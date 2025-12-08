ANSA interzice imaginile de fructe și legume pe produsele cu arome
Agro TV, 8 decembrie 2025 14:50
Modificările Legii privind informarea consumatorilor stabilesc reguli stricte pentru etichetarea produselor care conțin doar arome. Operatorii trebuie să indice pe ambalaj sau etichetă mențiuni precum „cu gust de…", „cu aromă de…" sau „cu gust și lizibilitatea aromă de…", urmate de denumirea aromei respective, în câmpul vizual principal și respectând și vizibilitatea obligatorii. ANSA interzice complet
• • •
Acum 5 minute
15:00
Ion Ceban a recunoscut că evenimentul a creat disconfort în trafic și a explicat că scopul a fost să ofere o experiență plăcută pentru copii, părinți și vizitatori. Acesta a menționat că organizatorii au încercat să gestioneze fluxurile mari de oameni, dar cererea ridicată a depășit așteptările. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău: „Am văzut toate
Acum 15 minute
14:50
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisia persoanelor responsabile care au permis defrișarea ilegală a unor copaci dintr-o pădure din Strășeni. Reacția vine după apariția pe rețelele sociale a unor imagini video în care se observă tăierea unui arbore smuls din rădăcini în mijlocul pădurii. Ministrul s-a deplasat la fața locului pentru a inspecta zona. GHEORGHE
14:50
Acum 30 minute
14:40
Piața îngrășămintelor din Europa a rămas surprinzător de calmă la începutul lunii decembrie 2025, după turbulențele din noiembrie, când prețurile la uree, azotat de amoniu și soluții lichide AHL au crescut puternic din cauza restricțiilor logistice și incertitudinilor legislative. În decembrie, prețurile au stagnat: uree – 530 €/tonă, AHL – 335 €/tonă, KAS – 380
Acum 4 ore
12:10
Chișinău a dat oficial startul sărbătorilor de iarnă. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad impresionant de 15 metri, în jurul căruia a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun. Vizitatorii se pot bucura de vin fiert, plăcinte și alte bunătăți, iar atmosfera festivă a atras numeroși chișinăuieni și turiști. În căsuțele de lemn amenajate
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 09 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de
11:20
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco", „bio" și „organic" a devenit tot mai frecventă pe piață, inducând în eroare consumatorii care aleg produse ce nu respectă standardele agriculturii ecologice. Fenomenul afectează atât încrederea în sectorul agroalimentar, cât și competiția corectă dintre producători. Pentru a combate această practică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință
Acum 6 ore
11:00
Imagini spectaculoase au fost surprinse în Marea Neagră de scafandri români, unde mii de meduze plutesc în valurile neobișnuit de calde pentru această perioadă. Fenomenul este vizibil în toate stațiunile de pe litoral, iar specialiștii spun că temperaturile ridicate ale apei influențează comportamentul faunei marine. Biologii atrag atenția că, în mod normal, în luna decembrie
10:50
Cererile pentru compensațiile „Ajutor la contor" trec printr-un proces amplu de verificare în 11 baze de date și sisteme informaționale. Autoritățile compară datele declarate de solicitanți cu informațiile oficiale pentru a calcula compensarea într-un mod transparent și corect pentru fiecare gospodărie. Procesul a fost prezentat public printr-un video informativ lansat de Ministerul Muncii și Protecției
10:40
Republica Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă – echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari – într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în anul 2036. Obiectivele sunt incluse în noua strategie națională și Planul
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Dacă acum 5 ani, moldovenii achitau pentru distribuirea gazelor un leu, în prezent achită cu 7 lei mai mult pentru un metru cub de gaz, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova de președintele Fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă", Vasile Costiuc. Potrivit acestuia, moldovenii ar rămâne șocați dacă ar
15:10
Salariul minim va crește anul viitor de la 5500 la 6300 de lei, iar valoarea de referință folosită în calcularea salariilor bugetarilor va fi majorată de la 2200 la 2400 de lei. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că Executivul lucrează la o nouă lege a salarizării ce va
15:10
Peste 20 000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate în câmpul muncii de la începutul anului datorită sprijinului oferit de subdiviziunile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri, iar 764 au fost angajați ca șomeri-zilieri sau pentru perioade de până la trei luni.
15:00
Guvernul a aprobat un pachet de modificări ce va facilita accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Noile reguli extind termenul de valabilitate a rețetelor compensate pentru maladiile acute de la 10 la 15 zile, oferind mai multă flexibilitate pacienților care nu pot ajunge imediat la farmacie, în special persoanelor în vârstă, celor din
15:00
Guvernul a aprobat proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, care prevede venituri de 18,83 miliarde de lei și cheltuieli de 19,21 miliarde de lei, generând un deficit de 385,2 milioane de lei. Documentul a fost prezentat în ședință de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a anunțat că prețul poliței medicale
13:40
Pentru perioada de 06-07 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +3 grade, iar minimele vor coborî la -1 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării,
13:20
La data de 5 decembrie marcăm Ziua Mondială a Solului, inițiativă a FAO menită să atragă atenția asupra rolului esențial al solului în agricultură, ecosisteme și securitatea alimentară. Tema din acest an, „Soluri sănătoase pentru orașe sănătoase", subliniază importanța protejării și gestionării responsabile a solurilor urbane. Republica Moldova este recunoscută pentru solurile sale fertile, cu
13:10
„Nu am avut așa ceva de peste 40 de ani” – recolta de miere 2025, afectată de condițiile meteo # Agro TV
Anul 2025 se dovedește a fi unul dificil pentru apicultorii din Republica Moldova. Condițiile meteo extreme și cheltuielile neprevăzute au afectat producția de miere, iar fermierii se confruntă cu pierderi financiare semnificative. ION MAXIM, director executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova, ANARM: ,, Avem o situație fără precedent, nu am avut practic
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 06-08 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 21 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 de
11:30
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat un nou pachet de măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2026, vizând stimularea companiilor și eliminarea discrepanțelor legislative. În proiectul de lege se mai regăseşte şi măsura privind amânarea includerii TVA la importul autovehiculelor, până la găsirea unui mecanism
11:30
Datoriile la plata subvențiilor pentru agricultori au ajuns la 1,3 miliarde de lei, însă acest lucru reflectă investițiile masive făcute de fermieri în sector, afirmă ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. În pofida restanțelor acumulate, ministra a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de producătorii agricoli, urmând să fie stabilit un grafic clar
10:50
Femeile din mediul rural lansează prima platformă pentru agricultură rezilientă din Moldova # Agro TV
Republica Moldova face un pas important în consolidarea rezilienței agricole prin lansarea Platformei FAR – prima inițiativă națională dedicată femeilor din mediul rural implicate în agricultură. Anunțul a fost făcut în cadrul unui dialog național și a reunit peste 100 de femei agro-producătoare, autorități, experți și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a abordat principalele provocări climatice
4 decembrie 2025
18:30
12 oenologi și profesori universitari din 10 țări au evaluat calitatea vinurilor noastre la cea de a IV-a ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei". Competiția se desfășoară în conformitate cu reglementărilor Organizației Internaționale a Viei și Vinului, iar printre jurați se află jurnaliști străini și somelieri cu reputație de talie internațională. Mai mulți viticultori din
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 05-07 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 95 de bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va avea valoarea de
16:10
Mâine, 5 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +5 grade, iar minimele vor coborî la +3 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab din partea de sud-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării,
15:50
133 de noi proiecte pentru drumurile locale vor fi finanțate prin Programul „Europa este aproape” # Agro TV
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale va fi finanțat prin Programul „Europa este aproape", fondat din bugetul de stat. Odată cu acest pachet nou, programul ajunge la 353 de proiecte aflate în execuție sau pregătire, din totalul celor 579 selectate. Primarii localităților incluse vor fi invitați în zilele următoare să
15:50
Guvernul a aprobat un pachet de modificări ce va facilita accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Noile reguli extind termenul de valabilitate a rețetelor compensate pentru maladiile acute de la 10 la 15 zile, oferind mai multă flexibilitate pacienților care nu pot ajunge imediat la farmacie, în special persoanelor în vârstă, celor din
15:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă", menită să încurajeze cetățenii să aleagă produse locale, atât pentru mesele festive, cât și pentru consumul zilnic. Inițiativa urmărește sprijinirea producătorilor autohtoni și promovarea produselor agricole și alimentare de origine locală, subliniind impactul pozitiv asupra economiei: păstrarea valorii adăugate în țară, menținerea locurilor de muncă,
15:40
Agricultorii din Republica Moldova vor putea combina producerea energiei regenerabile cu activitățile agricole datorită primului ghid dedicat sistemelor agrivoltaice, lansat de Ministerul Energiei. Documentul explică modul în care panourile solare pot fi instalate pe terenurile agricole fără schimbarea categoriei de folosință, permițând utilizarea dublă a aceleiași suprafețe. Ghidul oferă agricultorilor informații tehnice esențiale: înălțimea optimă
12:30
Din aprilie 2026, pensiile ar putea fi indexate cu 6,8%, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale pentru anul viitor. Documentul, ce urm
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 23 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 12 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:30
Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România, în timp ce produsele de import, în special din China și Spania, domină consumul intern. Românii aleg aceste produse mai atractive și mai ieftine, deși provin din străinătate, din lipsă de alternative locale. Legumicultorii renunță treptat la cultivarea usturoiului autohton, deoarece […] Articolul Usturoiul românesc, în pericol de dispariție apare prima dată în AgroTV.
11:30
Asociația „Moldova Fruct”, care reunește peste 290 de producători și exportatori, a solicitat Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal intervenție imediată pentru a rezolva întârzierile la punctele de trecere a frontierei. Problemele recente readuc în prim-plan vulnerabilitățile care pun în pericol livrările către partenerii europeni. Producătorii semnalează că transporturile de fructe așteaptă la frontieră peste două […] Articolul Blocajele la frontieră afectează exporturile de fructe apare prima dată în AgroTV.
11:10
AIPROM își lansează sucursala în Republica Moldova: Începe gestionarea modernă a ambalajelor de pesticide # Agro TV
Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) și-a lansat oficial sucursala în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini fermierii și de a implementa un sistem sigur și responsabil de gestionare a ambalajelor de pesticide. Proiectul SCAPA-MD, prezentat în cadrul evenimentului, aduce bunele practici europene și creează un mecanism predictibil pentru colectarea și reciclarea […] Articolul AIPROM își lansează sucursala în Republica Moldova: Începe gestionarea modernă a ambalajelor de pesticide apare prima dată în AgroTV.
10:00
Sistemul medical din Republica Moldova funcționează cu un deficit major de personal, depășind 1.200 de specialiști lipsă. Cele mai multe posturi neacoperite sunt în rândul asistenților medicali – 847, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști. Conform ANSP, la începutul anului activau în sectorul medical public și privat 12.424 […] Articolul Criză acută de personal medical: peste 1.200 de specialiști lipsă în Moldova apare prima dată în AgroTV.
3 decembrie 2025
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 04 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 94 de bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […] Articolul Curs valutar: 04 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:30
Mâine, 4 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În unele regiune se așteaptă precipitații, însă temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +6 grade, iar minimele vor coborî la +2 grade. Cerul va fi noros, iar pe alocuri va […] Articolul Prognoza meteo pentru 4 decembrie: Cer noros, iar pe alocuri va ploua apare prima dată în AgroTV.
14:40
Muzeul Național de Istorie deschide publicului o expoziție amplă închinată Reginei Maria, prezentând obiecte personale, fotografii rare și documente istorice ce reflectă viața și activitatea Reginei în perioada construirii României Moderne. Vizitatorii vor putea descoperi ținute originale, scrisori, jurnale, precum și mărturii vizuale despre contribuția ei la promovarea imaginii țării pe plan internațional. OLGA ANDRANOVICI, […] Articolul Expoziție dedicată Reginei Maria, la Muzeul Național de Istorie apare prima dată în AgroTV.
14:10
Oficiul Poștei Moldovei a găzduit deschiderea oficială a Postei lui Moș Crăciun și lansarea campaniei naționale „Scrisorile lui Moș Crăciun 2025”. Aproximativ 50 de copii au venit să-și scrie dorințele și să le transmită personal Moșului. Fiecare copil are posibilitatea de a-i trimite o scrisoare lui Moș Crăciun, în care să-și exprime gândurile, urările, dar […] Articolul Moș Crăciun a sosit la Poșta Moldovei apare prima dată în AgroTV.
14:00
Noi reguli pentru pâine și paste: Produse fără gluten, ambalare și siguranță alimentară modernizate # Agro TV
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 3 decembrie 2025, noi cerințe de calitate pentru pâine, paste și produse de panificație, actualizând standardele vechi de aproape două decenii. Noile reguli vizează, printre altele, produsele fără gluten, semifabricatele congelate și modul de ambalare și etichetare a produselor, aducând criterii moderne pentru fabricare, depozitare și comercializare. Actualizarea standardelor […] Articolul Noi reguli pentru pâine și paste: Produse fără gluten, ambalare și siguranță alimentară modernizate apare prima dată în AgroTV.
14:00
Republica Moldova lansează un plan strategic pentru securitatea instituțiilor și a proceselor democratice # Agro TV
Președinta Maia Sandu a anunțat adoptarea unui plan strategic menit să protejeze instituțiile statului și procesele democratice împotriva amenințărilor hibride tot mai complexe. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate de la Chișinău. Planul pentru perioada 2025-2027 se bazează pe trei piloni principali: reziliența informațională, reziliența […] Articolul Republica Moldova lansează un plan strategic pentru securitatea instituțiilor și a proceselor democratice apare prima dată în AgroTV.
14:00
Experți moldoveni, în vizită de studiu la Praga pentru îmbunătățirea controlului fitosanitar # Agro TV
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai ANSA, Ministerului Agriculturii și Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, a efectuat o vizită de studiu la Praga. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de inspecție și testare fitosanitară în Republica Moldova”, sprijinit de Guvernul Republicii Cehe. Pe durata vizitei, participanții […] Articolul Experți moldoveni, în vizită de studiu la Praga pentru îmbunătățirea controlului fitosanitar apare prima dată în AgroTV.
13:50
Două produse retrase din magazine: Carne de pui contaminată cu Salmonella și ouă cu reziduuri de antibiotice # Agro TV
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce testele de laborator efectuate la postul vamal Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Lotul a fost blocat direct în depozitul importatorului, iar potrivit procedurilor legale, va fi distrus […] Articolul Două produse retrase din magazine: Carne de pui contaminată cu Salmonella și ouă cu reziduuri de antibiotice apare prima dată în AgroTV.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 04 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 33 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
13:50
În anul 2026, cetățenii moldoveni nu vor mai beneficia de compensații aplicate direct în facturile de energie electrică, așa cum s-a întâmplat în acest an. Anunțul a fost făcut de ministra muncii, Natalia Plugaru. Guvernul a precizat că, deși compensațiile în factură vor fi eliminate, vor fi acordate compensații monetare pentru încălzire, cu scopul de […] Articolul Compensațiile la energia electrică nu vor mai fi acordate în 2026 apare prima dată în AgroTV.
13:50
În perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie. Un focar de PPA a fost identificat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar un alt focar la mistreți în satul Zloți, raionul Cimișlia, unde au […] Articolul Focare de Pestă porcină africană și Rabie în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:40
Ministerul Educației propune introducerea unui criteriu clar privind numărul minim de elevi pentru funcționarea instituțiilor de învățământ: 35 pentru gimnazii și 30 pentru școlile primare. Aplicarea acestuia ar duce la reorganizarea a 73 de școli, dintre care majoritatea sunt instituții gimnaziale care vor fi transformate în școli primare. Autoritățile afirmă că școlile foarte mici nu […] Articolul Modificări la Codul Educației: 73 de școli vor fi reorganizate apare prima dată în AgroTV.
13:20
Familiile din Republica Moldova vor primi în sezonul rece 2025–2026 compensații cu valori între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi hotărârea privind modul de acordare a compensațiilor, care, ca și anul trecut, vor fi plătite în numerar sau transferate direct pe cardul bancar. Ridicarea banilor va fi posibilă și de […] Articolul Compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în AgroTV.
2 decembrie 2025
19:30
În perioada anilor 2026-2036 autoritățile centrale, dar și partenerii externi vor investi aproximativ 98 de milioane de dolari în sectorul strugurilor de masă, au declarat în timpul unui atelier agricol desfășurat la Chișinău, experții FAO Moldova. Potrivit acestora, creșterea strugurilor de masă, ar putea asigura cu locuri de muncă 1500 de persoane. În următorii 10 […] Articolul 98 de milioane de dolari vor fi investiți în viticultură în următorii 10 ani apare prima dată în AgroTV.
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 03 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 5 bani mai mult. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 03 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
