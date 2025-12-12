Accident tragic la Ghindești. Pasagera a decedat pe loc, șoferul transportat în stare gravă la spital

15:50

Ofițerii Direcției Investigații „Centru" a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Șoldănești, au reținut două persoane suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc în 2024 asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola. Suspecții sunt doi tineri de 26 de ani din același raion, ambii având antecedente penale pentru diverse infracțiuni. În …