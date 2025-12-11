Excursiile cu "Troleibuzul turistic" din capitală vor avea orarul schimbat sîmbătă
Noi.md, 11 decembrie 2025 19:30
Primăria Chișinău informează că sîmbătă, 13 decembrie, excursiile cu Troleibuzul Turistic vor porni din fața Primăriei Municipiului Chișinău, notează Noi.md.Măsura vine ca urmare a stopării circulației în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun.Astfel, duminică, excursiile vor reveni la punctul de pornire inițial – Arcul de Triumf.{{851811}}Excur
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
19:30
Președintele Chinei, Xi Jinping a prezentat principalele direcții de lucru pentru anul viitor # Noi.md
Conferința centrală anuală de lucru dedicată economiei s-a desfășurat între 10 și 11 decembrie la Beijing, autoritățile chineze stabilind prioritățile pentru activitatea economică din 2026.Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut bilanțul activităților economice din 2025, a analizat situația actuală a economiei și a prezentat principalele direcții de lucru pentru anul viitor. La reuniune s-a s
19:30
Excursiile cu "Troleibuzul turistic" din capitală vor avea orarul schimbat sîmbătă # Noi.md
Primăria Chișinău informează că sîmbătă, 13 decembrie, excursiile cu Troleibuzul Turistic vor porni din fața Primăriei Municipiului Chișinău, notează Noi.md.Măsura vine ca urmare a stopării circulației în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun.Astfel, duminică, excursiile vor reveni la punctul de pornire inițial – Arcul de Triumf.{{851811}}Excur
Acum o oră
19:00
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă, în colaborare cu voluntarii de mediu, au desfășurat o serie de razii în raion, avînd drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate.Acțiunile au fost orientate spre prevenirea și depistarea încălcărilor ce pot afecta negativ ecosistemele naturale din regiune, notează Noi.md.{{852907}}În cadrul verificărilor, au fost
19:00
Vineri, unii consumatori de pe cîteva străzi din sectorul Buiucani al capitalei vor rămîne fără apă la robinet, notează noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 12 decembrie, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:-str. Alba Iulia, 81-91 inclusiv cu litere şi fracţii; Basarabilor; I. Buzdugan, 4 - 26.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate d
Acum 2 ore
18:30
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 51 514 400 lei.Pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 717 de tranzacții de către 566 de investitori, reconfirmînd interesul populației pentru acest instrument sigur de economisire și investiții.În ceea ce privește structura investițiilor, cele mai
18:30
Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a mers cu o vizită de informare la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, în cadrul campaniei „Cumpără online – ai grijă ce și cum comanzi!”.În era digitalizării, este esențial ca fiecare consumator să cunoască principiile de bază ale cumpărături
18:00
Circa 40 de organizații de mediu, experți și cercetători au lansat o petiție în adresa Președinției Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Mediului și Agenției „Moldsilva”, prin care solicită revizuirea urgentă a practicilor din Programul Național de Împădurire 2023–2032.Documentul denunță extinderea masivă a plantațiilor de salcîm și avertizează că această abordare riscă să compromită o
18:00
Rusia a fost și rămîne deschisă investițiilor străine, a declarat Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBC. Comentînd articolul WSJ despre propunerile SUA privind reintegrarea Rusiei în economia mondială, el a menționat că Kremlinul nu se angajează în „discuții megafonice despre anumite planuri”.„Sîntem interesați de afluxul de investiții străine. În ceea ce privește planurile, nu ne ocupăm
Acum 4 ore
17:30
Proiecte guvernamentale în satul Sipoteni: Investiții în infrastructura locală și servicii publice # Noi.md
Aflat în vizită de lucru în raionul Călărași, Premierul Alexandru Munteanu a mers la Sipoteni - una dintre cele mai mari și active comune din Republica Moldova.„În ultimii patru ani, în localitate au fost realizate numeroase proiecte de dezvoltare, care transformă Sipoteni într-o localitate modernă, cu servicii publice mai bune și infrastructură adaptată la nevoile oamenilor”, a menționat Prim
17:30
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au identificat multiple cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului.Investigațiile au arătat că unele comisii școlare au permis copierea elevilor în timpul probelor scrise. Încălcările au fost constatate în 18 instituții de învățămînt din
17:30
Tinerii soldați încorporați recent în Armata Natională au depus, astăzi, jurămantul militar în cadrul unor ceremonii desfăşurate în Garnizoana Chişinău, notează Noi.md.Comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Vitalie Micov, i-a felicitat pe soldați, menționînd că timp de un an, tinerii vor dezvolta abilități profesionale, care le vor fi folositoare în timpul exercițiilor naționale ș
17:00
Nume surpriză în lista artiștilor admiși la etapa audițiilor live la Eurovision 2026, etapa națională.Printre cei 34 de cîntăreți și grupuri muzicale, sînt interpreți care și-au încercat puterile de mai multe ori în cadrul concursului, dar și nume noi pentru Eurovision, iar printre ei și rapperul de la Cahul, artistul momentului Vlad Sabajuc alias SATOSHI.Cîntărețul de 27 de ani, semnat de
17:00
Tranzitul vamal devine mai rapid și mai sigur: primele rezultate ale noului sistem în Moldova # Noi.md
Pînă în prezent, peste 500 de declarații de tranzit comun au fost depuse de către operatorii economici în Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), implementat în Republica Moldova, marcînd un succes semnificativ în digitalizarea procedurilor vamale și în facilitarea comerțului transfrontalier.Aceste informații au fost prezentate de către Serviciul Vamal în cadrul unui eveniment dedicat rezu
17:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea preventivă a unor loturi de produse pentru sugari marca Nestlé, inclusiv NAN Optipro și Nestogen, după ce pe o linie de producție din fabrica de la Nunspeet, Olanda, a fost identificată bacteria Bacillus cereus.Potrivit autorităților, decizia are caracter preventiv și nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire sau efect
17:00
Vortexul polar care a adus ninsori și temperaturi scăzute în Statele Unite și Rusia nu afectează, deocamdată, continentul european, inclusiv România și Republica Moldova. Meteorologii explică că în Europa predomină un flux de aer cald dinspre Atlantic, menținînd temperaturi mult mai ridicate decît media sezonului.Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, de la Administrația Națională de Meteorolog
16:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează despre reținerea unui membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, activă pe segmentul moldo-român al frontierei de stat, notează Noi.md.Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Ungheni și cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale la
16:30
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz.Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare, transmite BANI.MD.„La momen
16:30
Un nou Cadru Național de Evaluare va fi elaborat în Republica Moldova.Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și cu sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), au organizat astăzi un atelier de instruire pentru a pune bazele acestui document strategic.{{851574}}Cadrul Național de Evaluare va stabili
16:00
Noul pod rutier care traversează rîul Tisa, asigurînd legătura directă între România și Ucraina, a trecut recent testele de rezistență. Proiectul, aflat în fază avansată de execuție, urmează să fie operațional la începutul anului viitor.„Podul peste Tisa a trecut cu succes testele de rezistență, iar proiectul se apropie de finalizare”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județea
16:00
O nouă lege va reglementa procesul de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni.Legea constituie primul act normativ separat dedicat Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), consolidîndu-i rolul în procesul de achiziții și subliniind importanța unei proceduri echitabile, e
Acum 6 ore
15:30
La Chișinău, în arena „Chişinău Arena”, a avut loc campionatul Moldovei la judo pentru seniori. Turneul a reunit cei mai puternici sportivi ai țării și a desemnat noii campioni în fiecare categorie de greutate.Bărbați{{804921}}−60 kg: Alexandru Tîrsînă−66 kg: Radu Izvoreanu−73 kg: Adil Osmanov−81 kg: Petru Pelivan−90 kg: Mihail Latîșev−100 kg: Vadim Ghimbovschi+100
15:30
Guvernul bulgar, condus de prim-ministrul Rosen Jelyazkov, și-a depus oficial demisia joi.Această demisie este un gest care marchează un nou episod în instabilitatea politică ce definește de luni bune scena de la Sofia.{{851995}}Anunțul, transmis sec în cadrul unei declarații la Palatul Consiliului de Miniștri, a venit după ore întregi de zvonuri și semnale contradictorii din interiorul co
15:30
În Liga Campionilor există întotdeauna un moment în care turneul încetează să mai fie un maraton haotic și se transformă într-o paradă a celor aleși. Cinci cluburi și-au garantat deja participarea în play-off-urile de primăvară.Primii cinci nu sînt doar o statistică seacă, dar un simbol al celor care dictează regulile jocului în Europa.{{853161}}Arsenal – maximalism londonez18 puncte d
15:30
Administrația Națională a Penitenciarelor: "Operațiunea Poliției a fost realizată cu sprijinul nostru" # Noi.md
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a venit cu o reacție după ce Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații.ANP condamnă ferm orice tentativă de comitere a infracțiunilor din detenție și reiterează an
15:30
Un proiect de lege înregistrat recent în Parlament prevede extinderea listei subiecților supuși evaluării externe a integrității, incluzînd judecătorii Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău și candidații la aceste funcții.Autorii proiectului argumentează că, în prezent, în cadrul Colegiului specializat pe cauze de corupție și conexe activează opt judecători , dintre care
15:00
Pe 18 decembrie 2025, la Agrotek Arena din cadrul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice a Moldovei, va avea loc cea de-a doua ediție a Tîrgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, un eveniment dedicat promovării soluțiilor moderne pentru agricultura viitorului și consolidării dialogului dintre mediul academic, sectorul privat și comunitat
15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea a 10 720 kg de margarină de masă destinată preparării torturilor, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor legale ale substanțelor dăunătoare formate la încălzirea uleiurilor.Potrivit institușiei, este vorba despre suma dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprim
14:30
Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova și Washingtonul au înlăturat complet divergențele în negocierile privind Ucraina.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd mass-media rusă.Potrivit acestuia, după vizita la Moscova a reprezentantului special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Whitcoff, părțile au confirmat „acordurile la care s
14:30
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici # Noi.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici.Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă.Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat valoarea facturilor la
14:30
Seara de miercuri la Madrid a fost mai mult decît doar fotbal. „Santiago Bernabeu” s-a transformat din nou într-un teatru, unde fiecare minut este o emoție, iar fiecare lovitură a mingii este parte a scenariului.Primul act – speranțaRodrigo, după o pasă de la Bellingham, a șutat în colțul îndepărtat în minutul 28 și a dat Realului sentimentul controlului. Tribuna a fost cuprinsă de o undă
14:30
Excelența Sa Ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, a mers pe 10 decembrie cu o vizită de curtoazie la viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, notează Noi.md.Ambasadoarea Dong Zhihua a prezentat elementele-cheie ale celui de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, subliniind că eforturile active ale Chinei în direcția unei dezvoltări d
14:30
Laboratoarele centrelor de sănătate Ialoveni și Ceadîr-Lunga au fost dotate cu echipamente performante, achiziționate în cadrul unor proiecte investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Astfel, ambele centre de sănătate au achiziționat cîte un analizator biochimic automat pe
14:00
Oameni și povești uitate: Parlamentul deschide o expoziție despre drepturile persoanelor în etate # Noi.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Parlamentul Republicii Moldova, în colaborare cu Asociația Obștească „Amnesty International Moldova”, a organizat o masă rotundă și a inaugurat expoziția „Anii trec, drepturile rămîn”, evenimente centrate pe drepturile persoanelor în etate.La discuții au participat studenți ai facultăților de drept, deputați membri ai Comisiei pentru dreptur
14:00
Escrocherii din penitenciar: Deținuții obțineau acces neautorizat la conturile de WhatsApp ale victimelor # Noi.md
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vîrste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații.Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei, notează Noi.md.Potrivit probatoriului acumulat, membrii grup
14:00
Luna noiembrie 2025 a adus o serie de controale masive din partea Serviciului Fiscal de Stat, care a sancționat 369 de cazuri de activități economice ilicite, în valoare totală de 634 200 de lei.Cele mai vizate domenii au fost comerțul cu bunuri, inclusiv online, transportul de pasageri în regim taxi și prestările de servicii.{{853182}}Inspectorii fiscali au descoperit că 228 de persoane d
Acum 8 ore
13:30
Sîmbătă, pe 13 decembrie, va fi stopat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare din capitală în legătură cu desfășurarea unui maraton dedicat sărbătorilor de iarnă.Maratonul se va desfășura în intervalul 08:00-15:00, în Piața Marii Adunări Naționale, notează Noi.md.Astfel, pe 13 decembrie, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi oprită circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare, tronson
13:30
La Nyon s-a desfășurat tragerea la sorți pentru rundele de calificare de elită la EURO 2026.Pentru echipele de juniori ale Moldovei, aceasta nu este doar o listă de adversari, ci o hartă a viitorului lor apropiat, în care fiecare dată se transformă într-un examen de maturitate.U-17: stăpînii propriului destinEchipa celor sub 17 ani s-a clasat în grupa 8, alături de Cehia, Slovenia și B
13:30
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar.Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa, notează Noi.md.Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după ce candidatu
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial.Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, d
13:00
Valoarea compensațiilor pentru încălzire în sezonul rece 2025-2026 va fi făcută publică vineri, 12 decembrie, la ora 09:00, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Casa Guvernului.Autoritățile vor prezenta date privind numărul cererilor depuse pe platforma compensatii.gov.md, gospodăriile declarate eligibile, precum și alte as
12:30
Rusia este gata să consemneze juridic angajamentul de neagresiune față de Europa, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei mese rotunde a ambasadorilor pe tema soluționării conflictului ucrainean.El a subliniat că Moscova „nu are” niciun plan agresiv împotriva țărilor NATO și UE. Lavrov a declarat că Rusia este gata să încheie angajamente de neagresiune „pe bază reci
12:30
Ministrul pentru afaceri economice, Guy Parmelin, va fi președintele Elveției în anul 2026, în urma votului celor două camere ale parlamentului federal.Parmelin a primit 203 din cele 228 de voturi exprimate. El va deține funcția prezidențială, care în Elveția are în mare parte rol de reprezentare, în paralel cu portofoliul ministerial. {{849769}}Cei șase miniștri federali preiau prin rotaț
12:00
După ce a lipsit de la ultimele ședințe de judecată, fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină s-a prezentat în fața magistraților, notează Noi.md.Nicanor Ciochină și-a motivat absența de la ultimele două ședințe prin faptul că a fost bolnav.{{853074}}Menționăm că recent a fost audiat complicele lui Nicanor Ciochină, medicul stomatolog din Nisporeni, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajut
12:00
În noaptea de 20 decembrie, la Miami va avea loc un meci care este deja considerat unul dintre cele mai importante evenimente ale iernii. Jake Paul, blogger și showman, care și-a transformat succesul mediatic într-o carieră profesională, va lupta împotriva dublu-campionului mondial Anthony Joshua.Primul trailer al acestui meci este deja disponibil – arată ca un prolog cinematografic complet al
12:00
În statul Washington, din cauza ploilor torențiale care au provocat inundații de proporții, ar putea fi evacuate 100 de mii de persoane.Guvernatorul statului, Bob Ferguson, a anunțat oficial pe 10 decembrie introducerea stării de urgență în regiune. {{852112}}El a cerut, de asemenea, locuitorilor să se pregătească pentru o eventuală evacuare. Anterior s-a anunțat că din cauza ploilor toren
12:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a venit cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public despre schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești.Autoritățile au subliniat că orice tranzacție vizează strict Portul Internațional Liber Giurgiulești, care aparține companiei private BERD, iar Portul de Mărfuri și Pasageri, aflat în proprietatea stat
12:00
Campionul UFC la categoria mijlocie Hamzat Chimaev a recunoscut că nu ar vrea să intre în cușcă împotriva lui Nassurdin Imaev, numărul doi în clasamentul mondial.„Ne-am antrenat împreună, dar nu pentru MMA — doar ne-am luptat puțin. El îmi cunoaște stilul de luptă, iar eu nu-i cunosc stilul de lovire. Eu doar l-am ajutat să-și îmbunătățească puțin tehnica. Imavov este un băiat de treabă, ne cu
12:00
În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m².În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară activit
12:00
Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, a prezentat informații detaliate despre prevederile legale și condițiile de aplicare a deducerii cheltuielilor pentru instruirea copiilor, valabile pentru anul fiscal 2025.Potrivit acesteia, baza legală care permite diminuarea venitului impozabil este stabilită în art. 35² alin. (6) din Codul fiscal, ca
Acum 12 ore
11:30
Republica Moldova a înregistrat, în sezonul agricol 2025–2026, cele mai bune rezultate din istoria exporturilor de floarea-soarelui.Analiza expertului în agro-market, Iurie Rija, arată că perioada august–noiembrie 2025 a depășit nu doar performanțele sezonului anterior – considerat pînă acum record –, ci și orice alt interval similar din ultimul deceniu. Pentru al doilea an consecutiv, Moldova
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.