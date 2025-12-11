Tot mai multe critici în Japonia la adresa declarațiilor lui Sanae Takaichi

21:00

Meșterul care de 13 ani are grijă de cel mai important ceas de la noi, cel de pe Arcul de Triumf din capitală, este Ion Graur. Arcul de Triumf, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chişinăului, a fost înălțat în 1841, de către arhitectul din Odesa, Luka Zauşchevici. Edificiul a avut drept prototip o construcţie omonimă din Roma. Pe Arcul de Triumf se află și cel mai mare orologiu din ț