRM resping bugetul municipal Bălți-2026. Partidul Nostru: „Politica să se facă la Chișinău” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Bărbatul urmărit internaţional, prins la frontieră: cazul a intrat sub lupa autorităţilor # Subiectul Zilei
Poliţiştii de frontieră români din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au reţinut un cetăţean din Republica Moldova care era dat în urmărire internaţională pentru tentativă de omor. Cazul a fost anunţat oficial de autorităţile de la Bucureşti, care au intervenit imediat după ce suspectul s-a prezentat la formalităţile de control. După identificarea sa în […] Articolul Bărbatul urmărit internaţional, prins la frontieră: cazul a intrat sub lupa autorităţilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
În noaptea recentă, în raionul Cahul, un autoturism de model Dodge Ram a intrat în coliziune frontală cu o autospecială de ambulanță, provocând un accident grav. În urma impactului, membrii echipajului medical au suferit multiple traume și au fost transportați la spital. Autoritățile de la Cahul au anunțat iniţierea unui proces penal, deoarece șoferul maşinii care […] Articolul Accident grav la Cahul — ambulanţă lovită de un automobil, mai multe victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Bărbat reținut după ce a oferit mită la frontieră — cazul filmat, publicat de Ziua Anticorupție # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să ofere mită la frontieră, într-un caz semnalat public chiar de Ziua Anticorupției. Incidentul — surprins într-un clip publicat online — a atras atenția autorităților, iar suspectul a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție, care investighează circumstanțele faptei și implicarea altor persoane. Conform materialelor anchetei, […] Articolul Bărbat reținut după ce a oferit mită la frontieră — cazul filmat, publicat de Ziua Anticorupție apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Ion Ceban: PAS nu cunoaște realitatea din educație, nici în Chișinău, nici în țară # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind serviciile oferite în instituțiile de învățământ. Potrivit edilului, consilierii nu au putut răspunde la întrebarea referitoare la localitățile din țară în care există ore cu […] Articolul Ion Ceban: PAS nu cunoaște realitatea din educație, nici în Chișinău, nici în țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Alarma infracțiunilor asupra copiilor: un suspect reţinut pentru abuz repetat asupra unei copile # Subiectul Zilei
Într-o localitate din nordul Republicii Moldova, un bărbat a fost reţinut sub suspiciunea că a abuzat sexual, de mai multe ori, o minoră — un caz care a şocat comunitatea și ridică semne de întrebare privind siguranța copiilor. Ancheta este în derulare, iar autoritățile transmit că riscă pedepse severe pentru infracțiunile comise. Conform verificărilor preliminare, […] Articolul Alarma infracțiunilor asupra copiilor: un suspect reţinut pentru abuz repetat asupra unei copile apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Captură anti-drog: ofiţerii ridică substanţe narcotice de milioane de lei în ultima săptămână # Subiectul Zilei
Autorităţile au destrămat o reţea de trafic de droguri, reuşind să scoată din circulaţia ilegală substanţe narcotice cu o valoare estimată la peste 1,2 milioane lei. În cadrul operațiunii, au fost reţinute două persoane suspectate de transport și comercializare de droguri. Cazul a fost documentat de către ofiţerii de investigaţie / antidrog care, urmărind piste […] Articolul Captură anti-drog: ofiţerii ridică substanţe narcotice de milioane de lei în ultima săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Criză bugetară la Tiraspol: Noi restricții financiare din cauza presiunilor economice # Subiectul Zilei
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune, transmite subiectulzilei.md cu referire […] Articolul Criză bugetară la Tiraspol: Noi restricții financiare din cauza presiunilor economice apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Cutremur de magnitudine 7,2 lovește Japonia — alerta de tsunami activă pentru coastele nord-estice # Subiectul Zilei
Un seism puternic, cu magnitudinea preliminară 7,2 (posibil revizuit la 7,6), a zguduit în noaptea aceasta nordul Japoniei, la o adâncime de circa 50-54 km, cu epicentrul în largul Prefecturii Aomori. În urma cutremurului, autoritățile au emis o alertă de tsunami, avertizând că valurile pot atinge o înălțime de până la 3 metri. Prefecturile cele […] Articolul Cutremur de magnitudine 7,2 lovește Japonia — alerta de tsunami activă pentru coastele nord-estice apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid” în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua […] Articolul MAN acuză Guvernarea că folosește tema „războiului hibrid” pentru a bloca critica apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Șansă pentru societatea civilă: ONG-urile din Moldova pot accesa finanțare europeană pentru proiecte comunitare # Subiectul Zilei
Uniunea Europeană lansează un nou apel de finanțare dedicat ONG-urilor din Republica Moldova, oferind granturi de până la 15.000 de euro pentru proiecte ce promovează participarea publică și implicarea grupurilor subreprezentate — în special a femeilor — în procesele comunitare. Programul va sprijini inițiative precum: Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 7 și 11 luni, cu lansare […] Articolul Șansă pentru societatea civilă: ONG-urile din Moldova pot accesa finanțare europeană pentru proiecte comunitare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Tăieri ilegale la Ocolul Silvic Scoreni: Un pădurar, concediat și obligat să compenseze daunele # Subiectul Zilei
Un control recent la Ocolul Silvic Scoreni a scos la iveală tăieri neautorizate de arbori într-una din zonele cantonului — o descoperire care a declanșat o anchetă și sancțiuni disciplinare. Verificările au stabilit că volumul masei lemnoase tăiate ilegal este de 2,78 metri cubi, iar prejudiciul estimat se ridică la 11 438 de lei. Ca […] Articolul Tăieri ilegale la Ocolul Silvic Scoreni: Un pădurar, concediat și obligat să compenseze daunele apare prima dată în Subiectul Zilei.
8 decembrie 2025
18:10
Vladimir Andronachi rămâne după gratii: arest preventiv prelungit cu încă 30 de zile # Subiectul Zilei
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Decizia vine în cadrul dosarului în care politicianul este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și alte infracțiuni economice. Magistrații au argumentat că există riscul ca fostul parlamentar să influențeze […] Articolul Vladimir Andronachi rămâne după gratii: arest preventiv prelungit cu încă 30 de zile apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:50
Un bărbat din raionul Soroca a fost amendat de autorităţile locale după ce a publicat un video în care filma gardul deteriorat al unui cimitir — o acțiune considerată de oficiali ca „nesupunere” faţă de prevederile administrative. Potrivit relatărilor, filmarea a avut loc după ce cetățeanul a observat lipsa întreţinerii gardului, care prezenta semne vizibile […] Articolul Bărbat din Soroca amendat după ce a filmat gardul degradat al cimitirului apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
În acest weekend, poliţia a intensificat controalele pe drumurile din ţară: mii de conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru încălcări grave ale regulilor de circulaţie. Printre cele mai frecvente abateri — depășirea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, dar și ignorarea semnalelor semaforului ori a indicatoarelor de […] Articolul Viteză, alcool și semafoare ignorate — mii de șoferi amendați în weekend apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile au […] Articolul Primăria Chișinău investește în viitor: școala din Cricova reabilitată termic apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Iarna începe cu emoţie în capitală: PORT MALL a deschis cel mai mare şi modern patinoar din Republica Moldova — un spațiu amenajat pentru distracţie, bucurie și amintiri pentru toți, de la copii la bunici. Patinoarul este gândit să ofere o experienţă completă: luminile festive, muzica, patine noi disponibile pentru toți — indiferent dacă eşti […] Articolul PORT MALL transformă Crăciunul în gheaţă: patinoar modern pentru toată familia apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Ciocnire puternică în centrul Chișinăului: Ford și Mercedes s-au făcut zob lângă Primărie # Subiectul Zilei
Un accident puternic s-a produs în această dimineață chiar în centrul Chișinăului, în fața sediului Primăriei. Un Ford și un Mercedes s-au ciocnit violent într-una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului, rezultând avarii serioase la ambele vehicule. În urma impactului, traficul a fost îngreunat minute în șir, iar șoferii au fost nevoiți să ocolească […] Articolul Ciocnire puternică în centrul Chișinăului: Ford și Mercedes s-au făcut zob lângă Primărie apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Un pasager nerezident a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce autoritățile au descoperit asupra lui sume importante în valută — dolari și euro — pe care nu le declarase. Banii au fost depistați în bagajul de mână în timpul controlului vamal. Conform reglementărilor, orice sumă ce depășește plafonul admis fără declarație trebuie anunțată […] Articolul Nerezident prins la Aeroport cu mii de dolari și euro nedeclarați apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Top 5 companii IT din Moldova, recunoscute pentru soluții inovatoare și impact economic # Subiectul Zilei
Cinci companii din sectorul IT din Republica Moldova au fost premiate recent pentru inovație, performanță și contribuția lor la dezvoltarea industriei tehnologice. Evenimentul a reunit lideri de business, experți în tehnologie și reprezentanți ai autorităților, pentru a evidenția realizările remarcabile ale companiilor autohtone. Premiile au recunoscut firmele care au dezvoltat soluții digitale inovatoare, au stimulat creșterea sectorului […] Articolul Top 5 companii IT din Moldova, recunoscute pentru soluții inovatoare și impact economic apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile […] Articolul Ceban: Investim masiv în educație pentru copii, nu pentru birocrație apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un tânăr din raionul Soroca a ajuns în atenția poliției după ce a fost agresat fizic, amenințat cu armă și jefuit. Agresorii l-au lăsat fără bani și pistol — un incident care a declanșat o anchetă penală.Potrivit cercetărilor, victima a fost atacată în stradă în timpul unei altercații, iar agresorii nu s-au limitat doar la […] Articolul Tânăr bătut la Soroca, lăsat fără bani și pistol — autorii reținuți apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.