Atenție consumatori: ANSA anunță retragerea unor produse pentru copii

12:00

Campionul UFC la categoria mijlocie Hamzat Chimaev a recunoscut că nu ar vrea să intre în cușcă împotriva lui Nassurdin Imaev, numărul doi în clasamentul mondial.„Ne-am antrenat împreună, dar nu pentru MMA — doar ne-am luptat puțin. El îmi cunoaște stilul de luptă, iar eu nu-i cunosc stilul de lovire. Eu doar l-am ajutat să-și îmbunătățească puțin tehnica. Imavov este un băiat de treabă, ne cu