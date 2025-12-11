Casa Albă așteaptă? Ngannou promite o revenire în forță
Noi.md, 12 decembrie 2025 00:30
Francis Ngannou este din nou în centrul atenției – fostul campion UFC la categoria supergrea visează să se întoarcă în octogon chiar la turneul de la Casa Albă din iunie 2026.Sună ca un scenariu hollywoodian: cel mai temut luptător de pe planetă intră în ring chiar în reședința președintelui SUA. Dar în spatele acestei imagini frumoase se ascunde o poveste mult mai complicată.{{852799}} Re
• • •
Acum o oră
Arheologii au anunțat o descoperire importantă: în comitatul englez Suffolk au fost descoperite cele mai vechi urme de rug din Europa, lăsate de oameni în urmă cu aproximativ 400 de mii de ani.Pînă în acest moment, cele mai vechi urme confirmate de ruguri ale neanderthalenilor din Europa erau datate cu doar 50.000 de ani, a subliniat serviciul de presă al Muzeului Britanic.{{853158}}Potriv
Acum 2 ore
Aplicația Google Maps pentru iOS a fost dotată cu o nouă funcție care identifică și salvează automat locația mașinii parcate.Despre aceasta a anunțat Rio Akasaka, manager senior de produs Google Maps.Funcția funcționează dacă utilizatorul a conectat smartphone-ul la mașină prin USB, Bluetooth sau CarPlay în timpul călătoriei cu Google Maps pornit.{{852065}}După terminarea călătoriei, a
Declarațiile eronate ale prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, privind Taiwanul nu au stîrnit doar o puternică indignare în rîndul populației chineze, ci au generat și în Japonia tot mai multe reacții critice, venite din partea unor voci obiective și raționale.Acest lucru a fost subliniat joi de purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, scrie romanian.cgtn.com.
Acum 4 ore
22:30
Doar Jake Paul poate afirma așa ceva — bloggerul care intenționează să-l demită pe Joshua și să conducă boxul modern în categoria sa „regală”.Încrederea în sine este un lucru minunat. Mai ales dacă ești Jake Paul, omul care știe să transforme fiecare conferință de presă într-un spectacol de stand-up și fiecare interviu într-un manifest al propriei măreții. De data aceasta, el a promis că îl va
Reciclarea impusă la nivel mondial produselor care conțin plastic dă greș. Hainele din poliester reciclat poluează mai tare decît cele din poliester nou.Fabricate din sticle de plastic reciclate, hainele vîndute de brandurile de modă sub pretextul unor practici ecologice sînt mai poluante decît hainele fabricate din poliester la prima mînă, a dezvăluit miercuri un studiu realizat de un ONG, tr
Ministrul Mediului: "Plantăm copaci pe terenurile oferite de primării, nu acolo unde vrem noi" # Noi.md
"Sînt conștient că avem nevoie de mai multe păduri cu specii autohtone. Totuși, trebuie să ținem cont de realitățile existente: plantăm pe terenurile pe care ni le oferă primăriile, și nu pe terenurile pe care le dorim noi". Declarația îi aparține ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, care s-a referit la derularea programului de împădurire, tot mai dezbătut în ultima vreme în societate, notează N
Johnny Depp va juca în ecranizarea în engleză a romanului "Maestrul și Margareta" # Noi.md
Actorul american Johnny Depp, în vîrstă de 62 de ani, va juca rolul principal în prima ecranizare în limba engleză a romanului lui Mihail Bulgakov „Maestrul și Margareta”.Proiectul, care nu are încă un regizor, este produs de propria companie a lui Depp, IN.2 Film și a fost anunțat la Festivalul Internațional de film din Arabia Saudită în cadrul programului Red Sea Labs, informează Noi.md cu r
În contextul modernizării infrastructurii rutiere, Consiliul raional Rezina informează că pe 14 decembrie circulația pe drumul Cinișeuți – Echimăuți va fi temporar întreruptă.Restricțiile sînt impuse între orele 07:00 și 18:00, pe durata lucrărilor de reparație a porțiunii L210.Pentru deplasările urgente, șoferii sînt sfătuiți să folosească ruta ocolitoare L211.
Peste 600 de obiecte au fost furate din colecția Imperiului Britanic și Commonwealth a unui muzeu local din Bristol, Anglia.Detectivii de la Poliția din Avon și Somerset au declarat că vor să interogheze patru bărbați în legătură cu jaful și au publicat imagini care arată grupul de infractori.{{853322}}Obiectele au fost furate dintr-un depozit din afara muzeului între orele 1 și 2 dimineaț
Într-un interviu acordat Red Corner MMA, campionul UFC la categoria semimijlocie Islam Makhachev a arătat din nou că ambițiile sale depășesc simplele cifre din clasament.El nu este doar pregătit să-și apere centura, ci vrea să o facă împotriva lui Kamaru Usman, omul care personifică o epocă în această divizie.{{853205}}Makhachev spune direct: noile nume, precum Morales sau Prates, nu au fo
Vicepremierul chinez He Lifeng a declarat, în timpul întîlnirii de la Beijing cu președintele Fondului Monetar Internațional(FMI), Kristalina Georgieva, că instituția este așteptată să continue să joace un rol pozitiv în economia globală, să susțină sistemul de comerț multilateral și să aprofundeze cooperarea cu China, pentru a aduce un nou impuls dezvoltării economiei chineze și mondiale, scrie r
Iubitorii de cîini s-au adunat alături de patrupezii lor în Buenos Aires, Argentina pentru a doborî recordul mondial pentru cea mai mare întîlnire a cățeilor din rasa Golden Retriver.Recordul anterior era de 1.685 de cîini din această rasă, stabilit anul trecut în Vancouver, informează dw.com.Fausto Duperre, organizatorul evenimentului, a adunat cei 2.397 de cîini în parcul Palermo, depăși
Tinerii soldați încorporați recent în Armata Natională au depus, astăzi, jurămantul militar în cadrul unor ceremonii desfăşurate în Garnizoana Chişinău, notează Noi.md.Comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Vitalie Micov, i-a felicitat pe soldați, menționînd că timp de un an, tinerii vor dezvolta abilități profesionale, care le vor fi folositoare în timpul exercițiilor naționale ș
Nicanor Ciochină: "Nu sînt vinovat". Mama victimei: "Vrea să iasă basmă curată" # Noi.md
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, Nisporeni, acuzat că ar fi lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, a depus pentru prima dată mărturie în fața instanței, la aproape doi ani de la producerea tragediei. El a spus că este nevinovat.Azi, în fața judecătorilor, Ciochină și-a prezentat propria versiune a evenimentelor. Acesta a refuzat, însă să discute cu presa.Potrivit
O echipă internațională de geofizicieni de la Universitatea Sichuan și Institutul de Geochimie al Academiei de Științe din China a descoperit în nucleul Pămîntului o stare neobișnuită a materiei.Anterior se considera că nucleul interior al Pămîntului este o sferă solidă, înconjurată de un nucleu exterior lichid.{{852381}}Cu toate acestea, experimentul efectuat a arătat că nucleul Pămîntulu
Meșterul care de 13 ani are grijă de cel mai important ceas de la noi, cel de pe Arcul de Triumf din capitală, este Ion Graur. Arcul de Triumf, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chişinăului, a fost înălțat în 1841, de către arhitectul din Odesa, Luka Zauşchevici. Edificiul a avut drept prototip o construcţie omonimă din Roma. Pe Arcul de Triumf se află și cel mai mare orologiu din ț
Autoritățile intenționează să investească în 2026 sute de milioane de lei în instanțe și penitenciare # Noi.md
Proiectul bugetului de stat al Moldovei pentru 2026 prevede investiții semnificative în sistemul penitenciar al țării. În total, pentru modernizarea închisorilor și a centrelor de detenție preventivă se preconizează alocarea a aproape 583 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproape 94% din totalul investițiilor Ministerului Justiției.Cea mai mare finanțare va fi acordată Penitenciarului nr.
Fostul campion UFC Oleg Taktarov și-a exprimat opinia că organizația urmărește în mod conștient schimbarea liderilor pentru a menține interesul pentru turnee și a păstra dinamica în divizii.„Dana White a înțeles perfect că Merab era într-o perioadă de declin emoțional și i-au dat un meci cu Petr. O singură persoană nu poate cîștiga prea mult timp – este rău pentru afaceri. Acum visează ca Isla
Banca Mondială a publicat, joi, la Beijing, cea mai recentă actualizare privind economia chineză, ridicînd cu 0,4 puncte procentuale prognoza de creștere economică pentru China în 2025, în comparație cu raportul anterior, scrie romanian.cgtn.com.Banca Mondială a transmis că o politică financiară mai activă și o politică monetară relativ moderată aplicate de China au sprijinit consumul și inves
Consiliul raional Rezina informează că, în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere, pe 14 decembrie, în intervalul 07:00 – 18:00, se vor executa lucrări de reparație pe porțiunea de drum din cadrul traseului L 210 Cinișeuți – Echimăuți.Astfel, pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi stopată pe tronsonul menționat. “Vă rugăm să manifestați înțelegere față de această intervenție nec
Boxerul rus Murat Gassiev a recunoscut că viitorul meci cu campionul „regulat” WBA Kubrat Pulev va fi unul dintre momentele cheie ale carierei sale.Turneul IBA.PRO 13 va avea loc pe 12 decembrie la Dubai și promite să fie o adevărată încercare pentru ambii veterani ai ringului.{{853184}}„Pulev este un boxer foarte experimentat și calificat. Mulți vorbesc despre vîrsta lui, dar 44 de ani sî
Pazei și poliției le-au lipsit aproximativ 30 de secunde pentru a preveni jaful de la Luvru din Paris.Despre aceasta a informat șeful Inspecției Generale pentru Cultură din Franța, Noel Corben, în cadrul audierilor din Senat.{{850912}}Corben a menționat că angajații companiei de securitate Securitas sau patrulele de poliție ar fi putut împiedica infractorii să fugă dacă ar fi ajuns la fața
Ministerul Finanțelor din Finlanda a anunțat începutul elaborării unei noi taxe turistice, care va fi percepută de la călători pentru șederi de scurtă durată.Potrivit ministerului, introducerea taxei turistice regionale va necesita modificări legislative.{{852738}}Municipalitățile vor avea dreptul să decidă de sine stătător dacă vor introduce o astfel de taxă, iar fondurile colectate vor f
Președintele Chinei, Xi Jinping a prezentat principalele direcții de lucru pentru anul viitor # Noi.md
Conferința centrală anuală de lucru dedicată economiei s-a desfășurat între 10 și 11 decembrie la Beijing, autoritățile chineze stabilind prioritățile pentru activitatea economică din 2026.Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut bilanțul activităților economice din 2025, a analizat situația actuală a economiei și a prezentat principalele direcții de lucru pentru anul viitor. La reuniune s-a s
Excursiile cu "Troleibuzul turistic" din capitală vor avea orarul schimbat sîmbătă # Noi.md
Primăria Chișinău informează că sîmbătă, 13 decembrie, excursiile cu Troleibuzul Turistic vor porni din fața Primăriei Municipiului Chișinău, notează Noi.md.Măsura vine ca urmare a stopării circulației în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun.Astfel, duminică, excursiile vor reveni la punctul de pornire inițial – Arcul de Triumf.{{851811}}Excur
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă, în colaborare cu voluntarii de mediu, au desfășurat o serie de razii în raion, avînd drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate.Acțiunile au fost orientate spre prevenirea și depistarea încălcărilor ce pot afecta negativ ecosistemele naturale din regiune, notează Noi.md.{{852907}}În cadrul verificărilor, au fost
Vineri, unii consumatori de pe cîteva străzi din sectorul Buiucani al capitalei vor rămîne fără apă la robinet, notează noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 12 decembrie, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:-str. Alba Iulia, 81-91 inclusiv cu litere şi fracţii; Basarabilor; I. Buzdugan, 4 - 26.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate d
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 51 514 400 lei.Pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 717 de tranzacții de către 566 de investitori, reconfirmînd interesul populației pentru acest instrument sigur de economisire și investiții.În ceea ce privește structura investițiilor, cele mai
Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a mers cu o vizită de informare la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, în cadrul campaniei „Cumpără online – ai grijă ce și cum comanzi!”.În era digitalizării, este esențial ca fiecare consumator să cunoască principiile de bază ale cumpărături
Circa 40 de organizații de mediu, experți și cercetători au lansat o petiție în adresa Președinției Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Mediului și Agenției „Moldsilva”, prin care solicită revizuirea urgentă a practicilor din Programul Național de Împădurire 2023–2032.Documentul denunță extinderea masivă a plantațiilor de salcîm și avertizează că această abordare riscă să compromită o
Rusia a fost și rămîne deschisă investițiilor străine, a declarat Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBC. Comentînd articolul WSJ despre propunerile SUA privind reintegrarea Rusiei în economia mondială, el a menționat că Kremlinul nu se angajează în „discuții megafonice despre anumite planuri”.„Sîntem interesați de afluxul de investiții străine. În ceea ce privește planurile, nu ne ocupăm
Proiecte guvernamentale în satul Sipoteni: Investiții în infrastructura locală și servicii publice # Noi.md
Aflat în vizită de lucru în raionul Călărași, Premierul Alexandru Munteanu a mers la Sipoteni - una dintre cele mai mari și active comune din Republica Moldova.„În ultimii patru ani, în localitate au fost realizate numeroase proiecte de dezvoltare, care transformă Sipoteni într-o localitate modernă, cu servicii publice mai bune și infrastructură adaptată la nevoile oamenilor”, a menționat Prim
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au identificat multiple cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului.Investigațiile au arătat că unele comisii școlare au permis copierea elevilor în timpul probelor scrise. Încălcările au fost constatate în 18 instituții de învățămînt din
Nume surpriză în lista artiștilor admiși la etapa audițiilor live la Eurovision 2026, etapa națională.Printre cei 34 de cîntăreți și grupuri muzicale, sînt interpreți care și-au încercat puterile de mai multe ori în cadrul concursului, dar și nume noi pentru Eurovision, iar printre ei și rapperul de la Cahul, artistul momentului Vlad Sabajuc alias SATOSHI.Cîntărețul de 27 de ani, semnat de
Tranzitul vamal devine mai rapid și mai sigur: primele rezultate ale noului sistem în Moldova # Noi.md
Pînă în prezent, peste 500 de declarații de tranzit comun au fost depuse de către operatorii economici în Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), implementat în Republica Moldova, marcînd un succes semnificativ în digitalizarea procedurilor vamale și în facilitarea comerțului transfrontalier.Aceste informații au fost prezentate de către Serviciul Vamal în cadrul unui eveniment dedicat rezu
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea preventivă a unor loturi de produse pentru sugari marca Nestlé, inclusiv NAN Optipro și Nestogen, după ce pe o linie de producție din fabrica de la Nunspeet, Olanda, a fost identificată bacteria Bacillus cereus.Potrivit autorităților, decizia are caracter preventiv și nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire sau efect
Vortexul polar care a adus ninsori și temperaturi scăzute în Statele Unite și Rusia nu afectează, deocamdată, continentul european, inclusiv România și Republica Moldova. Meteorologii explică că în Europa predomină un flux de aer cald dinspre Atlantic, menținînd temperaturi mult mai ridicate decît media sezonului.Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, de la Administrația Națională de Meteorolog
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează despre reținerea unui membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, activă pe segmentul moldo-român al frontierei de stat, notează Noi.md.Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Ungheni și cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale la
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz.Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare, transmite BANI.MD.„La momen
Un nou Cadru Național de Evaluare va fi elaborat în Republica Moldova.Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și cu sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), au organizat astăzi un atelier de instruire pentru a pune bazele acestui document strategic.{{851574}}Cadrul Național de Evaluare va stabili
Noul pod rutier care traversează rîul Tisa, asigurînd legătura directă între România și Ucraina, a trecut recent testele de rezistență. Proiectul, aflat în fază avansată de execuție, urmează să fie operațional la începutul anului viitor.„Podul peste Tisa a trecut cu succes testele de rezistență, iar proiectul se apropie de finalizare”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județea
O nouă lege va reglementa procesul de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni.Legea constituie primul act normativ separat dedicat Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), consolidîndu-i rolul în procesul de achiziții și subliniind importanța unei proceduri echitabile, e
La Chișinău, în arena „Chişinău Arena”, a avut loc campionatul Moldovei la judo pentru seniori. Turneul a reunit cei mai puternici sportivi ai țării și a desemnat noii campioni în fiecare categorie de greutate.Bărbați{{804921}}−60 kg: Alexandru Tîrsînă−66 kg: Radu Izvoreanu−73 kg: Adil Osmanov−81 kg: Petru Pelivan−90 kg: Mihail Latîșev−100 kg: Vadim Ghimbovschi+100
Guvernul bulgar, condus de prim-ministrul Rosen Jelyazkov, și-a depus oficial demisia joi.Această demisie este un gest care marchează un nou episod în instabilitatea politică ce definește de luni bune scena de la Sofia.{{851995}}Anunțul, transmis sec în cadrul unei declarații la Palatul Consiliului de Miniștri, a venit după ore întregi de zvonuri și semnale contradictorii din interiorul co
În Liga Campionilor există întotdeauna un moment în care turneul încetează să mai fie un maraton haotic și se transformă într-o paradă a celor aleși. Cinci cluburi și-au garantat deja participarea în play-off-urile de primăvară.Primii cinci nu sînt doar o statistică seacă, dar un simbol al celor care dictează regulile jocului în Europa.{{853161}}Arsenal – maximalism londonez18 puncte d
Administrația Națională a Penitenciarelor: "Operațiunea Poliției a fost realizată cu sprijinul nostru" # Noi.md
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a venit cu o reacție după ce Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații.ANP condamnă ferm orice tentativă de comitere a infracțiunilor din detenție și reiterează an
Un proiect de lege înregistrat recent în Parlament prevede extinderea listei subiecților supuși evaluării externe a integrității, incluzînd judecătorii Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău și candidații la aceste funcții.Autorii proiectului argumentează că, în prezent, în cadrul Colegiului specializat pe cauze de corupție și conexe activează opt judecători , dintre care
Pe 18 decembrie 2025, la Agrotek Arena din cadrul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice a Moldovei, va avea loc cea de-a doua ediție a Tîrgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, un eveniment dedicat promovării soluțiilor moderne pentru agricultura viitorului și consolidării dialogului dintre mediul academic, sectorul privat și comunitat
