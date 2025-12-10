PLDM își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în SUA

18:20

Două femei, de 30 și 31 de ani, originare din Ucraina, sunt cercetate penal pentru comiterea a cel puțin două episoade de pungășie în municipiul Chișinău, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 30.000 de lei. Potrivit materialului probatoriu, suspectele acționau în zone aglomerate, folosind diverse metode de distragere a atenției victimelor pentru …