OPINII | Regiunea transnistreană, utilizată pentru a bloca integrarea europeană a R. Moldova: Ce trebuie să facă Chișinăul

Franța și Olanda au completat careul de ași la Campionatul Mondial de handbal feminin. În seferturile de finală, selecționata Franței a învins echipa Danemarcei, iar cea a Olandei a dispus de reprezentativa Ungariei. Echipă condusă de Sébastien Gardillou a început foarte bine partida de la Rotterdam. Campioana mondială en titre a impus ritmul de joc, a marcat din toate pozițiile, la pauză a condus cu 17:12, iar Danemarca a rămas în meci, grație aruncărilor de la 7 metri transformate de Kristina Jørgensen.