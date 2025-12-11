Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni cer un acord de pace: „Zelenski trebuie să fie realist”

14:40

82 la sută din populația Republicii Moldova este nemulțumită de situația economică actuală și doar 15 la sută din cetățeni de declară mulțumiți. În același timp, 43 la sută spun că viața li s-a înrăutățit în ultimul an, 31% – că a rămas la fel și doar 18% afirmă că trăiesc un pic mai bine. […] Articolul SONDAJ | Sărăcia, tot mai accentuată. Peste 80 la sută dintre cetățenii moldoveni sunt îngrijorați de starea economică în care se află apare prima dată în ZIUA.md.