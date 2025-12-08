ANSA interzice imaginile de fructe și legume pe produsele cu arome

15:10

Peste 20 000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate în câmpul muncii de la începutul anului datorită sprijinului oferit de subdiviziunile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri, iar 764 au fost angajați ca șomeri-zilieri sau pentru perioade de până la trei luni. […]