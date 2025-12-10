Fiecare al nouălea moldovean afirmă că țara trece prin criză economică, sondaj IMAS
Punctul, 10 decembrie 2025 15:40
Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de … Articolul Fiecare al nouălea moldovean afirmă că țara trece prin criză economică, sondaj IMAS apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 30 minute
15:40
Acum 6 ore
11:20
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis. … Articolul Cuplu din Chișinău condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
VIDEO // Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor # Punctul
Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat de 28 de ani din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor. Acesta, acționând în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane și având rolurile repartizate între ei, cultiva semințe de cannabis procurate de peste hotare. După ce plantele ajungeau la maturitate, drogurile … Articolul VIDEO // Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Ofițerii Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri pe teritoriul raionului. În urma unei informații operative conform căreia într-o anexă a unei locuințe din satul Ulmu ar fi consumate periodic substanțe interzise, polițiștii au efectuat percheziții la patru adrese. În cadrul acestora au … Articolul VIDEO // Lupta cu drogurile: Percheziții în satul Ulmu apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
ANI a a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, ex-judecător la CSJ și ex-Președinte al CSJ: Avere cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție și membrilor familiei sale, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei. Diferența a fost constatată între averea dobândită și veniturile … Articolul ANI a a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, ex-judecător la CSJ și ex-Președinte al CSJ: Avere cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în Statele Unite ale Americii de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi: ,,Deși această deplasare a fost prezentată opiniei publice ca un pas decisiv în consolidarea cooperării strategice dintre Republica Moldova și Statele Unite, analiza obiectivă a … Articolul PLDM își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în SUA apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
VIDEO // Droguri aduse din Ucraina, vândute de un grup format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar # Punctul
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au investigat timp de 7 luni activitatea infracțională a patru persoane din Chișinău, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani. Grupul era format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile … Articolul VIDEO // Droguri aduse din Ucraina, vândute de un grup format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
O persoană a suferit arsuri în urma unei deflagrații la o butelie de gaz, în satul Sărăteni, raionul Hîncești # Punctul
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. La fața locului au fost îndreptate serviciile de urgență. Incendiul în locuință nu s-a produs. Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hîncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și a … Articolul O persoană a suferit arsuri în urma unei deflagrații la o butelie de gaz, în satul Sărăteni, raionul Hîncești apare prima dată în Punctul pe i.
Ieri
11:50
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale, în cadrul unei operațiuni desfășurate de angajații Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetați penal. Aceștia aveau rolul de călăuză și … Articolul Traficanți de migranți, reținuți în urma unei operațiuni la frontieră apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS # Punctul
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de introducere în Republica Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. La postul vamal Poșta s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 35 de ani pentru ridicarea unui colet comandat. În momentul … Articolul Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Punctul
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni … Articolul Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă # Punctul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina nu este dispusă să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de SUA continuă fără un final clar, relatează CNN. ”Cu siguranţă nu vrem să cedăm nimic. Pentru asta luptăm”, a spus Zelenski. „Nu avem dreptul legal să facem acest lucru în … Articolul Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan în Fălești # Punctul
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de … Articolul Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan în Fălești apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Japonia respinge cererea UE de a se alătura planului său în legătură cu activele ruseşti, în timp ce SUA vor reduce sprijinul acordat Ucrainei # Punctul
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO. Luni, la o reuniune a miniştrilor de finanţe din G7, Tokyo a respins cererea Bruxelles-ului de a copia planurile … Articolul Japonia respinge cererea UE de a se alătura planului său în legătură cu activele ruseşti, în timp ce SUA vor reduce sprijinul acordat Ucrainei apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute … Articolul CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit apare prima dată în Punctul pe i.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
PLDM despre discursul Maiei Sandu: Aceste declarații ascund o eroare conceptuală gravă, presa nu poate fi parte a unui front comun cu puterea politică # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova ia act de discursul susținut astăzi de Președinta Maia Sandu în cadrul Forumului Mass-Media 2025 și își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la direcția pe care actuala guvernare încearcă să o imprime relației dintre stat și instituțiile media. În timp ce Președinta afirmă că lupta pentru democrație se mută tot … Articolul PLDM despre discursul Maiei Sandu: Aceste declarații ascund o eroare conceptuală gravă, presa nu poate fi parte a unui front comun cu puterea politică apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
VIDEO // Percheziții la Edineț într-un dosar privind traficul de droguri. Percheziții la domiciliile a șase bărbați # Punctul
Polițiștii din Edineț au desfășurat acțiuni operative pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. În cadrul acestora au fost efectuate percheziții la domiciliile a șase bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 50 de ani, toți locuitori ai raionului Edineț. În timpul perchezițiilor au fost depistate substanțe vegetale cu miros specific marijuanei, dispozitive … Articolul VIDEO // Percheziții la Edineț într-un dosar privind traficul de droguri. Percheziții la domiciliile a șase bărbați apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
VIDEO // Ofițerii INI au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș # Punctul
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din capitalǎ. În urma a două luni de investigații, au fost identificați patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, … Articolul VIDEO // Ofițerii INI au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș apare prima dată în Punctul pe i.
4 decembrie 2025
17:10
Japonia va acorda Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” un grant nerambursabil în valoare de circa 21 milioane lei # Punctul
La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc semnarea Înțelegerii privind cooperarea tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea proiectului „Îmbunătățirea echipamentelor de producție a programelor de televiziune la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio‑Moldova”. Documentul a fost semnat de secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov, și de ambasadorul Japoniei în … Articolul Japonia va acorda Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” un grant nerambursabil în valoare de circa 21 milioane lei apare prima dată în Punctul pe i.
17:00
VIDEO // Detalii despre cele peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R.Moldova # Punctul
Astăzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în … Articolul VIDEO // Detalii despre cele peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
ANI: Avere nejustificată constatată la deputatul PSRM, Adrian Albu, din Parlamentul R.Moldova # Punctul
Procedura de control a Autorității Naționale de Integritate (ANI), în privința deputatului PSRM, Adrian Albu, în Parlamentul Republicii Moldova și membrilor familiei sale, a stabilit o avere cu caracter nejustificat în mărime de 892 985 lei rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada anilor 2019-2023. Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța … Articolul ANI: Avere nejustificată constatată la deputatul PSRM, Adrian Albu, din Parlamentul R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
13:50
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național, un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură … Articolul România ne va sprijini în realizarea primului inventar național al pădurilor apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
VIDEO // Patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, documentați pentru comercializarea drogurilor # Punctul
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației mobile Telegram, cu ramificații în Chișinău și Strășeni. În urma a două luni de investigații au fost identificați patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un … Articolul VIDEO // Patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, documentați pentru comercializarea drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare estimată … Articolul VIDEO // Un bărbat a fost reținut pentru consumul și comercializarea drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
VIDEO // Doi bărbați, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, reținuți fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente # Punctul
Doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău- oficiul Botanica, fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente, prejudiciul total depășind 800.000 de lei. Suspecții … Articolul VIDEO // Doi bărbați, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, reținuți fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice # Punctul
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice. Decizia vine în urma notificării transmise de Cancelaria de Stat, dar şi a altor sesizări din partea mai multor entități, privind modul de desfășurare a licitației stabilite prin Ordinul ministrului mediului nr. 167 din 5 noiembrie 2025, modificat … Articolul Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice # Punctul
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii … Articolul Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Un pasager în vârstă de 46 de ani, cetățean al Lituaniei, este documentat de către funcționarii vamali după ce a încercat să transporte ilegal țigarete în bagajul personal. Bărbatul, care urma să zboare pe ruta „Chișinău – Londra”, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”. Totuși, în baza analizei de risc, echipa comună formată din polițiștii … Articolul Valiză ticsită cu țigări, descoperită de polițiștii de frontieră la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
PLDM își exprimă profunda îngrijorare pentru lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului R.Moldova, într-un moment în care agenda legislativă se află într-o întârziere evidentă # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă profunda îngrijorare pentru lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului Republicii Moldova, într-un moment în care agenda legislativă se află într-o întârziere evidentă, iar responsabilitățile instituției cresc pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul sesiunii de toamnă–iarnă: ,,Absența plenului nu este doar un detaliu procedural, ci o mostră a incapacității … Articolul PLDM își exprimă profunda îngrijorare pentru lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului R.Moldova, într-un moment în care agenda legislativă se află într-o întârziere evidentă apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Polițiștii din Bălți au reținut în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația mobilǎ Telegram. În urma documentării, anchetatorii au stabilit că aceștia preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu, unde le porționau în doze mai mici. Ulterior, … Articolul VIDEO // Trei tineri, curieri pentru un magazin online de droguri, reținuți apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere # Punctul
În ultimele zile, ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere. Chișinău, str. Veronica Micle: Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost oprit pentru lipsa reviziei tehnice, lipsa asigurării RCA și defecțiuni la sistemul de … Articolul Ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Bărbatul care a ucis o femeie în aprilie 2025, a comis mai multe furturi din locuințe, iar ulterior, a deschis focul asupra unui polițist – trimis pe banca acuzaților # Punctul
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi săvârșite prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui reprezentant al … Articolul Bărbatul care a ucis o femeie în aprilie 2025, a comis mai multe furturi din locuințe, iar ulterior, a deschis focul asupra unui polițist – trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
VIDEO // Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la 4.000.000 lei. Au urmat 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni la şase bǎnuiți cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani. În baza probelor acumulate, au fost reținuți doi … Articolul VIDEO // Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni apare prima dată în Punctul pe i.
3 decembrie 2025
17:40
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în R.Moldova # Punctul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură. Șeful Executivului a apreciat implicarea companiilor mari din Turcia în realizarea proiectelor de infrastructură în țara noastră, în mod special … Articolul Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
17:20
Radarele – ba, oamenii din Pepeni – da. Dronă găsită de săteni sâmbătă, ridicată de poliție astăzi # Punctul
Poliția informează că astăzi, în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, a fost observată o dronă, care nu era activă și nu se afla în zbor. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. A fost identificat bărbatul care a găsit, sâmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea localitǎții, iar astǎzi acesta a decis … Articolul Radarele – ba, oamenii din Pepeni – da. Dronă găsită de săteni sâmbătă, ridicată de poliție astăzi apare prima dată în Punctul pe i.
16:20
Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel # Punctul
La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovat un ex-judecător implicat în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță la 24 octombrie 2023. Instanța a constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării … Articolul Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel apare prima dată în Punctul pe i.
16:20
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți. Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii Africa de Sud, Tigran H. Galstyan, ambasadorul agreat al Republicii Armenia, Angela Marianna Vigliotta Mella, ambasadorul … Articolul Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori apare prima dată în Punctul pe i.
15:50
VIDEO // Două persoane – reținute, fiind suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola # Punctul
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Șoldănești, au reținut două persoane suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc în 2024 asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola. Suspecții sunt doi tineri de 26 de ani din același raion, ambii având antecedente penale pentru diverse infracțiuni. În … Articolul VIDEO // Două persoane – reținute, fiind suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Alți cinci învinuiți pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia – trimiși în judecată # Punctul
Procurorii PCCOCS au finalizat urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024. Cei cinci, printre care o femeie, au vârste cuprinse între 27 și 50 de ani și … Articolul Alți cinci învinuiți pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia – trimiși în judecată apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Investiție de 32,7 milioane de lei pentru siguranța hidrologică a țării: Barajul Costești–Stânca intră în reparații # Punctul
upă aproape două decenii fără intervenții majore, barajul Costești–Stânca urmează să fie supus unui amplu proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei”și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională. Lucrările prevăd reabilitarea elementelor metalice ale barajului, … Articolul Investiție de 32,7 milioane de lei pentru siguranța hidrologică a țării: Barajul Costești–Stânca intră în reparații apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
În perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta porcină africană (PPA) și 4 focare de Rabie: 1 focar de PPA la porci domestici, în localitatea Berezovca, raionul Ocnița ; – 1 focare de PPA la mistreți, în satul Zloți, raionul Cimișlia, (cu 4 cadavre de mistreți); – 1 focar de Rabie la câine, … Articolul ANSA notifică 6 focare de boli la animale apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din … Articolul CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
VIDEO // Doi tineri – identificați și documentați, fiind implicați în calitate de curieri și distribuitori # Punctul
În perioada lunilor octombrie–noiembrie curent, angajații Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia au documentat și destructurat un grup infracțional specializat în circulația ilegală a drogurilor de tip PVP („sare”) și MDMA, care activa pe teritoriul autonomiei. În urma măsurilor speciale de investigație și a achizițiilor de control efectuate au fost identificați și documentați doi membri … Articolul VIDEO // Doi tineri – identificați și documentați, fiind implicați în calitate de curieri și distribuitori apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Punctul
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. În continuare, în procesul … Articolul Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță despre gravul incident produs la data de 2 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, când o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. La ora 09:24, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței … Articolul Act de violență inacceptabil: Echipa SAMU Ungheni amenințată la solicitare apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
VIDEO // Oamenii legii au identificat un curier de droguri în timpul activităților de patrulare desfășurate în sectorul Rîșcani al capitalei # Punctul
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă au identificat un curier de droguri în timpul activităților de patrulare desfășurate în sectorul Rîșcani al capitalei. Este vorba despre un bărbat de 24 de ani, din Chișinău, surprins în momentul în care amplasa substanțe narcotice în ascunzișuri. În urma controlului, polițiștii au depistat asupra acestuia peste 150 … Articolul VIDEO // Oamenii legii au identificat un curier de droguri în timpul activităților de patrulare desfășurate în sectorul Rîșcani al capitalei apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Punctul
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Potrivit primelor informații, cazul a fost alertat la Serviciul 112 la ora 01:38. O femeie în vârstă de 44 de ani, … Articolul Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Un bărbat moldovean în vârstă de 50 de ani a fost arestat la Mirandola, regiunea Emilia-Romagna, după ce a încercat să-i mituiască pe polițiști cu suma de 2.000 de euro pentru a-l scăpa de consecințele unui furt de motorină comis chiar la firma unde lucra. „Două mii de euro dacă închideți ochii” a fost, în … Articolul Hoț moldovean prins în Italia de polițiști: „Vă dau 2.000 de euro dacă închideți ochii” apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
A încercat să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi de aur, prin Aeroport. În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău-Londra, echipa comună a observat în bagajul acesteia mai multe obiecte asemănătoare unor obiecte de valoare, motiv pentru care a fost supusă unor verificări amănunțite. În rezultat, au fost descoperite … Articolul A încercat să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi de aur, prin Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador în România și, prin cumul, în Serbia și Muntenegru, cu reședința la București. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. În aceeași ședință, a fost aprobată și rechemarea lui Dumitru Braghiș din funcția de ambasador al Republicii Moldova în Republica … Articolul Victor Chirilă și Dumitru Braghiș, rechemați din funcțiile de ambasadori apare prima dată în Punctul pe i.
