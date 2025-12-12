Republica Moldova aderă la două convenții internaționale pentru un transport maritim mai sigur și mai puțin poluant

07:00

Un bărbat care circula cu viteză pe o trotinetă electrică s-a întors cu doi complici și i-a agresat pe cei care îi atrăseseră atenția. Incidentul s-a petrecut în Finhan, Tarn-et-Garonne, pe 19 septembrie, și a escaladat rapid de la o discuție în contradictoriu la violențe grave. Potrivit La Dépêche du Midi, bărbatul a trecut în […]